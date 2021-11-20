https://ria.ru/20211120/poroshenko-1759941560.html

Порошенко заявил о необходимости спецмиссии НАТО на Украине

Порошенко заявил о необходимости спецмиссии НАТО на Украине - РИА Новости, 20.11.2021

Порошенко заявил о необходимости спецмиссии НАТО на Украине

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, находящийся на Международном форуме безопасности в канадском Галифаксе, заявил... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T11:26

2021-11-20T11:26

2021-11-20T11:26

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КИЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, находящийся на Международном форуме безопасности в канадском Галифаксе, заявил о необходимости спецмиссии НАТО на Украине, а также призвал западных союзников предоставить Киеву больше вооружения, сообщается на сайте политсилы.Киев и западные страны в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. В Кремле заявляли, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В РФ не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Президент России Владимир Путин называл такие заявления алармистскими.Порошенко утверждает, что вторжение российских войск, якобы сосредоточенных у границ Украины, "крайне возможно"."Он призвал НАТО предоставить Киеву оборудование, включая противовоздушное оружие, что повысит для Москвы цену предполагаемого вторжения на Украину", - пишет пресс-служба.По ее сообщению, "Порошенко также призвал Канаду помочь убедить союзников по НАТО поставлять Украине оборонное оборудование, включая средства радиоэлектронной борьбы", добавив, что "ускорение членства Украины в НАТО может помочь проложить путь к членству в ЕС".Порошенко заявил, что "есть связь между искусственным кризисом мигрантов на белорусско-польской границе и большим и необычным скоплением российских войск на границе с Украиной, количество которых на прошлой неделе оценивалось в 100 тысяч человек". По заявлению Порошенко, этим РФ "тестирует реакцию Запада".Ранее в РФ заявили, что готовы всячески способствовать разрешению миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, если от Москвы что-то будет зависеть, а обвинения в адрес России в миграционном кризисе - это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую."Нам, безусловно, нужна специальная миссия НАТО в Украине", - заявил Порошенко, утверждая, что РФ переместила "Искандеры" за пару сотен километров от российско-украинской границы.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Порошенко, сообщает пресс-служба политсилы, призвал к возрождению "глобальной коалиции", которая отстаивала независимость Украины в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ, и к санкциям против России, в том числе и отключению ее от международной электронной платежной системы SWIFT.Отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT - это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ. А постпред России при ЕС Владимир Чижов говорил РИА Новости, что РФ не ощущает угрозы в заявлениях западных политиков о возможном отключении от SWIFT даже если это случится, то не станет катастрофой. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России создана своя система передачи финансовых сообщений.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.Крым в 2014 году стал российским регионом после референдума. Хотя Запад не признает новый статус полуострова, российские власти заявили, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20211120/poltava-1759936904.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211115/svift-1759063370.html

https://ria.ru/20211120/soglashenie-1759926564.html

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