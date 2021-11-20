https://ria.ru/20211120/pogoda-1759922682.html

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 20.11.2021

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра и мокрого снега, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T02:19

2021-11-20T02:19

2021-11-20T02:19

общество

московская область (подмосковье)

москва

гидрометцентр

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра и мокрого снега, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Предупреждение о порывах ветра до 15-20 метров в секунду в Москве действует с 10.00 субботы до 4.00 воскресенья, в Подмосковье - с 9.00 субботы до 5.00 воскресенья.Кроме того, в столице и области с 3.00 субботы до 21.00 воскресенья действует предупреждение о снеге и обледенении.Помимо этого, Гидрометцентр предупреждает о налипании мокрого снега, в Подмосковье предупреждение действует с 3.00 до 21.00 субботы, в столице - с 3.00 до 23.00 субботы. В области также предупреждают о гололедице.

https://ria.ru/20211118/pogoda-1759561042.html

московская область (подмосковье)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр