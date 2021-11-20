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Лидера оппозиции Польши Туска лишили водительских прав
Лидера оппозиции Польши Туска лишили водительских прав - РИА Новости, 20.11.2021
Лидера оппозиции Польши Туска лишили водительских прав
Бывший глава Европейской комиссии, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск лишился водительского удостоверения за превышение скорости. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T16:45
2021-11-20T16:45
в мире
польша
дональд туск
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ВАРШАВА, 20 ноя – РИА Новости. Бывший глава Европейской комиссии, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск лишился водительского удостоверения за превышение скорости."Есть нарушение правил дорожного движения, есть лишение водительского удостоверения на три месяца плюс 10 штрафных баллов и штраф", - написал Туск в Twitter.Он отметил, что согласен с наказанием. "Адекватно. Я принял наказание без дискуссии", - написал политик.Пресс-секретарь районной комендатуры полиции города Млавы Анна Павловская сообщила журналистам, что в субботу утром "в населенном пункте Вишнево полиция остановила 64-летнего водителя "Шкоды", который в городской черте превысил скорость более, чем на 50 километров в час". При этом ограничение скорости в городской черте в Польше составляет 50 километров в час.Представитель полиции подтвердила, что речь идет о Туске, а также то, что он лишен права управления транспортными средствами и оштрафован.
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в мире, польша, дональд туск
16:45 20.11.2021
 
Лидера оппозиции Польши Туска лишили водительских прав

Экс-главу Еврокомиссии Туска лишили водительских прав за превышение скорости

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе. 21 июня 2019
Председатель Европейского совета Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе. 21 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 20 ноя – РИА Новости. Бывший глава Европейской комиссии, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск лишился водительского удостоверения за превышение скорости.
"Есть нарушение правил дорожного движения, есть лишение водительского удостоверения на три месяца плюс 10 штрафных баллов и штраф", - написал Туск в Twitter.
Он отметил, что согласен с наказанием. "Адекватно. Я принял наказание без дискуссии", - написал политик.
Пресс-секретарь районной комендатуры полиции города Млавы Анна Павловская сообщила журналистам, что в субботу утром "в населенном пункте Вишнево полиция остановила 64-летнего водителя "Шкоды", который в городской черте превысил скорость более, чем на 50 километров в час". При этом ограничение скорости в городской черте в Польше составляет 50 километров в час.
Представитель полиции подтвердила, что речь идет о Туске, а также то, что он лишен права управления транспортными средствами и оштрафован.
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