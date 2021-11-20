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В Роттердаме задержали более 50 человек во время беспорядков

В Роттердаме задержали более 50 человек во время беспорядков - РИА Новости, 20.11.2021

В Роттердаме задержали более 50 человек во время беспорядков

Полиция Нидерландов в Роттердаме задержала 51 человека в ходе беспорядков, вспыхнувших на акции против ограничительных мер по коронавирусу в пятницу, сообщили... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T16:25

2021-11-20T16:25

2021-11-20T16:25

распространение коронавируса

в мире

нидерланды

роттердам

марк рютте

коронавирус covid-19

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ПАРИЖ, 20 ноя - РИА Новости. Полиция Нидерландов в Роттердаме задержала 51 человека в ходе беспорядков, вспыхнувших на акции против ограничительных мер по коронавирусу в пятницу, сообщили правоохранители в субботу."51 человек был задержан во время массовых беспорядков в пятницу вечером и ночью в Роттердаме. Около половины из них - несовершеннолетние", - говорится в сообщении полиции Роттердама в Twitter.В пятницу в Роттердаме прошли протесты против новых ограничительных мер для сдерживания распространения COVID-19, которые вылились в беспорядки. Сообщалось, что семь человек пострадали из-за предупредительных выстрелов, сделанных полицией во время разгона протестующих. Полиция задержала как минимум 20 человек.На прошлой неделе исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сообщил, что власти страны приняли решение ввести ряд ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса, они будут действовать до 4 декабря.Магазины и супермаркеты, продающие товары первой необходимости, аптеки, а также рестораны, кафе и бары теперь закрываются в 20.00. Остальные магазины, а также парикмахерские и салоны красоты работают до 18.00. Спортивные мероприятия проводятся без зрителей. В то же время ограничения не распространятся на концертные залы, кинотеатры и театры. Кроме того, вновь вступило в силу правило социального дистанцирования в 1,5 метра, а также рекомендация работать из дома по возможности.

нидерланды

роттердам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, нидерланды, роттердам, марк рютте, коронавирус covid-19