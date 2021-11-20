https://ria.ru/20211120/putin-1759950506.html
Успехи государства зависят от духовного начала, заявил Путин
Успехи государства зависят от духовного начала, заявил Путин - РИА Новости, 20.11.2021
Успехи государства зависят от духовного начала, заявил Путин
Президент России Владимир Путин отметил, что, хотя в основе благополучия страны лежат достижения в области экономики, есть более глубокие вещи - духовное... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T13:21
2021-11-20T13:21
2021-11-20T13:21
религия
общество
владимир путин
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
россия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что, хотя в основе благополучия страны лежат достижения в области экономики, есть более глубокие вещи - духовное начало."Конечно…, в основе благополучия страны, развития экономики, повышения обороноспособности и безопасности лежат успехи государства в области экономики. Это базовая вещь, которая не подлежит никакому сомнению. Но есть гораздо более глубокие вещи", - сказал Путин на церемонии награждения патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Путин поздравил его с днем рождения, отметив усилия по укреплению РПЦ и наградив Орденом Андрея Первозванного."И сама экономика, и все, что с ней связано, зависит от духовных начал любого общества, которые объединяют общество в единое целое. И только объединяясь в целое, общество и государство добиваются успехов", - отметил он, добавив, что патриарх является именно тем, кто этому уделяет внимание.
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общество, владимир путин, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия
Успехи государства зависят от духовного начала, заявил Путин
Путин заявил, что успехи государства зависят от духовного начала и объединения общества