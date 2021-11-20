https://ria.ru/20211120/perm-1759947885.html

В Перми проверят данные о принудительном выселении пенсионерки из квартиры

В Перми проверят данные о принудительном выселении пенсионерки из квартиры - РИА Новости, 20.11.2021

В Перми проверят данные о принудительном выселении пенсионерки из квартиры

Прокуратура организовала проверку информации о выселении 93-летней пенсионерки и ее дочери из квартиры в Перми, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T12:49

2021-11-20T12:49

2021-11-20T12:49

происшествия

пермь

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ПЕРМЬ, 20 ноя - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку информации о выселении 93-летней пенсионерки и ее дочери из квартиры в Перми, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.Ранее в местных СМИ появилась информация, что судебные приставы выселяют из квартиры дома на улице 1-я Колхозная жительницу Перми и ее мать - ветерана войны. Владелицей жилища была дочь пенсионерки. Она перевезла свою мать на временную жилплощадь, а сама не захотела покидать квартиру. Поддержать её пришли порядка 20 пермяков. Они "держали оборону" несколько часов.Указывалось также, что квартира женщины ранее якобы была продана с торгов за долги.Уточняется, что ведомство даст правовую оценку совершенной сделки, в результате которой женщины лишились жилья, а также действиям должностных лиц ведомств, уполномоченных на проведение мероприятий по исполнению судебных решений.

https://ria.ru/20211113/zabaykale-1758904322.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь