https://ria.ru/20211120/reznikov-1759997449.html

"Играет в шахматы": Украина предъявила России новые обвинения

На Украине обвинили Россию в испытании Запада на прочность - РИА Новости, 20.11.2021

"Играет в шахматы": Украина предъявила России новые обвинения

Владимир Путин "играет в шахматы" с Западом, перемещая войска по собственной территории, заявил Washington Post министр обороны Украины Алексей Резников во... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T21:04

2021-11-20T21:04

2021-11-20T23:49

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Владимир Путин "играет в шахматы" с Западом, перемещая войска по собственной территории, заявил Washington Post министр обороны Украины Алексей Резников во время визита в США.По словам министра, его американский коллега Ллойд Остин разделяет такую позицию по ситуации на российско-украинской границе. При этом Резников уточнил, что глава Пентагона больше обеспокоен перемещениями российских войск внутри страны."Мы одинаково оцениваем угрозы, разница лишь в восприятии риска", — продолжил министр.Кроме того, Резников попросил у США и Европы убедить Россию отказаться от "вторжения" на Украину. При этом министр не объяснил, на каких основаниях он делает выводы о воинственных планах Москвы.В зарубежных СМИ в последнее время стали часто публиковаться сообщения о том, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Также российское правительство уже не раз подчеркивало, что конфликт на Украине внутриполитический и Россия в него не вмешивается.При этом сами США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны России, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.

https://ria.ru/20211119/donbass-1759510502.html

https://ria.ru/20211118/krym-1759563185.html

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в мире, украина, сша, нато, алексей резников, россия