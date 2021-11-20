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https://ria.ru/20211120/reznikov-1759997449.html
"Играет в шахматы": Украина предъявила России новые обвинения
На Украине обвинили Россию в испытании Запада на прочность - РИА Новости, 20.11.2021
"Играет в шахматы": Украина предъявила России новые обвинения
Владимир Путин "играет в шахматы" с Западом, перемещая войска по собственной территории, заявил Washington Post министр обороны Украины Алексей Резников во... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T21:04
2021-11-20T23:49
в мире
украина
сша
нато
алексей резников
россия
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Владимир Путин "играет в шахматы" с Западом, перемещая войска по собственной территории, заявил Washington Post министр обороны Украины Алексей Резников во время визита в США.По словам министра, его американский коллега Ллойд Остин разделяет такую позицию по ситуации на российско-украинской границе. При этом Резников уточнил, что глава Пентагона больше обеспокоен перемещениями российских войск внутри страны."Мы одинаково оцениваем угрозы, разница лишь в восприятии риска", — продолжил министр.Кроме того, Резников попросил у США и Европы убедить Россию отказаться от "вторжения" на Украину. При этом министр не объяснил, на каких основаниях он делает выводы о воинственных планах Москвы.В зарубежных СМИ в последнее время стали часто публиковаться сообщения о том, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Также российское правительство уже не раз подчеркивало, что конфликт на Украине внутриполитический и Россия в него не вмешивается.При этом сами США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны России, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.
https://ria.ru/20211119/donbass-1759510502.html
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в мире, украина, сша, нато, алексей резников, россия
21:04 20.11.2021 (обновлено: 23:49 20.11.2021)
 
На Украине обвинили Россию в испытании Запада на прочность

Глава Минобороны Украины Резников: Россия проверяет единство стран ЕС и НАТО

© REUTERS / Oleksandr KlymenkoМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Владимир Путин "играет в шахматы" с Западом, перемещая войска по собственной территории, заявил Washington Post министр обороны Украины Алексей Резников во время визита в США.
"Он проверяет единство Европейского союза, единство союзников по НАТО, он проверяет наше общество, украинцев, он проверяет Польшу и страны Балтии", — сказал глава оборонного ведомства.
По словам министра, его американский коллега Ллойд Остин разделяет такую позицию по ситуации на российско-украинской границе. При этом Резников уточнил, что глава Пентагона больше обеспокоен перемещениями российских войск внутри страны.
"Мы одинаково оцениваем угрозы, разница лишь в восприятии риска", — продолжил министр.
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Кроме того, Резников попросил у США и Европы убедить Россию отказаться от "вторжения" на Украину. При этом министр не объяснил, на каких основаниях он делает выводы о воинственных планах Москвы.
В зарубежных СМИ в последнее время стали часто публиковаться сообщения о том, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Также российское правительство уже не раз подчеркивало, что конфликт на Украине внутриполитический и Россия в него не вмешивается.
При этом сами США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны России, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.
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