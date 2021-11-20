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Религия
https://ria.ru/20211120/rusofobiya-1759949025.html
Патриарх Кирилл назвал русофобию на Украине искусственной
Патриарх Кирилл назвал русофобию на Украине искусственной - РИА Новости, 20.11.2021
Патриарх Кирилл назвал русофобию на Украине искусственной
Русофобия искусственна во многих частях Украины и в ближайшее время исчезнет из повестки, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T13:05
2021-11-20T13:05
религия
украина
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
константинопольский патриархат
православная церковь украины (пцу)
россия
религия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Русофобия искусственна во многих частях Украины и в ближайшее время исчезнет из повестки, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл."В отдельных регионах (Украины всполохи русофобии) произрастают из истории, из исторического конфликта между православными и греко-католиками. А во всех остальных местах это совершенно искусственная проблема, и полагаю, что она в ближайшее время вообще сойдет с повестки дня", - сказал патриарх в интервью телеканалу "Россия 1" в день своего 75-летия.Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) - католическая церковь восточного обряда, обладающая статусом верховного архиепископата. Она действует на Украине и в большинстве стран украинской диаспоры. Православные верующие традиционно называют греко-католиков "униатами".Патриарх отметил, что это, по его мнению, произойдет, так как "нет оснований создавать конфликты вокруг той темы, которая сама по себе не является конфликтной".В 2018 году в Киеве по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Варфоломея создали Православную церковь Украины (ПЦУ), в состав которой вошли раскольнические организации, которых ранее таковыми признавал в том числе и Константинопольский патриархат. После создания ПЦУ получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). После этого на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) начались гонения со стороны властей, радикалов-националистов, а также представителей раскольнической ПЦУ.ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. Русская православная церковь ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквях, которые приняли украинский раскол.
https://ria.ru/20211120/orden-1759946728.html
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украина, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), константинопольский патриархат, православная церковь украины (пцу), россия, религия
13:05 20.11.2021
 
Патриарх Кирилл назвал русофобию на Украине искусственной

Патриарх Кирилл: искусственная русофобия на Украине исчезнет в ближайшее время

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в главном храме Вооруженных сил Российской Федерации
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в главном храме Вооруженных сил Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Русофобия искусственна во многих частях Украины и в ближайшее время исчезнет из повестки, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"В отдельных регионах (Украины всполохи русофобии) произрастают из истории, из исторического конфликта между православными и греко-католиками. А во всех остальных местах это совершенно искусственная проблема, и полагаю, что она в ближайшее время вообще сойдет с повестки дня", - сказал патриарх в интервью телеканалу "Россия 1" в день своего 75-летия.
Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) - католическая церковь восточного обряда, обладающая статусом верховного архиепископата. Она действует на Украине и в большинстве стран украинской диаспоры. Православные верующие традиционно называют греко-католиков "униатами".
Патриарх отметил, что это, по его мнению, произойдет, так как "нет оснований создавать конфликты вокруг той темы, которая сама по себе не является конфликтной".
Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом Святого апостола Андрея Первозванного - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
12:35Религия
Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного
В 2018 году в Киеве по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Варфоломея создали Православную церковь Украины (ПЦУ), в состав которой вошли раскольнические организации, которых ранее таковыми признавал в том числе и Константинопольский патриархат. После создания ПЦУ получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). После этого на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) начались гонения со стороны властей, радикалов-националистов, а также представителей раскольнической ПЦУ.
ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. Русская православная церковь ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквях, которые приняли украинский раскол.
Патриарх московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
11:59Религия
Расколы на Украине служат политическим целям, считает патриарх Кирилл
 
РелигияУкраинаРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Константинопольский патриархатПравославная церковь Украины (ПЦУ)РоссияРелигия
 
 
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