https://ria.ru/20211120/protest-1759972136.html

"Желтые жилеты" отметили годовщину своих акций погромами в Париже

"Желтые жилеты" отметили годовщину своих акций погромами в Париже - РИА Новости, 20.11.2021

"Желтые жилеты" отметили годовщину своих акций погромами в Париже

Беспорядки вспыхнули на акции протеста "желтых жилетов" в Париже, агрессивно настроенные молодые люди бросали в правоохранителей бутылки, полиция отвечала... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T17:05

2021-11-20T17:05

2021-11-20T18:13

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ПАРИЖ, 20 ноя - РИА Новости, Людмила Орищенко. Беспорядки вспыхнули на акции протеста "желтых жилетов" в Париже, агрессивно настроенные молодые люди бросали в правоохранителей бутылки, полиция отвечала слезоточивым газом, передаёт корреспондент РИА Новости.В колонне, которая стартовала от здания министерства экономики Франции в 12-м округе Парижа, кроме "желтых жилетов" и противников санитарных пропусков идут люди в черных одеждах, скрывающие лица под чёрными масками. Зачастую они провоцируют полицейских и являются зачинщиками погромов.Хулиганы разбили автобусную остановку, находящуюся в районе проведения шествия.Часть участников акции попытались отклонится от маршрута, однако полиция преградила им путь. Шествия на какое-то время было приостановлено, сейчас движение восстановлено.Помимо акций "желтых жилетов", в субботу в Париже и другие манифестации. В частности, от площади Республики должна стартовать акция, участники которой выходят с лозунгами против домашнего и сексуального насилия в отношении женщин.В субботу "желтые жилеты" отмечают на акции третью годовщину с момента создания.Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований - как социальных, так и политический. Традиционные субботние акции протеста зачастую сопровождались погромными, беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. Французское движение "желтых жилетов" стало узнаваемым во многих странах мира.

https://ria.ru/20211027/frantsiya-1756498695.html

https://ria.ru/20211106/protesty-1757902251.html

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в мире, париж, франция, министерство экономики франции