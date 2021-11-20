https://ria.ru/20211120/rouling-1759866395.html

Джоан Роулинг лишили "Гарри Поттера": при чем тут наша интеллигенция

Джоан Роулинг лишили "Гарри Поттера": при чем тут наша интеллигенция - РИА Новости, 20.11.2021

Джоан Роулинг лишили "Гарри Поттера": при чем тут наша интеллигенция

В США студийные боссы решили, что 20-летие со дня выхода в прокат первой экранизации книги о Гарри Поттере пройдет без участия Джоан Роулинг. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T08:00

2021-11-20T08:00

2021-11-20T08:08

авторы

париж

сша

джоан роулинг (джоан мюррэй)

лгбт-сообщество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

гарри поттер

трансгендер

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В США студийные боссы решили, что 20-летие со дня выхода в прокат первой экранизации книги о Гарри Поттере пройдет без участия Джоан Роулинг.Писательницу обвиняют в вопиющем, по меркам современного Запада, грехе — трансфобии. Среди прочего она посмела иронизировать над термином "люди, у которых есть менструация", отметив, что, наверное, их стоит называть женщинами. И тем самым нанесла оскорбление и тяжелую психологическую травму трансженщинам, то бишь бывшим мужчинам.Этого оказалось достаточно, чтобы на романистку наклеили несмываемый ярлык трансфоба и отказали от дома, которому ее книги принесли миллиардные прибыли.И этот шаг, разумеется, московской творческой интеллигенцией поколения зумеров, да и не только, приветствуется.Хотя закона, который бы запретил Роулинг высказываться по любой теме, которая ей придет в голову, в том числе даже если и когда кому-то ее слова покажутся обидными, нет.Есть некое решение, принятое непонятно кем и на непонятно каких основаниях.Когда Роскомнадзор заблокировал сайт ЛГБТ-фестиваля, в программу которого включены фильмы, прямо подпадающие под закон о пропаганде однополых отношений, та же творческая богема немедленно заявила, что это "неслыханное ограничение прав и свобод высказывания в творчестве".То, что все, приходящее с западным ветром, у столичной и петербургской богемы всегда считается правильным и прогрессивным, а все то, что происходит дома, попахивает реакционностью, давно известно.Этой традиции примерно столько же лет, сколько продолжается фронда завсегдатаев когда-то моднейших и крутейших ресторанов, которые располагались в разнообразных домах литераторов, кинематографистов и театральных деятелей.Сидевшие там люди занимались, помимо обсуждения своих творческих планов, непрерывной руганью власти, называя ее "машиной ужаса и подавления душевных порывов".При этом они исправно и регулярно получали от этой "машины ужаса и подавления" путевки в дома творчества, квартиры, дачи и прочие блага, уровень которых, конечно, из сегодняшнего дня если смотреть, весьма скромный, но тогда абсолютно недоступный простому смертному."Хотите написать роман в тишине и покое, с четырехразовым питанием и на свежем воздухе? Вот вам путевка на месяц в Дом творчества, работайте, дорогой вы наш!""Вы хотите переснять полностью или частично фильм, поскольку вам не понравилась операторская работа? Вот вам новая смета, выбирайте другого оператора, мы желаем вам успехов в вашей работе!"Советское государство, которое сегодня принято воспринимать как давителя и душителя свобод, на самом деле, проводя культурную политику, даже не требовало клятв в лояльности и верности, прося лишь не "зарываться" в публичных высказываниях. Не в упомянутых ресторанах, а, например, на трибунах.Эта ситуация по большому счету устраивала абсолютно всех, поскольку творцы были людьми талантливыми, дело свое любили, и поэтому культура, очень разная — от монументальной саги до камерной истории — очень точно передавала и дух времени, и соответствовала своей роли, прежде всего воспитательной.Хаос 90-х этот баланс и эту институцию разрушил, а свобода, понимаемая весьма своеобразно, привела к тому, что творческая интеллигенция (богема и те, кто в этот круг допущен) решила, что деньги от государства она брать продолжит, а вот о соблюдении минимальной лояльности — хотя бы в публичном поле — забудет.Свобода должна быть абсолютной: и если она, творческая богема, деньги (и очень большие) от государства берет, то в дающую руку практически непременно желает плюнуть. Ну, чтобы доказать, какая она вольная и независимая.При этом, разумеется, в качестве примера приводится Запад."Хотим, чтобы как в Париже!"И получили, собственно, как в Париже: когда приснопамятный акционист устраивал перформансы на Красной площади, его увещевали. Интеллигентно.А когда нечто похожее он сотворил в столице Франции, его совсем не интеллигентно взяли под белы руки и привели в самый что ни на есть справедливый суд, который вкатил ему "трешечку". В качестве назидания, что вести себя — даже акционистам — следует прилично.И никакие крики, возгласы, цитаты из Кокто и ссылки на самого маркиза де Сада не помогли.Суд сказал — "в тюрьму", значит, в тюрьму.Сегодня, когда российское государство начинает очень мягко и постепенно задаваться вопросом о том, как должна выглядеть отечественная культура, какие традиции нуждаются в поддержке, что следует убрать, а от чего вообще отказаться, юная творческая богема, разумеется, негодует и возмущается.Как это так мы должны быть солидарны с народом?Как это так мы должны ощущать, что проблема секс-меньшинств никому на самом деле не интересна?Как это так мы должны понимать, что наша (там, правда, используется чаще слово "эта") страна огромна, люди в ней живут разные, что Россия — многоконфессиональная, что вся ее история говорит о верности традиционным ценностям?Юная богема вплоть до очень недавнего времени полагала, что вправе диктовать свои правила и устанавливать свои порядки, при этом беря на творчество и жизнь деньги у государства.При этом преследуя защиту лишь своих интересов, удовлетворяя лишь свои потребности и следуя исключительно правилам своего внутреннего распорядка.Занятые решением лишь собственных проблем и решая вопросы только своей реализации, эти персонажи пропустили момент изменения ситуации.Да, государство очень мягко и очень постепенно начинает заниматься повесткой в области культуры, не желая отдавать ее на откуп пусть и талантливым, но эгоистам.Смещая акцент от индивидуализма к интересам всего общества медленно, но верно, при этом объясняя, что русская культура — это стержень нации.И что культура эта, такая классическая и такая консервативная, есть залог сохранения страны в том мире, который, потеряв берега в навязанном беспамятстве и искусственной отмене собственной истории, несется прямиком к своей гибели.

https://ria.ru/20210721/knigi-1742062919.html

https://ria.ru/20211109/deviatsii-1758151127.html

https://ria.ru/20210705/bogomolov-1739990475.html

https://ria.ru/20131115/976990847.html

https://ria.ru/20190111/1549208379.html

https://ria.ru/20180618/1522890928.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211118/buzova-1759694461.html

париж

сша

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

авторы, париж, сша, джоан роулинг (джоан мюррэй), лгбт-сообщество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), гарри поттер, трансгендер