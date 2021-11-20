"Играет в шахматы": Украина предъявила России новые обвинения

21:04 20.11.2021 (обновлено: 23:49 20.11.2021)
На Украине обвинили Россию в испытании Запада на прочность
Глава Минобороны Украины Резников: Россия проверяет единство стран ЕС и НАТО
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Владимир Путин "играет в шахматы" с Западом, перемещая войска по собственной территории, заявил Washington Post министр обороны Украины Алексей Резников во время визита в США.
"Он проверяет единство Европейского союза, единство союзников по НАТО, он проверяет наше общество, украинцев, он проверяет Польшу и страны Балтии", — сказал глава оборонного ведомства.
По словам министра, его американский коллега Ллойд Остин разделяет такую позицию по ситуации на российско-украинской границе. При этом Резников уточнил, что глава Пентагона больше обеспокоен перемещениями российских войск внутри страны.
"Мы одинаково оцениваем угрозы, разница лишь в восприятии риска", — продолжил министр.
В зарубежных СМИ в последнее время стали часто публиковаться сообщения о том, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Также российское правительство уже не раз подчеркивало, что конфликт на Украине внутриполитический и Россия в него не вмешивается.
При этом сами США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны России, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.