https://ria.ru/20211120/protestuyuschie-1759921747.html

В Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующих

В Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующих - РИА Новости, 20.11.2021

В Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующих

Несколько человек пострадали из-за предупредительных выстрелов, сделанных полицией во время разгона протестующих в нидерландском городе Роттердам, сообщает... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T01:37

2021-11-20T01:37

2021-11-20T05:28

в мире

роттердам

марк рютте

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Несколько человек пострадали из-за предупредительных выстрелов, сделанных полицией во время разгона протестующих в нидерландском городе Роттердам, сообщает издание NL Times со ссылкой на заявление городской полиции.Ранее сообщалось, что полиция Роттердама произвела предупредительные выстрелы во время протестов, на которые вышли противники ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом."Есть пострадавшие в связи с произведенными выстрелами", - говорится в заявлении полиции, которое приводит издание.На прошлой неделе исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сообщил, что власти страны приняли решение ввести ряд ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса, они будут действовать до 4 декабря.Магазины и супермаркеты, продающие товары первой необходимости, аптеки, а также рестораны, кафе и бары должны закрываться в 20.00. Остальные магазины, а также парикмахерские и салоны красоты будут теперь работать до 18.00. Спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей. В то же время ограничения не распространятся на концертные залы, кинотеатры и театры. Кроме того, вновь вступило в силу правило социального дистанцирования в 1,5 метра, а также рекомендация работать из дома по возможности.

https://ria.ru/20211120/niderlandy-1759921176.html

роттердам

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в мире, роттердам, марк рютте