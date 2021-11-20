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В Роттердаме задержали более 50 человек во время беспорядков
В Роттердаме задержали более 50 человек во время беспорядков - РИА Новости, 20.11.2021
В Роттердаме задержали более 50 человек во время беспорядков
Полиция Нидерландов в Роттердаме задержала 51 человека в ходе беспорядков, вспыхнувших на акции против ограничительных мер по коронавирусу в пятницу, сообщили... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T16:25
2021-11-20T16:25
2021-11-20T16:25
распространение коронавируса
в мире
нидерланды
роттердам
марк рютте
коронавирус covid-19
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ПАРИЖ, 20 ноя - РИА Новости. Полиция Нидерландов в Роттердаме задержала 51 человека в ходе беспорядков, вспыхнувших на акции против ограничительных мер по коронавирусу в пятницу, сообщили правоохранители в субботу."51 человек был задержан во время массовых беспорядков в пятницу вечером и ночью в Роттердаме. Около половины из них - несовершеннолетние", - говорится в сообщении полиции Роттердама в Twitter.В пятницу в Роттердаме прошли протесты против новых ограничительных мер для сдерживания распространения COVID-19, которые вылились в беспорядки. Сообщалось, что семь человек пострадали из-за предупредительных выстрелов, сделанных полицией во время разгона протестующих. Полиция задержала как минимум 20 человек.На прошлой неделе исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сообщил, что власти страны приняли решение ввести ряд ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса, они будут действовать до 4 декабря.Магазины и супермаркеты, продающие товары первой необходимости, аптеки, а также рестораны, кафе и бары теперь закрываются в 20.00. Остальные магазины, а также парикмахерские и салоны красоты работают до 18.00. Спортивные мероприятия проводятся без зрителей. В то же время ограничения не распространятся на концертные залы, кинотеатры и театры. Кроме того, вновь вступило в силу правило социального дистанцирования в 1,5 метра, а также рекомендация работать из дома по возможности.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, нидерланды, роттердам, марк рютте, коронавирус covid-19
В Роттердаме задержали более 50 человек во время беспорядков
В Роттердаме задержали более 50 человек на акции против ограничений по коронавирусу
ПАРИЖ, 20 ноя - РИА Новости.
Полиция Нидерландов
в Роттердаме
задержала 51 человека в ходе беспорядков, вспыхнувших на акции против ограничительных мер по коронавирусу в пятницу, сообщили правоохранители в субботу.
"51 человек был задержан во время массовых беспорядков в пятницу вечером и ночью в Роттердаме. Около половины из них - несовершеннолетние", - говорится в сообщении полиции Роттердама в Twitter
.
В пятницу в Роттердаме прошли протесты против новых ограничительных мер для сдерживания распространения COVID-19, которые вылились в беспорядки. Сообщалось, что семь человек пострадали из-за предупредительных выстрелов, сделанных полицией во время разгона протестующих. Полиция задержала как минимум 20 человек.
На прошлой неделе исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте
сообщил, что власти страны приняли решение ввести ряд ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса, они будут действовать до 4 декабря.
Магазины и супермаркеты, продающие товары первой необходимости, аптеки, а также рестораны, кафе и бары теперь закрываются в 20.00. Остальные магазины, а также парикмахерские и салоны красоты работают до 18.00. Спортивные мероприятия проводятся без зрителей. В то же время ограничения не распространятся на концертные залы, кинотеатры и театры. Кроме того, вновь вступило в силу правило социального дистанцирования в 1,5 метра, а также рекомендация работать из дома по возможности.