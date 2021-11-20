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В РПЦ рассказали о претензиях верующих к российскому телевидению
В РПЦ рассказали о претензиях верующих к российскому телевидению - РИА Новости, 20.11.2021
В РПЦ рассказали о претензиях верующих к российскому телевидению
Русская православная церковь имеет много вопросов к наполнению российских телеканалов и их воспитательной роли, заявил председатель отдела внешних церковных... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T16:21
2021-11-20T16:21
2021-11-20T16:21
религия
русская православная церковь
московский патриархат
россия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Русская православная церковь имеет много вопросов к наполнению российских телеканалов и их воспитательной роли, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."Если мы посмотрим на основное содержание того, что показывают по нашим каналам, различных сериалов, то мы увидим, что в этом нет ни пропаганды здорового образа жизни, ни пропаганды здорового семейного уклада, мы не увидим там многодетных семей, счастливых детей. В основном сюжеты строятся вокруг супружеских измен, которые воспринимаются зрителем чуть ли не как нормативные. Я думаю, что много очень вопросов есть и у церкви и у общества к нашим телевизионным каналам", - сказал митрополит в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".Эти вопросы, добавил он, относятся прежде всего к тому, какую воспитательную функцию выполняют телеканалы.
https://ria.ru/20211115/kody-1759169307.html
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русская православная церковь, московский патриархат, россия
В РПЦ рассказали о претензиях верующих к российскому телевидению
В РПЦ заявили, что у верующих есть претензии к наполнению российских телеканалов