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В Госдуме увидели знак в проекте резолюции США по выборам в России
В Госдуме увидели знак в проекте резолюции США по выборам в России - РИА Новости, 20.11.2021
В Госдуме увидели знак в проекте резолюции США по выборам в России
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что проект резолюции, внесенный конгрессменами США о президентских выборах, является... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T16:33
2021-11-20T16:33
сша
владимир путин
михаил шеремет
стивен коэн
россия
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что проект резолюции, внесенный конгрессменами США о президентских выборах, является знаком, что во главе России стоит авторитетный лидер, которого уважают во всем мире и боятся враги.Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, говорится в пресс-релизе конгрессменов. Ранее Москва уже называла вмешательством во внутренние дела РФ обсуждение американскими политиками и чиновниками ситуации возможного участия Путина в следующих выборах президента. Документ, предложенный Коэном и Уилсоном в случае принятия будет носить характер рекомендации."На воре и шапка горит. Это те, кто постоянно заявлял, что Россия каким-то образом вмешивалась в их выборы, а сами своими резолюциями вмешиваются во внутренние дела нашей страны. Это откровенное, наглое и циничное вмешательство. С другой стороны, это знак для всех россиян, что во главе России стоит авторитетный лидер, которого уважают во всем мировом сообществе и боятся наши враги", - сказал Шеремет.По его словам, американские власти страшит сильная, независимая и развивающаяся Россия."Им хотелось бы видеть Россию слабой, но президент нашей страны Владимир Путин этого не допустит", - сказал депутат.
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сша, владимир путин, михаил шеремет, стивен коэн, россия, политика
16:33 20.11.2021
 
В Госдуме увидели знак в проекте резолюции США по выборам в России

Депутат Госдумы Шеремет объяснил появление проекта резолюции США по выборам в России

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что проект резолюции, внесенный конгрессменами США о президентских выборах, является знаком, что во главе России стоит авторитетный лидер, которого уважают во всем мире и боятся враги.
Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, говорится в пресс-релизе конгрессменов. Ранее Москва уже называла вмешательством во внутренние дела РФ обсуждение американскими политиками и чиновниками ситуации возможного участия Путина в следующих выборах президента. Документ, предложенный Коэном и Уилсоном в случае принятия будет носить характер рекомендации.
"На воре и шапка горит. Это те, кто постоянно заявлял, что Россия каким-то образом вмешивалась в их выборы, а сами своими резолюциями вмешиваются во внутренние дела нашей страны. Это откровенное, наглое и циничное вмешательство. С другой стороны, это знак для всех россиян, что во главе России стоит авторитетный лидер, которого уважают во всем мировом сообществе и боятся наши враги", - сказал Шеремет.
По его словам, американские власти страшит сильная, независимая и развивающаяся Россия.
"Им хотелось бы видеть Россию слабой, но президент нашей страны Владимир Путин этого не допустит", - сказал депутат.
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СШАВладимир ПутинМихаил ШереметСтивен КоэнРоссияПолитика
 
 
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