Трамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подростка
Трамп поздравил подростка, оправданного по делу о двух убийствах при беспорядках
© Alex BrandonДональд Трамп
© Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп поздравил подростка, оправданного по делу о двух убийствах при беспорядках.
"Поздравления Кайлу Риттенхаусу за то, что его признали невиновным во всех обвинениях… Если это не самозащита, то что тогда самозащита?" - говорится в заявлении Трампа.
Ранее президент Джо Байден заявил, что уважает решение присяжных и призывает жителей США не допустить беспорядков в связи с оправдательным приговором Риттенхаусу.
В пятницу суд присяжных оправдал Кайла Риттенхауса по всем пунктам обвинения. На тот момент, когда в ходе беспорядков в Кеноше Риттенхаус застрелил двоих и ранил еще одного человека, ему было 17 лет. В случае обвинительного приговора подростку грозило пожизненное заключение. Однако его адвокатам удалось убедить присяжных, что молодой человек применил оружие – полуавтоматическую винтовку AR-15 – для самообороны от накинувшихся на него участников протеста. Сам подросток утверждает, что приехал в Кеношу, штат Висконсин, в августе прошлого года для защиты горожан от протестующих, связанных с движениями BLM и Antifa. Волнения, вылившиеся в погромы и беспорядки, стали реакцией на действия городских полицейских, которые тяжело ранили местного афроамериканца.
Процесс над Риттенхаусом, ставший одним из самых громких в США за последнее время, транслировался в прямом эфире центральными телеканалами, жюри в общей сложности обсуждало вердикт более 24 часов.