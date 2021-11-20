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В Перми проверят данные о принудительном выселении пенсионерки из квартиры
В Перми проверят данные о принудительном выселении пенсионерки из квартиры - РИА Новости, 20.11.2021
В Перми проверят данные о принудительном выселении пенсионерки из квартиры
Прокуратура организовала проверку информации о выселении 93-летней пенсионерки и ее дочери из квартиры в Перми, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T12:49
2021-11-20T12:49
происшествия
пермь
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ПЕРМЬ, 20 ноя - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку информации о выселении 93-летней пенсионерки и ее дочери из квартиры в Перми, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.Ранее в местных СМИ появилась информация, что судебные приставы выселяют из квартиры дома на улице 1-я Колхозная жительницу Перми и ее мать - ветерана войны. Владелицей жилища была дочь пенсионерки. Она перевезла свою мать на временную жилплощадь, а сама не захотела покидать квартиру. Поддержать её пришли порядка 20 пермяков. Они "держали оборону" несколько часов.Указывалось также, что квартира женщины ранее якобы была продана с торгов за долги.Уточняется, что ведомство даст правовую оценку совершенной сделки, в результате которой женщины лишились жилья, а также действиям должностных лиц ведомств, уполномоченных на проведение мероприятий по исполнению судебных решений.
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происшествия, пермь
12:49 20.11.2021
 
В Перми проверят данные о принудительном выселении пенсионерки из квартиры

Прокуратура проверит данные о принудительном выселении пенсионерки из квартиры в Перми

© Фото с официального сайта вузаПермь
Пермь
© Фото с официального сайта вуза
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 20 ноя - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку информации о выселении 93-летней пенсионерки и ее дочери из квартиры в Перми, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Ранее в местных СМИ появилась информация, что судебные приставы выселяют из квартиры дома на улице 1-я Колхозная жительницу Перми и ее мать - ветерана войны. Владелицей жилища была дочь пенсионерки. Она перевезла свою мать на временную жилплощадь, а сама не захотела покидать квартиру. Поддержать её пришли порядка 20 пермяков. Они "держали оборону" несколько часов.
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Указывалось также, что квартира женщины ранее якобы была продана с торгов за долги.
"Прокуратурой края ... организована проверка информации, размещенной в СМИ, о принудительном выселении 93-летней жительницы г. Перми и ее дочери", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ведомство даст правовую оценку совершенной сделки, в результате которой женщины лишились жилья, а также действиям должностных лиц ведомств, уполномоченных на проведение мероприятий по исполнению судебных решений.
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