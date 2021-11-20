https://ria.ru/20211120/poltava-1759936904.html

Россия припомнила Швеции уроки истории

Россия напомнила, почему Швеции стоит держаться подальше от Украины - РИА Новости, 20.11.2021

Россия припомнила Швеции уроки истории

Россия напомнила Швеции о печальном исходе вторжения на территорию современной Украины во время Северной войны и дала понять, что нынешние амбиции Стокгольма... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T10:30

2021-11-20T10:30

2021-11-20T11:30

киев

москва

евросоюз

нато

сергей лавров

петер хультквист

обсе

анн линде (мид швеции)

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Россия напомнила Швеции о печальном исходе вторжения на территорию современной Украины во время Северной войны и дала понять, что нынешние амбиции Стокгольма могут закончиться аналогично, пишет газета Expressen.Автор публикации Матс Юхан Ларссон рассказал об интервью шведского министра обороны Петера Хультквиста, в котором глава ведомства заявил о необходимости расширить военное вмешательство Брюсселя в дела Киева и российско-украинские отношения."Мы считаем это одним из важных способов продемонстрировать, что ЕС намерен способствовать сохранению безопасности и суверенитета Украины", — приводит издание его слова.Ларссон подчеркнул, что идея отправить на Украину при необходимости шведские войска Москве не понравилась. Он напомнил про пост российского посольства с ответом на слова главы оборонного ведомства."Россия пошла в суровую атаку на шведского министра обороны. В публикации в том числе сказано следующее: "Хотели бы напомнить господину Хультквисту, что он не первый военный лидер Швеции, пытающийся запугать Россию мощью доблестной армии, планируя отправить своих военных на Украину". Речь, конечно же, идет о битве под Полтавой в 1709 году. <…> Россияне знают свою историю и помнят о своей победе", — написал журналист.Он добавил, что Москва не забыла и о роли Ивана Мазепы в событиях войны 1700-1721 годов. Если там гетмана считают предателем, то Киев нарек его одним из национальных героев, отметил автор.Ларссон при этом уверен, что Украина до сих пор имеет для России настолько важное значение, что та не готова терпеть ничьего вмешательства в этом регионе. Именно поэтому, как он полагает, в российско-шведских дипломатических контактах есть место историческим параллелям.Накануне Сергей Лавров и его шведская коллега, председатель ОБСЕ Анн Линде обсудили двусторонние отношения, а также вопросы, касающиеся деятельности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Глава российского МИД отметил, что Москва не будет закрывать глаза на "повседневные и грубейшие" провокации НАТО и Евросоюза, которые в том числе включают попытки подыгрывать милитаристам на Украине, организовывать им военно-тренировочные миссии и готовить их "армию к тем действиям, которыми она постоянно угрожает, заявляя, что возьмет силой Донбасс и посягает на российский Крым".Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211119/nato-1759887648.html

https://ria.ru/20211119/benuolles-1759759137.html

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киев, москва, евросоюз, нато, сергей лавров, петер хультквист, обсе, анн линде (мид швеции), россия