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В Сахалинской области задержали несколько авиарейсов из-за циклона
В Сахалинской области задержали несколько авиарейсов из-за циклона - РИА Новости, 20.11.2021
В Сахалинской области задержали несколько авиарейсов из-за циклона
Два аэропорта Сахалинской области не могут отправить самолеты в столицу островного региона из-за проходящего циклона, прилеты бортов из... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T08:22
2021-11-20T10:47
сахалинская область
курильск
южно-сахалинск
погода
новости - туризм
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 ноя — РИА Новости. Два аэропорта Сахалинской области не могут отправить самолеты в столицу островного региона из-за проходящего циклона, прилеты бортов из Александровска-Сахалинска и Курильска в Южно-Сахалинск отложены до вечера, рассказали РИА Новости в пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинска."В связи с прохождением циклона задержаны рейсы из Александровска-Сахалинска и Курильска. Их перенесли на 18.30 и 20.30 соответственно. В любом случае авиакомпании сами решают, отпускать или не отпускать самолеты. Командиры воздушного судна оперативно принимают решения исходя из погодных условий. Сотрудники авиакомпаний заинтересованы в том, чтобы рейсы не задерживались надолго, и как только стихнет ветер в данных районах, борты с пассажирами отправятся в Южно-Сахалинск", — сообщили в пресс-службе аэропорта.Как пояснили в главной островной воздушной гавани, каждый сотрудник, причастный к выполнению авиарейсов чувствует ответственность во время решения отправки самолета, приоритетной является безопасность пассажиров. Аэропорт фиксирует решение авиакомпаний.
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сахалинская область, курильск, южно-сахалинск, погода, новости - туризм
08:22 20.11.2021 (обновлено: 10:47 20.11.2021)
 
В Сахалинской области задержали несколько авиарейсов из-за циклона

В Сахалинской области отложили до вечера несколько авиарейсов из-за циклона

© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкПервый снег на острове Сахалин
Первый снег на острове Сахалин - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 ноя — РИА Новости. Два аэропорта Сахалинской области не могут отправить самолеты в столицу островного региона из-за проходящего циклона, прилеты бортов из Александровска-Сахалинска и Курильска в Южно-Сахалинск отложены до вечера, рассказали РИА Новости в пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинска.
"В связи с прохождением циклона задержаны рейсы из Александровска-Сахалинска и Курильска. Их перенесли на 18.30 и 20.30 соответственно. В любом случае авиакомпании сами решают, отпускать или не отпускать самолеты. Командиры воздушного судна оперативно принимают решения исходя из погодных условий. Сотрудники авиакомпаний заинтересованы в том, чтобы рейсы не задерживались надолго, и как только стихнет ветер в данных районах, борты с пассажирами отправятся в Южно-Сахалинск", — сообщили в пресс-службе аэропорта.
Как пояснили в главной островной воздушной гавани, каждый сотрудник, причастный к выполнению авиарейсов чувствует ответственность во время решения отправки самолета, приоритетной является безопасность пассажиров. Аэропорт фиксирует решение авиакомпаний.
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