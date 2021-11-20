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В США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину
В США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину - РИА Новости, 20.11.2021
В США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину
Американский сенатор, глава комитета по международным делам Роберт Менендес предложил ввести санкции против России в случае "вторжения на Украину", сообщил... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T02:42
2021-11-20T02:42
2021-11-20T07:32
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Американский сенатор, глава комитета по международным делам Роберт Менендес предложил ввести санкции против России в случае "вторжения на Украину", сообщил портал Axios со ссылкой на внесенный в конгресс текст поправки к оборонному бюджету.Поправка требует от президента США принять санкции и запретить въезд в страну российских военных и сотрудников разведки, а также нарастить военную помощь Киеву.Инициатива Менендеса также подразумевает санкции против российских банков, государственных учреждений, нефтегазового сектора и предприятий по добыче полезных ископаемых. Предлагаются также ограничения против первичного и вторичного размещения суверенного долга России. Кроме того, предлагается ввести санкции против любой компании или лица, участвующих в проекте "Северный поток — 2". Портал Axios при этом утверждает, что республиканцы в сенате хотят предложить поправку, которая позволит ввести санкции против газопровода до того, как Россия предпримет какие-либо действия в отношении Украины. Лидер большинства демократ Чак Шумер пока что не ставил этот вопрос на голосование.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. В России не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о якобы имеющем место стягивании войск к границе с Украиной. Президент Владимир Путин ранее назвал подобные заявления алармистскими. В Кремле отмечали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В МИД полагают, что НАТО заявляет о военной активности России для сокрытия собственных действий.Кроме того, Москва не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211119/posledstviya-1759798703.html
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в мире, сша, россия
02:42 20.11.2021 (обновлено: 07:32 20.11.2021)
В США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину
Axios: сенатор США Менендес предложил ввести санкции против РФ при "вторжении на Украину"
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости.
Американский сенатор, глава комитета по международным делам Роберт Менендес предложил ввести санкции против России в случае "вторжения на Украину", сообщил портал Axios
со ссылкой на внесенный в конгресс текст поправки к оборонному бюджету.
Поправка требует от президента США принять санкции и запретить въезд в страну российских военных и сотрудников разведки, а также нарастить военную помощь Киеву.
Инициатива Менендеса также подразумевает санкции против российских банков, государственных учреждений, нефтегазового сектора и предприятий по добыче полезных ископаемых. Предлагаются также ограничения против первичного и вторичного размещения суверенного долга России.
Кроме того, предлагается ввести санкции против любой компании или лица, участвующих в проекте "Северный поток — 2". Портал Axios при этом утверждает, что республиканцы в сенате хотят предложить поправку, которая позволит ввести санкции против газопровода до того, как Россия предпримет какие-либо действия в отношении Украины. Лидер большинства демократ Чак Шумер пока что не ставил этот вопрос на голосование.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины.
В России не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о якобы имеющем место стягивании войск к границе с Украиной. Президент Владимир Путин
ранее назвал подобные заявления алармистскими. В Кремле отмечали, что Россия
перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В МИД полагают, что НАТО
заявляет о военной активности России для сокрытия собственных действий.
Кроме того, Москва не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.