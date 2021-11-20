https://ria.ru/20211120/rusofobiya-1759949025.html

Патриарх Кирилл назвал русофобию на Украине искусственной

Патриарх Кирилл назвал русофобию на Украине искусственной - РИА Новости, 20.11.2021

Патриарх Кирилл назвал русофобию на Украине искусственной

Русофобия искусственна во многих частях Украины и в ближайшее время исчезнет из повестки, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T13:05

2021-11-20T13:05

2021-11-20T13:05

религия

украина

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

константинопольский патриархат

православная церковь украины (пцу)

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религия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Русофобия искусственна во многих частях Украины и в ближайшее время исчезнет из повестки, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл."В отдельных регионах (Украины всполохи русофобии) произрастают из истории, из исторического конфликта между православными и греко-католиками. А во всех остальных местах это совершенно искусственная проблема, и полагаю, что она в ближайшее время вообще сойдет с повестки дня", - сказал патриарх в интервью телеканалу "Россия 1" в день своего 75-летия.Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) - католическая церковь восточного обряда, обладающая статусом верховного архиепископата. Она действует на Украине и в большинстве стран украинской диаспоры. Православные верующие традиционно называют греко-католиков "униатами".Патриарх отметил, что это, по его мнению, произойдет, так как "нет оснований создавать конфликты вокруг той темы, которая сама по себе не является конфликтной".В 2018 году в Киеве по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Варфоломея создали Православную церковь Украины (ПЦУ), в состав которой вошли раскольнические организации, которых ранее таковыми признавал в том числе и Константинопольский патриархат. После создания ПЦУ получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). После этого на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) начались гонения со стороны властей, радикалов-националистов, а также представителей раскольнической ПЦУ.ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. Русская православная церковь ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквях, которые приняли украинский раскол.

https://ria.ru/20211120/orden-1759946728.html

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украина, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), константинопольский патриархат, православная церковь украины (пцу), россия, религия