https://ria.ru/20211120/polsha-1759969980.html
Лидера оппозиции Польши Туска лишили водительских прав
Лидера оппозиции Польши Туска лишили водительских прав - РИА Новости, 20.11.2021
Лидера оппозиции Польши Туска лишили водительских прав
Бывший глава Европейской комиссии, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск лишился водительского удостоверения за превышение скорости. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T16:45
2021-11-20T16:45
2021-11-20T16:45
в мире
польша
дональд туск
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ВАРШАВА, 20 ноя – РИА Новости. Бывший глава Европейской комиссии, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск лишился водительского удостоверения за превышение скорости."Есть нарушение правил дорожного движения, есть лишение водительского удостоверения на три месяца плюс 10 штрафных баллов и штраф", - написал Туск в Twitter.Он отметил, что согласен с наказанием. "Адекватно. Я принял наказание без дискуссии", - написал политик.Пресс-секретарь районной комендатуры полиции города Млавы Анна Павловская сообщила журналистам, что в субботу утром "в населенном пункте Вишнево полиция остановила 64-летнего водителя "Шкоды", который в городской черте превысил скорость более, чем на 50 километров в час". При этом ограничение скорости в городской черте в Польше составляет 50 километров в час.Представитель полиции подтвердила, что речь идет о Туске, а также то, что он лишен права управления транспортными средствами и оштрафован.
https://ria.ru/20210723/dtp-1742621597.html
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РИА Новости
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в мире, польша, дональд туск
Лидера оппозиции Польши Туска лишили водительских прав
Экс-главу Еврокомиссии Туска лишили водительских прав за превышение скорости
ВАРШАВА, 20 ноя – РИА Новости.
Бывший глава Европейской комиссии, экс-премьер Польши
и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск
лишился водительского удостоверения за превышение скорости.
"Есть нарушение правил дорожного движения, есть лишение водительского удостоверения на три месяца плюс 10 штрафных баллов и штраф", - написал Туск в Twitter
.
Он отметил, что согласен с наказанием. "Адекватно. Я принял наказание без дискуссии", - написал политик.
Пресс-секретарь районной комендатуры полиции города Млавы Анна Павловская сообщила журналистам, что в субботу утром "в населенном пункте Вишнево полиция остановила 64-летнего водителя "Шкоды", который в городской черте превысил скорость более, чем на 50 километров в час". При этом ограничение скорости в городской черте в Польше составляет 50 километров в час.
Представитель полиции подтвердила, что речь идет о Туске, а также то, что он лишен права управления транспортными средствами и оштрафован.