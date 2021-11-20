Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211120/pogoda-1759922682.html
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 20.11.2021
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра и мокрого снега, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T02:19
2021-11-20T02:19
общество
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149389/53/1493895385_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cf291f3f398c68dbb28d81907b0493f9.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра и мокрого снега, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Предупреждение о порывах ветра до 15-20 метров в секунду в Москве действует с 10.00 субботы до 4.00 воскресенья, в Подмосковье - с 9.00 субботы до 5.00 воскресенья.Кроме того, в столице и области с 3.00 субботы до 21.00 воскресенья действует предупреждение о снеге и обледенении.Помимо этого, Гидрометцентр предупреждает о налипании мокрого снега, в Подмосковье предупреждение действует с 3.00 до 21.00 субботы, в столице - с 3.00 до 23.00 субботы. В области также предупреждают о гололедице.
https://ria.ru/20211118/pogoda-1759561042.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149389/53/1493895385_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_abf26c2fa9a852e2663eaaf9ecce0d5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр
02:19 20.11.2021
 
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за мокрого снега

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПрохожие во время снегопада в Москве
Прохожие во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра и мокрого снега, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о порывах ветра до 15-20 метров в секунду в Москве действует с 10.00 субботы до 4.00 воскресенья, в Подмосковье - с 9.00 субботы до 5.00 воскресенья.
Кроме того, в столице и области с 3.00 субботы до 21.00 воскресенья действует предупреждение о снеге и обледенении.
Помимо этого, Гидрометцентр предупреждает о налипании мокрого снега, в Подмосковье предупреждение действует с 3.00 до 21.00 субботы, в столице - с 3.00 до 23.00 субботы. В области также предупреждают о гололедице.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 00:37
Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:35WSJ: Путин заставил Запад жить по своим правилам
11:32В Курганской области проверят данные о проживании сирот в непригодном жилье
11:29В Москве за сутки госпитализировали 974 человека с COVID-19
11:26Порошенко заявил о необходимости спецмиссии НАТО на Украине
11:22Сингапур разрешит собрания до пяти вакцинированных лиц
11:17Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:16В России за сутки умерли 1254 человека с COVID-19
11:15В России за сутки выписали 36 172 человека после COVID-19
11:13В Москве выявили 3239 новых случаев заражения коронавирусом
11:12В России за сутки выявили 37 120 случаев заражения коронавирусом
11:11В ЛНР заявили об украинской бронетехнике у населенных пунктов в Донбассе
11:06Крым обновил антирекород по числу новых случаев COVID-19
10:57Порошенко потребовал восстановить уволенных после спецоперации разведчиков
10:56В Польше рассказали о ситуации на границе с Белоруссией
10:48В ЛНР зафиксировали работу РЭБ ВСУ у двух населенных пунктов
10:43В Госдуме заявили, что Крым не по зубам американской армии
10:36Корову, которую мальчик из Якутии попросил у Путина, передадут семье
10:35В Оренбуржье выяснят, почему в больнице инвалид полз на прием к врачу
10:34Умер Валерий Гаркалин
10:30Россия напомнила, почему Швеции стоит держаться подальше от Украины
Лента новостейМолния
WSJ: Путин заставил Запад жить по своим правиламВ Курганской области проверят данные о проживании сирот в непригодном жильеВ Москве за сутки госпитализировали 974 человека с COVID-19Порошенко заявил о необходимости спецмиссии НАТО на УкраинеСингапур разрешит собрания до пяти вакцинированных лицОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки умерли 1254 человека с COVID-19В России за сутки выписали 36 172 человека после COVID-19В Москве выявили 3239 новых случаев заражения коронавирусомВ России за сутки выявили 37 120 случаев заражения коронавирусомВ ЛНР заявили об украинской бронетехнике у населенных пунктов в ДонбассеКрым обновил антирекород по числу новых случаев COVID-19Порошенко потребовал восстановить уволенных после спецоперации разведчиковВ Польше рассказали о ситуации на границе с БелоруссиейВ ЛНР зафиксировали работу РЭБ ВСУ у двух населенных пунктовВ Госдуме заявили, что Крым не по зубам американской армииКорову, которую мальчик из Якутии попросил у Путина, передадут семьеВ Оренбуржье выяснят, почему в больнице инвалид полз на прием к врачуУмер Валерий ГаркалинРоссия напомнила, почему Швеции стоит держаться подальше от Украины