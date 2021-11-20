https://ria.ru/20211120/podrostok-1759923000.html

Трамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подростка

Трамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подростка - РИА Новости, 20.11.2021

Трамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подростка

Бывший президент США Дональд Трамп поздравил подростка, оправданного по делу о двух убийствах при беспорядках. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T02:27

2021-11-20T02:27

2021-11-20T02:27

в мире

сша

висконсин

джо байден

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155494/02/1554940214_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_53fd08c61b037c34bcfa228fc462bf84.jpg

ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп поздравил подростка, оправданного по делу о двух убийствах при беспорядках."Поздравления Кайлу Риттенхаусу за то, что его признали невиновным во всех обвинениях… Если это не самозащита, то что тогда самозащита?" - говорится в заявлении Трампа.Ранее президент Джо Байден заявил, что уважает решение присяжных и призывает жителей США не допустить беспорядков в связи с оправдательным приговором Риттенхаусу.В пятницу суд присяжных оправдал Кайла Риттенхауса по всем пунктам обвинения. На тот момент, когда в ходе беспорядков в Кеноше Риттенхаус застрелил двоих и ранил еще одного человека, ему было 17 лет. В случае обвинительного приговора подростку грозило пожизненное заключение. Однако его адвокатам удалось убедить присяжных, что молодой человек применил оружие – полуавтоматическую винтовку AR-15 – для самообороны от накинувшихся на него участников протеста. Сам подросток утверждает, что приехал в Кеношу, штат Висконсин, в августе прошлого года для защиты горожан от протестующих, связанных с движениями BLM и Antifa. Волнения, вылившиеся в погромы и беспорядки, стали реакцией на действия городских полицейских, которые тяжело ранили местного афроамериканца.Процесс над Риттенхаусом, ставший одним из самых громких в США за последнее время, транслировался в прямом эфире центральными телеканалами, жюри в общей сложности обсуждало вердикт более 24 часов.

https://ria.ru/20211119/opravdanie-1759906001.html

https://ria.ru/20211119/prizyv-1759917370.html

сша

висконсин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, висконсин, джо байден, дональд трамп