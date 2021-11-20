https://ria.ru/20211120/putin-1759950506.html

Успехи государства зависят от духовного начала, заявил Путин

Успехи государства зависят от духовного начала, заявил Путин - РИА Новости, 20.11.2021

Успехи государства зависят от духовного начала, заявил Путин

Президент России Владимир Путин отметил, что, хотя в основе благополучия страны лежат достижения в области экономики, есть более глубокие вещи - духовное... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T13:21

2021-11-20T13:21

2021-11-20T13:21

религия

общество

владимир путин

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что, хотя в основе благополучия страны лежат достижения в области экономики, есть более глубокие вещи - духовное начало."Конечно…, в основе благополучия страны, развития экономики, повышения обороноспособности и безопасности лежат успехи государства в области экономики. Это базовая вещь, которая не подлежит никакому сомнению. Но есть гораздо более глубокие вещи", - сказал Путин на церемонии награждения патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Путин поздравил его с днем рождения, отметив усилия по укреплению РПЦ и наградив Орденом Андрея Первозванного."И сама экономика, и все, что с ней связано, зависит от духовных начал любого общества, которые объединяют общество в единое целое. И только объединяясь в целое, общество и государство добиваются успехов", - отметил он, добавив, что патриарх является именно тем, кто этому уделяет внимание.

https://ria.ru/20211120/kirill-1759943792.html

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общество, владимир путин, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия