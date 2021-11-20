https://ria.ru/20211120/rotterdam-1759947530.html
Во время протестов в Роттердаме пострадали семь человек
Во время протестов в Роттердаме пострадали семь человек - РИА Новости, 20.11.2021
Во время протестов в Роттердаме пострадали семь человек
Семь человек, включая сотрудников полиции, пострадали и двадцать были задержаны во время разгона акции протеста против ограничительных мер, введенных для борьбы РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T12:44
2021-11-20T12:44
2021-11-20T12:44
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марк рютте
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Семь человек, включая сотрудников полиции, пострадали и двадцать были задержаны во время разгона акции протеста против ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом, в нидерландском Роттердаме, сообщает издание NL Times.Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали из-за предупредительных выстрелов, сделанных полицией во время разгона протестующих в Роттердаме."По меньшей мере семь человек, включая сотрудников правоохранительных органов, одного журналиста и участников беспорядков, пострадали во время протестов в пятницу вечером в Роттердаме. Полиция задержала как минимум 20 человек", - сообщает издание.Как пишет издание, мэр города Роттердам Ахмед Абуталеб назвал протесты на улицах города "разгулом насилия".На прошлой неделе исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сообщил, что власти страны приняли решение ввести ряд ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса, они будут действовать до 4 декабря.Магазины и супермаркеты, продающие товары первой необходимости, аптеки, а также рестораны, кафе и бары должны закрываться в 20.00. Остальные магазины, а также парикмахерские и салоны красоты будут теперь работать до 18.00. Спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей. В то же время ограничения не распространятся на концертные залы, кинотеатры и театры. Кроме того, вновь вступило в силу правило социального дистанцирования в 1,5 метра, а также рекомендация работать из дома по возможности.
https://ria.ru/20211120/protestuyuschie-1759921747.html
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в мире, роттердам, марк рютте
Во время протестов в Роттердаме пострадали семь человек
Во время разгона протестующих в Роттердаме пострадали семь человек
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости.
Семь человек, включая сотрудников полиции, пострадали и двадцать были задержаны во время разгона акции протеста против ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом, в нидерландском Роттердаме, сообщает издание NL Times
.
Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали из-за предупредительных выстрелов, сделанных полицией во время разгона протестующих в Роттердаме
.
"По меньшей мере семь человек, включая сотрудников правоохранительных органов, одного журналиста и участников беспорядков, пострадали во время протестов в пятницу вечером в Роттердаме. Полиция задержала как минимум 20 человек", - сообщает издание.
Как пишет издание, мэр города Роттердам Ахмед Абуталеб назвал протесты на улицах города "разгулом насилия".
На прошлой неделе исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте
сообщил, что власти страны приняли решение ввести ряд ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса, они будут действовать до 4 декабря.
Магазины и супермаркеты, продающие товары первой необходимости, аптеки, а также рестораны, кафе и бары должны закрываться в 20.00. Остальные магазины, а также парикмахерские и салоны красоты будут теперь работать до 18.00. Спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей. В то же время ограничения не распространятся на концертные залы, кинотеатры и театры. Кроме того, вновь вступило в силу правило социального дистанцирования в 1,5 метра, а также рекомендация работать из дома по возможности.