https://ria.ru/20211120/podlodka-1759952665.html
Подлодка Северного флота провела торпедную стрельбу в Баренцевом море
Подлодка Северного флота провела торпедную стрельбу в Баренцевом море - РИА Новости, 20.11.2021
Подлодка Северного флота провела торпедную стрельбу в Баренцевом море
Подводники Северного флота провели противолодочное учение с практической торпедной стрельбой, рассказали в пресс-службе межвидового стратегического объединения. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T13:48
2021-11-20T13:48
2021-11-20T14:06
безопасность
северный флот вмф россии
баренцево море
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Подводники Северного флота провели противолодочное учение с практической торпедной стрельбой, рассказали в пресс-службе межвидового стратегического объединения."Атомный подводный ракетный крейсер Северного флота, выполняющий плановые задачи боевой подготовки в Баренцевом море, отработал применение торпедного оружия по подводной цели", — говорится в сообщении.Во время маневров противодействие ему оказывала многоцелевая атомная субмарина одного из соединений подводных сил Северного флота.Уточняется, что торпедную атаку практическим боезапасом, то есть без боевой части, выполнили на глубине около ста метров. Экипаж крейсера также отработал маневрирование, уклонение от атаки противника и плавание в различных режимах.После успешной стрельбы торпеду подняли из воды специальным катером и доставили на базу, а подводники продолжили выполнение плановых задач боевой подготовки.
https://ria.ru/20211119/flot-1759755720.html
https://ria.ru/20211118/minoborony-1759615165.html
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безопасность, северный флот вмф россии, баренцево море
13:48 20.11.2021 (обновлено: 14:06 20.11.2021)
Подлодка Северного флота провела торпедную стрельбу в Баренцевом море
Атомная подлодка Северного флота провела торпедную стрельбу в Баренцевом море
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости
. Подводники Северного флота
провели противолодочное учение с практической торпедной стрельбой, рассказали в пресс-службе межвидового стратегического объединения.
"Атомный подводный ракетный крейсер Северного флота, выполняющий плановые задачи боевой подготовки в Баренцевом море, отработал применение торпедного оружия по подводной цели", — говорится в сообщении.
Во время маневров противодействие ему оказывала многоцелевая атомная субмарина одного из соединений подводных сил Северного флота.
Уточняется, что торпедную атаку практическим боезапасом, то есть без боевой части, выполнили на глубине около ста метров. Экипаж крейсера также отработал маневрирование, уклонение от атаки противника и плавание в различных режимах.
После успешной стрельбы торпеду подняли из воды специальным катером и доставили на базу, а подводники продолжили выполнение плановых задач боевой подготовки.