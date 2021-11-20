https://ria.ru/20211120/rak-1759985558.html

Эта популярная добавка повышает риск развития рака на 91 процент

Названа популярная добавка, повышающая риск развития рака на 91 процент - РИА Новости, 20.11.2021

Эта популярная добавка повышает риск развития рака на 91 процент

Прием селена в сочетании с витамином E на 91% увеличивает риск развития рака простаты у мужчин. Об этом пишет британская газета Express со ссылкой на... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T19:10

2021-11-20T19:10

2021-11-20T19:10

общество

здоровье

онкология

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Прием селена в сочетании с витамином E на 91% увеличивает риск развития рака простаты у мужчин. Об этом пишет британская газета Express со ссылкой на исследование Journal of the National Cancer Institute.В эксперименте приняли участие более 35 тысяч человек. Ученые хотели выявить потенциальную пользу пищевых добавок для профилактики онкологических заболеваний. Испытания пришлось внезапно прекратить, поскольку эксперты выяснили, что некоторые из них вызывали рак, а не защищали от него, говорится в статье.Как показали результаты, селен не представлял опасности для людей, у которых изначально был низкий уровень этого минерала в организме. Однако пациенты с его высокой концентрацией при употреблении дополнительных доз на 91% увеличивали шансы приобрести рак простаты.Один из главных авторов труда доктор Алан Кристал из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле посоветовал перестать принимать селен в сочетании с витамином E, поскольку они не приносят доказанной пользы, а напротив, создают значительные риски для организма.

https://ria.ru/20211119/risk-1759911546.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, онкология