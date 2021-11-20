Патриарх Кирилл назвал русофобию на Украине искусственной
Патриарх Кирилл: искусственная русофобия на Украине исчезнет в ближайшее время
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в главном храме Вооруженных сил Российской Федерации
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Русофобия искусственна во многих частях Украины и в ближайшее время исчезнет из повестки, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"В отдельных регионах (Украины всполохи русофобии) произрастают из истории, из исторического конфликта между православными и греко-католиками. А во всех остальных местах это совершенно искусственная проблема, и полагаю, что она в ближайшее время вообще сойдет с повестки дня", - сказал патриарх в интервью телеканалу "Россия 1" в день своего 75-летия.
Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) - католическая церковь восточного обряда, обладающая статусом верховного архиепископата. Она действует на Украине и в большинстве стран украинской диаспоры. Православные верующие традиционно называют греко-католиков "униатами".
Патриарх отметил, что это, по его мнению, произойдет, так как "нет оснований создавать конфликты вокруг той темы, которая сама по себе не является конфликтной".
В 2018 году в Киеве по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Варфоломея создали Православную церковь Украины (ПЦУ), в состав которой вошли раскольнические организации, которых ранее таковыми признавал в том числе и Константинопольский патриархат. После создания ПЦУ получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). После этого на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) начались гонения со стороны властей, радикалов-националистов, а также представителей раскольнической ПЦУ.
ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. Русская православная церковь ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквях, которые приняли украинский раскол.