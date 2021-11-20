https://ria.ru/20211120/pogoda-1759933131.html

Синоптик предупредил москвичей о неблагоприятных погодных условиях

Синоптик предупредил москвичей о неблагоприятных погодных условиях - РИА Новости, 20.11.2021

Синоптик предупредил москвичей о неблагоприятных погодных условиях

Осадки, сильный ветер, налипание снега на провода и очень низкое атмосферное давление ожидаются в субботу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T09:42

2021-11-20T09:42

2021-11-20T09:42

московская область (подмосковье)

москва

погода

михаил леус

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Осадки, сильный ветер, налипание снега на провода и очень низкое атмосферное давление ожидаются в субботу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня по территории столичного региона пройдёт активный циклон. Погода будет облачная, временами осадки в виде дождя, мокрого снега, местами в виде снега, налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. В вечерние и утренние часы местами гололедица. То есть комплекс неблагоприятных погодных явлений", - сказал Леус.По словам синоптика, в Москве температура воздуха плюс 1-3, ноль - плюс 3 в Подмосковье."Очень низкое атмосферное давление, возможно, рекордное. Давление в начале дня будет падать, возможно, оно опустится до отметки 719 миллиметров ртутного столба, затем начнёт активно расти. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду, с отдельными порывами до 12-17 метров в секунду", - добавил Леус.

https://ria.ru/20211110/pogoda-1758473744.html

московская область (подмосковье)

москва

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московская область (подмосковье), москва, погода, михаил леус