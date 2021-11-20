https://ria.ru/20211120/proekt-1760004961.html

РКК "Энергия" поручили разработать проект новой орбитальной станции

РКК "Энергия" поручили разработать проект новой орбитальной станции - РИА Новости, 20.11.2021

РКК "Энергия" поручили разработать проект новой орбитальной станции

"Роскосмос" поручил Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" разработать эскизный проект новой орбитальной станции, заявил гендиректор госкорпорации... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T22:35

2021-11-20T22:35

2021-11-20T23:16

наука

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ркк "энергия"

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дмитрий рогозин

международная космическая станция (мкс)

россия

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. "Роскосмос" поручил Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" разработать эскизный проект новой орбитальной станции, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин."Эскизный проект будет готов в течение года-полутора", — сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".По словам Рогозина, запускать модули для новой станции будут ракеты "Ангара" с космодрома Восточный.В апреле вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что после 2025 года Россия выйдет из проекта МКС и будет работать над своей национальной станцией, которая должна стать и перевалочным пунктом для полетов к Луне. Рогозин отмечал, что ответственность за российский сегмент могут передать США.Создать орбитальную служебную станцию планируют в 2027-2028 годах. Она будет не постоянно обитаемой, ее станет посещать экипаж из двух-четырех человек. Запуски к ней смогут проводиться с космодромов Байконур и Восточный.

https://ria.ru/20211120/luna-1760003829.html

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роскосмос, ркк "энергия", космос - риа наука, дмитрий рогозин, международная космическая станция (мкс), россия