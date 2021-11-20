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https://ria.ru/20211120/rouling-1759866395.html
Джоан Роулинг лишили "Гарри Поттера": при чем тут наша интеллигенция
Джоан Роулинг лишили "Гарри Поттера": при чем тут наша интеллигенция - РИА Новости, 20.11.2021
Джоан Роулинг лишили "Гарри Поттера": при чем тут наша интеллигенция
В США студийные боссы решили, что 20-летие со дня выхода в прокат первой экранизации книги о Гарри Поттере пройдет без участия Джоан Роулинг. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T08:00
2021-11-20T08:08
авторы
париж
сша
джоан роулинг (джоан мюррэй)
лгбт-сообщество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
гарри поттер
трансгендер
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В США студийные боссы решили, что 20-летие со дня выхода в прокат первой экранизации книги о Гарри Поттере пройдет без участия Джоан Роулинг.Писательницу обвиняют в вопиющем, по меркам современного Запада, грехе — трансфобии. Среди прочего она посмела иронизировать над термином "люди, у которых есть менструация", отметив, что, наверное, их стоит называть женщинами. И тем самым нанесла оскорбление и тяжелую психологическую травму трансженщинам, то бишь бывшим мужчинам.Этого оказалось достаточно, чтобы на романистку наклеили несмываемый ярлык трансфоба и отказали от дома, которому ее книги принесли миллиардные прибыли.И этот шаг, разумеется, московской творческой интеллигенцией поколения зумеров, да и не только, приветствуется.Хотя закона, который бы запретил Роулинг высказываться по любой теме, которая ей придет в голову, в том числе даже если и когда кому-то ее слова покажутся обидными, нет.Есть некое решение, принятое непонятно кем и на непонятно каких основаниях.Когда Роскомнадзор заблокировал сайт ЛГБТ-фестиваля, в программу которого включены фильмы, прямо подпадающие под закон о пропаганде однополых отношений, та же творческая богема немедленно заявила, что это "неслыханное ограничение прав и свобод высказывания в творчестве".То, что все, приходящее с западным ветром, у столичной и петербургской богемы всегда считается правильным и прогрессивным, а все то, что происходит дома, попахивает реакционностью, давно известно.Этой традиции примерно столько же лет, сколько продолжается фронда завсегдатаев когда-то моднейших и крутейших ресторанов, которые располагались в разнообразных домах литераторов, кинематографистов и театральных деятелей.Сидевшие там люди занимались, помимо обсуждения своих творческих планов, непрерывной руганью власти, называя ее "машиной ужаса и подавления душевных порывов".При этом они исправно и регулярно получали от этой "машины ужаса и подавления" путевки в дома творчества, квартиры, дачи и прочие блага, уровень которых, конечно, из сегодняшнего дня если смотреть, весьма скромный, но тогда абсолютно недоступный простому смертному."Хотите написать роман в тишине и покое, с четырехразовым питанием и на свежем воздухе? Вот вам путевка на месяц в Дом творчества, работайте, дорогой вы наш!""Вы хотите переснять полностью или частично фильм, поскольку вам не понравилась операторская работа? Вот вам новая смета, выбирайте другого оператора, мы желаем вам успехов в вашей работе!"Советское государство, которое сегодня принято воспринимать как давителя и душителя свобод, на самом деле, проводя культурную политику, даже не требовало клятв в лояльности и верности, прося лишь не "зарываться" в публичных высказываниях. Не в упомянутых ресторанах, а, например, на трибунах.Эта ситуация по большому счету устраивала абсолютно всех, поскольку творцы были людьми талантливыми, дело свое любили, и поэтому культура, очень разная — от монументальной саги до камерной истории — очень точно передавала и дух времени, и соответствовала своей роли, прежде всего воспитательной.Хаос 90-х этот баланс и эту институцию разрушил, а свобода, понимаемая весьма своеобразно, привела к тому, что творческая интеллигенция (богема и те, кто в этот круг допущен) решила, что деньги от государства она брать продолжит, а вот о соблюдении минимальной лояльности — хотя бы в публичном поле — забудет.Свобода должна быть абсолютной: и если она, творческая богема, деньги (и очень большие) от государства берет, то в дающую руку практически непременно желает плюнуть. Ну, чтобы доказать, какая она вольная и независимая.При этом, разумеется, в качестве примера приводится Запад."Хотим, чтобы как в Париже!"И получили, собственно, как в Париже: когда приснопамятный акционист устраивал перформансы на Красной площади, его увещевали. Интеллигентно.А когда нечто похожее он сотворил в столице Франции, его совсем не интеллигентно взяли под белы руки и привели в самый что ни на есть справедливый суд, который вкатил ему "трешечку". В качестве назидания, что вести себя — даже акционистам — следует прилично.И никакие крики, возгласы, цитаты из Кокто и ссылки на самого маркиза де Сада не помогли.Суд сказал — "в тюрьму", значит, в тюрьму.Сегодня, когда российское государство начинает очень мягко и постепенно задаваться вопросом о том, как должна выглядеть отечественная культура, какие традиции нуждаются в поддержке, что следует убрать, а от чего вообще отказаться, юная творческая богема, разумеется, негодует и возмущается.Как это так мы должны быть солидарны с народом?Как это так мы должны ощущать, что проблема секс-меньшинств никому на самом деле не интересна?Как это так мы должны понимать, что наша (там, правда, используется чаще слово "эта") страна огромна, люди в ней живут разные, что Россия — многоконфессиональная, что вся ее история говорит о верности традиционным ценностям?Юная богема вплоть до очень недавнего времени полагала, что вправе диктовать свои правила и устанавливать свои порядки, при этом беря на творчество и жизнь деньги у государства.При этом преследуя защиту лишь своих интересов, удовлетворяя лишь свои потребности и следуя исключительно правилам своего внутреннего распорядка.Занятые решением лишь собственных проблем и решая вопросы только своей реализации, эти персонажи пропустили момент изменения ситуации.Да, государство очень мягко и очень постепенно начинает заниматься повесткой в области культуры, не желая отдавать ее на откуп пусть и талантливым, но эгоистам.Смещая акцент от индивидуализма к интересам всего общества медленно, но верно, при этом объясняя, что русская культура — это стержень нации.И что культура эта, такая классическая и такая консервативная, есть залог сохранения страны в том мире, который, потеряв берега в навязанном беспамятстве и искусственной отмене собственной истории, несется прямиком к своей гибели.
https://ria.ru/20210721/knigi-1742062919.html
https://ria.ru/20211109/deviatsii-1758151127.html
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Елена Караева
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авторы, париж, сша, джоан роулинг (джоан мюррэй), лгбт-сообщество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), гарри поттер, трансгендер
08:00 20.11.2021 (обновлено: 08:08 20.11.2021)
 

Джоан Роулинг лишили "Гарри Поттера": при чем тут наша интеллигенция

© AP Photo / Suzanne MapesАвтор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг
Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© AP Photo / Suzanne Mapes
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Елена Караева
Елена Караева
Все материалы
В США студийные боссы решили, что 20-летие со дня выхода в прокат первой экранизации книги о Гарри Поттере пройдет без участия Джоан Роулинг.
Писательницу обвиняют в вопиющем, по меркам современного Запада, грехе — трансфобии. Среди прочего она посмела иронизировать над термином "люди, у которых есть менструация", отметив, что, наверное, их стоит называть женщинами. И тем самым нанесла оскорбление и тяжелую психологическую травму трансженщинам, то бишь бывшим мужчинам.
Писательница Джоан Роулинг на презентации книги Гарри Поттер и Дары смерти в Музее естественной истории в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 08:00Культура
Скандалы и успехи Джоан. Как живет Роулинг после "Гарри Поттера"
Этого оказалось достаточно, чтобы на романистку наклеили несмываемый ярлык трансфоба и отказали от дома, которому ее книги принесли миллиардные прибыли.
И этот шаг, разумеется, московской творческой интеллигенцией поколения зумеров, да и не только, приветствуется.
Хотя закона, который бы запретил Роулинг высказываться по любой теме, которая ей придет в голову, в том числе даже если и когда кому-то ее слова покажутся обидными, нет.
Есть некое решение, принятое непонятно кем и на непонятно каких основаниях.
Когда Роскомнадзор заблокировал сайт ЛГБТ-фестиваля, в программу которого включены фильмы, прямо подпадающие под закон о пропаганде однополых отношений, та же творческая богема немедленно заявила, что это "неслыханное ограничение прав и свобод высказывания в творчестве".
Пользователь с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 03:21Культура
СМИ: в России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениями
То, что все, приходящее с западным ветром, у столичной и петербургской богемы всегда считается правильным и прогрессивным, а все то, что происходит дома, попахивает реакционностью, давно известно.
Этой традиции примерно столько же лет, сколько продолжается фронда завсегдатаев когда-то моднейших и крутейших ресторанов, которые располагались в разнообразных домах литераторов, кинематографистов и театральных деятелей.
Сидевшие там люди занимались, помимо обсуждения своих творческих планов, непрерывной руганью власти, называя ее "машиной ужаса и подавления душевных порывов".
При этом они исправно и регулярно получали от этой "машины ужаса и подавления" путевки в дома творчества, квартиры, дачи и прочие блага, уровень которых, конечно, из сегодняшнего дня если смотреть, весьма скромный, но тогда абсолютно недоступный простому смертному.
"Хотите написать роман в тишине и покое, с четырехразовым питанием и на свежем воздухе? Вот вам путевка на месяц в Дом творчества, работайте, дорогой вы наш!"
"Вы хотите переснять полностью или частично фильм, поскольку вам не понравилась операторская работа? Вот вам новая смета, выбирайте другого оператора, мы желаем вам успехов в вашей работе!"
Художественный руководитель театра на Малой Бронной Константин Богомолов - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 19:23
Муж Собчак потратил казенные деньги на трансгендера
Советское государство, которое сегодня принято воспринимать как давителя и душителя свобод, на самом деле, проводя культурную политику, даже не требовало клятв в лояльности и верности, прося лишь не "зарываться" в публичных высказываниях. Не в упомянутых ресторанах, а, например, на трибунах.
Эта ситуация по большому счету устраивала абсолютно всех, поскольку творцы были людьми талантливыми, дело свое любили, и поэтому культура, очень разная — от монументальной саги до камерной истории — очень точно передавала и дух времени, и соответствовала своей роли, прежде всего воспитательной.
Хаос 90-х этот баланс и эту институцию разрушил, а свобода, понимаемая весьма своеобразно, привела к тому, что творческая интеллигенция (богема и те, кто в этот круг допущен) решила, что деньги от государства она брать продолжит, а вот о соблюдении минимальной лояльности — хотя бы в публичном поле — забудет.
Свобода должна быть абсолютной: и если она, творческая богема, деньги (и очень большие) от государства берет, то в дающую руку практически непременно желает плюнуть. Ну, чтобы доказать, какая она вольная и независимая.
При этом, разумеется, в качестве примера приводится Запад.
"Хотим, чтобы как в Париже!"
Акция художника Павленского на Красной площади - РИА Новости, 1920, 15.11.2013
15 ноября 2013, 07:23
Против Павленского после акции на Красной площади возбудили делоРанее сообщалось, что в воскресенье петербургский художник, раздевшись, недалеко от Мавзолея, прибил свои половые органы к брусчатке.
И получили, собственно, как в Париже: когда приснопамятный акционист устраивал перформансы на Красной площади, его увещевали. Интеллигентно.
А когда нечто похожее он сотворил в столице Франции, его совсем не интеллигентно взяли под белы руки и привели в самый что ни на есть справедливый суд, который вкатил ему "трешечку". В качестве назидания, что вести себя — даже акционистам — следует прилично.
И никакие крики, возгласы, цитаты из Кокто и ссылки на самого маркиза де Сада не помогли.
Суд сказал — "в тюрьму", значит, в тюрьму.
Художник Петр Павленский в суде - РИА Новости, 1920, 11.01.2019
11 января 2019, 00:40
Павленского признали виновным в поджоге Банка Франции
Сегодня, когда российское государство начинает очень мягко и постепенно задаваться вопросом о том, как должна выглядеть отечественная культура, какие традиции нуждаются в поддержке, что следует убрать, а от чего вообще отказаться, юная творческая богема, разумеется, негодует и возмущается.
Как это так мы должны быть солидарны с народом?
Как это так мы должны ощущать, что проблема секс-меньшинств никому на самом деле не интересна?
Как это так мы должны понимать, что наша (там, правда, используется чаще слово "эта") страна огромна, люди в ней живут разные, что Россия — многоконфессиональная, что вся ее история говорит о верности традиционным ценностям?
Художник Петр Павленский. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.06.2018
18 июня 2018, 09:04
"Защитники художника от России" наплевали на него, когда он сел во Франции
Юная богема вплоть до очень недавнего времени полагала, что вправе диктовать свои правила и устанавливать свои порядки, при этом беря на творчество и жизнь деньги у государства.
При этом преследуя защиту лишь своих интересов, удовлетворяя лишь свои потребности и следуя исключительно правилам своего внутреннего распорядка.
Занятые решением лишь собственных проблем и решая вопросы только своей реализации, эти персонажи пропустили момент изменения ситуации.
Да, государство очень мягко и очень постепенно начинает заниматься повесткой в области культуры, не желая отдавать ее на откуп пусть и талантливым, но эгоистам.
Смещая акцент от индивидуализма к интересам всего общества медленно, но верно, при этом объясняя, что русская культура — это стержень нации.
И что культура эта, такая классическая и такая консервативная, есть залог сохранения страны в том мире, который, потеряв берега в навязанном беспамятстве и искусственной отмене собственной истории, несется прямиком к своей гибели.
Ольга Бузова в роли певицы Беллы Шанталь на премьерном показе спектакля Чудесный грузин - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 18:27В России
Прилепин оценил игру Бузовой в спектакле МХАТа
 
АвторыПарижСШАДжоан Роулинг (Джоан Мюррэй)ЛГБТ-сообществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Гарри Поттертрансгендер
 
 
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