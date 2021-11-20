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"Желтые жилеты" отметили годовщину своих акций погромами в Париже
"Желтые жилеты" отметили годовщину своих акций погромами в Париже - РИА Новости, 20.11.2021
"Желтые жилеты" отметили годовщину своих акций погромами в Париже
Беспорядки вспыхнули на акции протеста "желтых жилетов" в Париже, агрессивно настроенные молодые люди бросали в правоохранителей бутылки, полиция отвечала... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T17:05
2021-11-20T18:13
в мире
париж
франция
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ПАРИЖ, 20 ноя - РИА Новости, Людмила Орищенко. Беспорядки вспыхнули на акции протеста "желтых жилетов" в Париже, агрессивно настроенные молодые люди бросали в правоохранителей бутылки, полиция отвечала слезоточивым газом, передаёт корреспондент РИА Новости.В колонне, которая стартовала от здания министерства экономики Франции в 12-м округе Парижа, кроме "желтых жилетов" и противников санитарных пропусков идут люди в черных одеждах, скрывающие лица под чёрными масками. Зачастую они провоцируют полицейских и являются зачинщиками погромов.Хулиганы разбили автобусную остановку, находящуюся в районе проведения шествия.Часть участников акции попытались отклонится от маршрута, однако полиция преградила им путь. Шествия на какое-то время было приостановлено, сейчас движение восстановлено.Помимо акций "желтых жилетов", в субботу в Париже и другие манифестации. В частности, от площади Республики должна стартовать акция, участники которой выходят с лозунгами против домашнего и сексуального насилия в отношении женщин.В субботу "желтые жилеты" отмечают на акции третью годовщину с момента создания.Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований - как социальных, так и политический. Традиционные субботние акции протеста зачастую сопровождались погромными, беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. Французское движение "желтых жилетов" стало узнаваемым во многих странах мира.
https://ria.ru/20211027/frantsiya-1756498695.html
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в мире, париж, франция, министерство экономики франции
17:05 20.11.2021 (обновлено: 18:13 20.11.2021)
 
"Желтые жилеты" отметили годовщину своих акций погромами в Париже

В Париже во время акции протеста "желтых жилетов" хулиганы разбили автобусную остановку

© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкПолицейские во время уличных беспорядков в Париже
Полицейские во время уличных беспорядков в Париже - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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ПАРИЖ, 20 ноя - РИА Новости, Людмила Орищенко. Беспорядки вспыхнули на акции протеста "желтых жилетов" в Париже, агрессивно настроенные молодые люди бросали в правоохранителей бутылки, полиция отвечала слезоточивым газом, передаёт корреспондент РИА Новости.
В колонне, которая стартовала от здания министерства экономики Франции в 12-м округе Парижа, кроме "желтых жилетов" и противников санитарных пропусков идут люди в черных одеждах, скрывающие лица под чёрными масками. Зачастую они провоцируют полицейских и являются зачинщиками погромов.
Хулиганы разбили автобусную остановку, находящуюся в районе проведения шествия.
Часть участников акции попытались отклонится от маршрута, однако полиция преградила им путь. Шествия на какое-то время было приостановлено, сейчас движение восстановлено.
Помимо акций "желтых жилетов", в субботу в Париже и другие манифестации. В частности, от площади Республики должна стартовать акция, участники которой выходят с лозунгами против домашнего и сексуального насилия в отношении женщин.
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Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований - как социальных, так и политический. Традиционные субботние акции протеста зачастую сопровождались погромными, беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. Французское движение "желтых жилетов" стало узнаваемым во многих странах мира.
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