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На акцию протеста против COVID-ограничений в Вене вышли 35 тысяч человек
На акцию протеста против COVID-ограничений в Вене вышли 35 тысяч человек - РИА Новости, 20.11.2021
На акцию протеста против COVID-ограничений в Вене вышли 35 тысяч человек
Около 35 тысяч человек в субботу принимают участие в демонстрации в Вене против ограничительных мер из-за коронавируса, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T18:32
2021-11-20T18:32
2021-11-20T18:38
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ВЕНА, 20 ноя - РИА Новости. Около 35 тысяч человек в субботу принимают участие в демонстрации в Вене против ограничительных мер из-за коронавируса, сообщил РИА Новости представитель городской полиции."В демонстрации принимают участие 35 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.По его словам, атмосфера на демонстрации довольно накалённая, было произведено несколько задержаний. Ряд демонстрантов бросали в сотрудников полиции, обеспечивающих безопасность на митинге, пивные банки.Противники ограничительных мер в очередной раз вышли на улицы Вены после того, как накануне канцлер Австрии Александер Шалленберг объявил очередной всеобщий локдаун из-за коронавируса, а также заявил о введении всеобщей обязательной вакцинации с 1 февраля 2022 года.
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в мире, вена, австрия, здоровье - общество, коронавирусы, александер шалленберг, коронавирус covid-19
18:32 20.11.2021 (обновлено: 18:38 20.11.2021)
На акцию протеста против COVID-ограничений в Вене вышли 35 тысяч человек
Полиция: около 35 тысяч человек участвуют в демонстрации против COVID-ограничений в Вене