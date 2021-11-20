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Звериная коммуналка: как 80 видов животных оказались под одной крышей

Звериная коммуналка: как 80 видов животных оказались под одной крышей - РИА Новости, 20.11.2021

Звериная коммуналка: как 80 видов животных оказались под одной крышей

В Волосовском районе Ленинградской области вот уже 20 лет существует частное фермерское хозяйство, на территории которого обитают сотни обычных и экзотических... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T10:00

2021-11-20T10:00

2021-11-20T10:00

общество

волосовский район

ленинградская область

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Волосовском районе Ленинградской области вот уже 20 лет существует частное фермерское хозяйство, на территории которого обитают сотни обычных и экзотических животных и птиц почти со всего мира. Как появилось и зачем нужно такое хозяйство, РИА Новости рассказал его создатель Геннадий Натекин.Посмотреть на диковинных животных можно и в зоопарке, но пообщаться с ними поближе и покормить – не всегда. В октябре этого года на ферму к супружеской паре петербуржцев Ирине и Геннадию Натекиных приехала группа активистов Гатчинского отделения Всероссийского общества слепых (ВОС). Посетители привезли с собой овощи и кормили с рук животных, многих удалось потрогать."Приют Белоснежки" появился в 1992 году. Сейчас на территории в два гектара проживает более 80 видов животных: волки, медведи, лисы, верблюды, альпака гуанако, страусы, обезьяны, песцы, кабаны, олени, лани, еноты, носухи, ежи, свинки, гуси, куры, лебеди, журавли, совы и многие другие. Кого-то семья Натекиных приобрела за деньги, кого-то берут на передержку, а кого-то просто отдают в приют доживать последние дни, например цирковых животных."Все мы помним диснеевский мультфильм “Белоснежка и семь гномов”, где к принцессе тянутся и подходят знакомиться куча животных. Дисней эту историю нарисовал и показал, а мы ее воплотили в жизнь, взяв за основу эффект Белоснежки, и работаем в этом направлении почти 20 лет. Мы собрали животных практически со всех континентов, за исключением Антарктиды", – рассказал Геннадий Натекин.По словам главы фермы, содержать частный зоопарк –это не только малодоходно, но и очень затратно. Из-за отсутствия господдержки и крупных спонсоров много заработать на этом направлении не получается, и весь доход от посетителей уходит на хозяйственные нужды и помощь животным. Нередко хозяева приюта находят в лесу раненых животных, которых лечат, выхаживают и оставляют жить на зооферме.Одной из таких историй, которая особенно запомнилась, стал случай с подкидышем – медведицей Винни-Пушкой."Винни к нам попала в возрасте семи дней от роду. Она была слепой, глухой, весила 400 граммов. В таком возрасте практически невозможно выхаживать медвежонка, там сложная система, нужен особый уход, особое питание", – отметил Натекин.Но супругам удалось выходить малышку. Они дневали иночевали около нее, ухаживали за Винни-Пушкой как за младенцем. И вот уже пять лет, как медведица живет в "Приюте Белоснежки"."Мы как большая коммунальная квартира, где соседи друг друга недолюбливают, но все-таки стараются жить в мире и согласии. Конечно, периодически и скандалы случаются, а иногда даже и преступления, – шутит Геннадий Натекин. – Для разрешения споров существуем мы с супругой – исполняем роль суда и следствия и приговоры приводим в исполнение".

волосовский район

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, волосовский район, ленинградская область