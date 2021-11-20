Звериная коммуналка: как 80 видов животных оказались под одной крышей
© Фото из личного архива Г. НатекинаФермерское хозяйство "Приют Белоснежки"
© Фото из личного архива Г. Натекина
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Волосовском районе Ленинградской области вот уже 20 лет существует частное фермерское хозяйство, на территории которого обитают сотни обычных и экзотических животных и птиц почти со всего мира. Как появилось и зачем нужно такое хозяйство, РИА Новости рассказал его создатель Геннадий Натекин.
Посмотреть на диковинных животных можно и в зоопарке, но пообщаться с ними поближе и покормить – не всегда. В октябре этого года на ферму к супружеской паре петербуржцев Ирине и Геннадию Натекиных приехала группа активистов Гатчинского отделения Всероссийского общества слепых (ВОС). Посетители привезли с собой овощи и кормили с рук животных, многих удалось потрогать.
© Гатчинская МО ВОСЭкскурсия для активистов Гатчинской МО ВОС в "Приют Белоснежки"
1 из 3
Экскурсия для активистов Гатчинской МО ВОС в "Приют Белоснежки"
© Гатчинская МО ВОС
© Гатчинская МО ВОСЭкскурсия для активистов Гатчинской МО ВОС в "Приют Белоснежки"
2 из 3
Экскурсия для активистов Гатчинской МО ВОС в "Приют Белоснежки"
© Гатчинская МО ВОС
© Гатчинская МО ВОСЭкскурсия для активистов Гатчинской МО ВОС в "Приют Белоснежки"
3 из 3
Экскурсия для активистов Гатчинской МО ВОС в "Приют Белоснежки"
© Гатчинская МО ВОС
1 из 3
Экскурсия для активистов Гатчинской МО ВОС в "Приют Белоснежки"
© Гатчинская МО ВОС
2 из 3
Экскурсия для активистов Гатчинской МО ВОС в "Приют Белоснежки"
© Гатчинская МО ВОС
3 из 3
Экскурсия для активистов Гатчинской МО ВОС в "Приют Белоснежки"
© Гатчинская МО ВОС
"Те, кто не видит с детства, после соприкосновений с животными смогли представить, допустим, как выглядит лань или лама. Очень повезло с погодой, во время экскурсии светило яркое солнце, мы наслаждались прекрасным пением птиц. В это немножко морально тяжелое время из-за ограничений с коронавирусом такое знакомство с фауной заряжает позитивными эмоциями и хорошим настроением", – поделилась впечатлениями от поездки председатель Гатчинского отделения ВОС Валентина Григорьева.
"Приют Белоснежки" появился в 1992 году. Сейчас на территории в два гектара проживает более 80 видов животных: волки, медведи, лисы, верблюды, альпака гуанако, страусы, обезьяны, песцы, кабаны, олени, лани, еноты, носухи, ежи, свинки, гуси, куры, лебеди, журавли, совы и многие другие. Кого-то семья Натекиных приобрела за деньги, кого-то берут на передержку, а кого-то просто отдают в приют доживать последние дни, например цирковых животных.
© Фото из личного архива Г. НатекинаФермерское хозяйство "Приют Белоснежки"
© Фото из личного архива Г. Натекина
Фермерское хозяйство "Приют Белоснежки"
"Все мы помним диснеевский мультфильм “Белоснежка и семь гномов”, где к принцессе тянутся и подходят знакомиться куча животных. Дисней эту историю нарисовал и показал, а мы ее воплотили в жизнь, взяв за основу эффект Белоснежки, и работаем в этом направлении почти 20 лет. Мы собрали животных практически со всех континентов, за исключением Антарктиды", – рассказал Геннадий Натекин.
По словам главы фермы, содержать частный зоопарк –это не только малодоходно, но и очень затратно. Из-за отсутствия господдержки и крупных спонсоров много заработать на этом направлении не получается, и весь доход от посетителей уходит на хозяйственные нужды и помощь животным. Нередко хозяева приюта находят в лесу раненых животных, которых лечат, выхаживают и оставляют жить на зооферме.
© Фото из личного архива Г. НатекинаВинни-Пушка в возрасте семи дней
© Фото из личного архива Г. Натекина
Винни-Пушка в возрасте семи дней
Одной из таких историй, которая особенно запомнилась, стал случай с подкидышем – медведицей Винни-Пушкой.
"Винни к нам попала в возрасте семи дней от роду. Она была слепой, глухой, весила 400 граммов. В таком возрасте практически невозможно выхаживать медвежонка, там сложная система, нужен особый уход, особое питание", – отметил Натекин.
Но супругам удалось выходить малышку. Они дневали иночевали около нее, ухаживали за Винни-Пушкой как за младенцем. И вот уже пять лет, как медведица живет в "Приюте Белоснежки".
"Мы как большая коммунальная квартира, где соседи друг друга недолюбливают, но все-таки стараются жить в мире и согласии. Конечно, периодически и скандалы случаются, а иногда даже и преступления, – шутит Геннадий Натекин. – Для разрешения споров существуем мы с супругой – исполняем роль суда и следствия и приговоры приводим в исполнение".