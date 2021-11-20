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Трамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подростка
Трамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подростка - РИА Новости, 20.11.2021
Трамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подростка
Бывший президент США Дональд Трамп поздравил подростка, оправданного по делу о двух убийствах при беспорядках. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T02:27
2021-11-20T02:27
в мире
сша
висконсин
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп поздравил подростка, оправданного по делу о двух убийствах при беспорядках."Поздравления Кайлу Риттенхаусу за то, что его признали невиновным во всех обвинениях… Если это не самозащита, то что тогда самозащита?" - говорится в заявлении Трампа.Ранее президент Джо Байден заявил, что уважает решение присяжных и призывает жителей США не допустить беспорядков в связи с оправдательным приговором Риттенхаусу.В пятницу суд присяжных оправдал Кайла Риттенхауса по всем пунктам обвинения. На тот момент, когда в ходе беспорядков в Кеноше Риттенхаус застрелил двоих и ранил еще одного человека, ему было 17 лет. В случае обвинительного приговора подростку грозило пожизненное заключение. Однако его адвокатам удалось убедить присяжных, что молодой человек применил оружие – полуавтоматическую винтовку AR-15 – для самообороны от накинувшихся на него участников протеста. Сам подросток утверждает, что приехал в Кеношу, штат Висконсин, в августе прошлого года для защиты горожан от протестующих, связанных с движениями BLM и Antifa. Волнения, вылившиеся в погромы и беспорядки, стали реакцией на действия городских полицейских, которые тяжело ранили местного афроамериканца.Процесс над Риттенхаусом, ставший одним из самых громких в США за последнее время, транслировался в прямом эфире центральными телеканалами, жюри в общей сложности обсуждало вердикт более 24 часов.
https://ria.ru/20211119/opravdanie-1759906001.html
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в мире, сша, висконсин, джо байден, дональд трамп
02:27 20.11.2021
 
Трамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подростка

Трамп поздравил подростка, оправданного по делу о двух убийствах при беспорядках

© Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп
© Alex Brandon
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп поздравил подростка, оправданного по делу о двух убийствах при беспорядках.
"Поздравления Кайлу Риттенхаусу за то, что его признали невиновным во всех обвинениях… Если это не самозащита, то что тогда самозащита?" - говорится в заявлении Трампа.
Охрана возле Национального памятника Форт МакГенри в Балтиморе - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
Вчера, 21:39
Присяжные в США оправдали тинейджера по делу об убийстве в Кеноше
Ранее президент Джо Байден заявил, что уважает решение присяжных и призывает жителей США не допустить беспорядков в связи с оправдательным приговором Риттенхаусу.
В пятницу суд присяжных оправдал Кайла Риттенхауса по всем пунктам обвинения. На тот момент, когда в ходе беспорядков в Кеноше Риттенхаус застрелил двоих и ранил еще одного человека, ему было 17 лет. В случае обвинительного приговора подростку грозило пожизненное заключение. Однако его адвокатам удалось убедить присяжных, что молодой человек применил оружие – полуавтоматическую винтовку AR-15 – для самообороны от накинувшихся на него участников протеста. Сам подросток утверждает, что приехал в Кеношу, штат Висконсин, в августе прошлого года для защиты горожан от протестующих, связанных с движениями BLM и Antifa. Волнения, вылившиеся в погромы и беспорядки, стали реакцией на действия городских полицейских, которые тяжело ранили местного афроамериканца.
Процесс над Риттенхаусом, ставший одним из самых громких в США за последнее время, транслировался в прямом эфире центральными телеканалами, жюри в общей сложности обсуждало вердикт более 24 часов.
Президент США Джо Байден выступает на конференции ООН по изменению климата в Глазго - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
Вчера, 23:54
Байден призвал не допустить беспорядков из-за дела об убийстве в Кеноше
 
В миреСШАВисконсинДжо БайденДональд Трамп
 
 
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