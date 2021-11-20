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Синоптик предупредил москвичей о неблагоприятных погодных условиях
Синоптик предупредил москвичей о неблагоприятных погодных условиях - РИА Новости, 20.11.2021
Синоптик предупредил москвичей о неблагоприятных погодных условиях
Осадки, сильный ветер, налипание снега на провода и очень низкое атмосферное давление ожидаются в субботу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T09:42
2021-11-20T09:42
2021-11-20T09:42
московская область (подмосковье)
москва
погода
михаил леус
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Осадки, сильный ветер, налипание снега на провода и очень низкое атмосферное давление ожидаются в субботу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня по территории столичного региона пройдёт активный циклон. Погода будет облачная, временами осадки в виде дождя, мокрого снега, местами в виде снега, налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. В вечерние и утренние часы местами гололедица. То есть комплекс неблагоприятных погодных явлений", - сказал Леус.По словам синоптика, в Москве температура воздуха плюс 1-3, ноль - плюс 3 в Подмосковье."Очень низкое атмосферное давление, возможно, рекордное. Давление в начале дня будет падать, возможно, оно опустится до отметки 719 миллиметров ртутного столба, затем начнёт активно расти. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду, с отдельными порывами до 12-17 метров в секунду", - добавил Леус.
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московская область (подмосковье), москва, погода, михаил леус
Синоптик предупредил москвичей о неблагоприятных погодных условиях
Синоптик Леус: в Москве в субботу ожидаются осадки, ветер и низкое атмосферное давление