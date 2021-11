"Шоумаскгоон": самые яркие номера проекта

https://ria.ru/20211120/shoumaskgoon-1759239309.html

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Сегодня станет известно, кто из звезд победит в "Шоумаскгоон". За первое место в конкурсе борются участники программ "Маска", "Ты супер!" и "Суперстар!". Они исполняют хиты коллег по сцене и сами же оценивают друг друга. Самые яркие выступления шоу — в материале РИА Новости.Диана Анкудинова — "Ворона"Конкурс "Ты супер!", в котором участвуют дети, оставшиеся без попечения родителей, подарил Диане Анкудиновой народную любовь. Совсем еще юная исполнительница победила во втором сезоне программы в 2018 году. Сейчас Диане 18, и у нее есть все шансы стать первой и в "Шоумаскгоон". В седьмом выпуске Анкудинова представила свою версию хита Линды "Ворона". Алиса Мон назвала ее номер "эпохальным" и заявила, что он "войдет в историю". Кажется, даже еще больше эмоций выступление Дианы вызвало у приглашенной звезды передачи Валерии. Карина Кокс — Love the Way You LieЭкс-солистка "Сливок" Карина Кокс в 2020 добралась до финала первого сезона передачи "Маска", где она в костюме Волка покорила жюри и зрителей. Сейчас исполнительница — одна из лидеров "Шоумаскгоон". То, что Карина серьезный соперник и потрясающая артистка, подтверждает ее номер на песню Love the Way You Lie — Кокс показала, что умеет не только петь, но и читать рэп. Анатолий Цой — Someone You LovedБывший участник бой-бэнда MBAND Анатолий Цой давно доказал, что мальчишечья группа для него не предел. Именно он в образе льва обошел Карину Кокс и победил в первом сезоне "Маски". В "Шоумаскгоон" Цой тоже позиции не сдает, упрямо идет вперед и стал лидером шестого выпуска программы. Его интерпретация песни Льюиса Капальди Someone You Loved никого не оставила равнодушным. Только Диана Анкудинова немного придралась к технике исполнения, но то, как Цой передал настроение трека, понравилось и ей: "По вокалу — это был не лучший твой номер, но по эмоции я почувствовала, что это был ты".Зато у приглашенной звезды Сергея Лазарева певческие данные Анатолия не вызвали никаких вопросов. "Толик, ты один из ярчайших современных вокалистов на нашей сцене. Ты звучишь, как абсолютная пластинка. Хотелось, чтобы ты сфальшивил что ли, чтобы все поняли, что ты живьем поешь. Если такой номер представить на Евровидении, то это "До свидания" всем — уровень круче, чем на конкурсе", — похвалил Цоя Лазарев. Юля Паршута — "Золушка"Юлия Паршута держала интригу во втором сезоне шоу "Маска" до конца. Жюри до самого финала не могли определиться, кто скрывается в костюме Змеи. Артистка в одном из выпусков "Шоумаскгоон" исполнила песню Людмилы Сенчиной из мультфильма "Золушка". Тембр Паршуты совсем не похож на голос легенды советской сцены, но номер Юле все равно удался. Интерпретацию песни, предложенную Юлей, актер назвал трагической и полуинфернальной. Кирилл Туриченко — "До предела"Кирилл Туриченко принял участие во втором сезоне шоу "Маска" в роли Носорога. Его лирические номера в каждом выпуске хвалили члены жюри. В одном из выпусков он исполнил "Мой рай" певицы МакSим, а позже даже снял клип на эту песню. В "Шоумаскгоон" Туриченко придерживается той же линии и выбирал красивые лирические композиции. За это его и хвалили коллеги по программе. "Кирилл, ты так искренне и душераздирающе страдаешь! Что у тебя в жизни-то происходит? Все нормально?" — пошутил Вячеслав Макаров. Поводов для переживаний Туриченко не давал. Наоборот, на личном фронте у вокалиста "Иванушек International" все замечательно — недавно он сделал предложение своей возлюбленной Дарье Тарасовой. Музыкант довольно ловко передал настроение композиции "До предела", оригинальную версию которой исполняют Валерия и Максим Фадеев. Туриченко даже заслужил похвалу от Ларисы Долиной. Алиса Мон — "Катастрофически"Звезда 90-х Алиса Мон заняла второе место в шоу "Суперстар! Возвращение". Певица не побоялась экспериментировать с музыкальными жанрами в "Шоумаскгоон". Например, эстрадная певица перепела хит "Ночных снайперов" "Катастрофически". И выступала она перед автором песни — Дианой Арбениной.Мон задание выполнила, и рокерша осталась довольна новой вариацией ее трека. Вячеслав Макаров — BelieverВедущий "Маски" Вячеслав Макаров в "Шоумаскгоон" прочувствовал на собственном опыте, что такое быть участником масштабного ТВ-проекта и готовить к каждому выпуску новый номер. Выступает он неровно — получает и высокие, и низкие оценки, но в его копилке есть действительно мощные выступления. Например, его версия трека Believer американской инди-рок-группы Imagine Dragons принесла ему второе место в пятом выпуске программы и море комплиментов от других участников.Марк Тишман — "Мохнатый шмель"Марк Тишман также принял участие во втором сезоне "Маски" в образе Белого Орла. Но до финала не дошел. Тишман редко получал на "Шоумаскгоон" высокие баллы. Его номер на песню "Мохнатый шмель" из фильма "Жестокий романс" — тот случай, когда он сумел выбраться со дна рейтинга. В костюме "Цыганского Нео", как назвал наряд один из ведущих Тимур Батрутдинов, Тишман разве что не устроил стриптиз — настолько откровенным и страстным оказалось его выступление. "Я принес тебе цветы, просто это был такой номер, что я их съел. Это было невероятно. (...) Такое ощущение, что на спектакль попал. Меня прям затянуло", — поддержал коллегу Стас Костюшкин. "И меня затянуло", — скромно признался Филипп Киркоров. Стас Костюшкин — Tu vuò fa l’americanoСтас Костюшкин участвовал в первом сезоне "Маски". Достижения на том проекте у него были скромные — шоу он покинул во втором выпуске. На "Шоумаскгоон" певец показывает стабильные результаты — живет на дне турнирной таблицы и не страдает от этого. Выступления Стаса и его комментарии полны юмора и самоиронии. Не стал исключением и номер, поставленный на песню Tu vuò fa l’americano итальянского певца Ренато Карозоне. С накладными усами и бородкой Стас заставил танцевать своих коллег под обновленную версию хита 1956 года. "Мне кажется, надо запатентовать твои горячие бедра", — прокомментировала перформанс Костюшкина Юля Паршута. Не менее остра на язык оказалась Алиса Мон: "Я тебя даже слушать не хотела, я хотела танцевать", — заявила исполнительница песни "Алмаз". Предварительные итоги шоуПо итогам восьми выпусков лидирует Диана Анкудинова. Она опережает Карину Кокс на 13 баллов, но это еще не значит, что победа уже в руках у молодой певицы. Организаторы шоу сохраняют интригу до последнего и обещают, что расстановка в турнирной таблице может сильно измениться и даже у Стаса Костюшкина есть шанс выйти вперед. Какие сюрпризы готовит "Шоумаскгоон" можно узнать уже в эти выходные.

