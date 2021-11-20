https://ria.ru/20211120/pogoda-1759922682.html
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 20.11.2021
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра и мокрого снега, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T02:19
2021-11-20T02:19
2021-11-20T02:19
общество
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра и мокрого снега, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Предупреждение о порывах ветра до 15-20 метров в секунду в Москве действует с 10.00 субботы до 4.00 воскресенья, в Подмосковье - с 9.00 субботы до 5.00 воскресенья.Кроме того, в столице и области с 3.00 субботы до 21.00 воскресенья действует предупреждение о снеге и обледенении.Помимо этого, Гидрометцентр предупреждает о налипании мокрого снега, в Подмосковье предупреждение действует с 3.00 до 21.00 субботы, в столице - с 3.00 до 23.00 субботы. В области также предупреждают о гололедице.
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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за мокрого снега