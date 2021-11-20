15:27 20.11.2021 (обновлено: 16:02 20.11.2021)
Захарова рассказала о положительных переменах в отношениях с США
Представитель МИД Захарова рассказала о положительных переменах в отношениях с США
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В отношениях США и России много сложностей, но переговорный процесс продолжается и есть позитивные моменты, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Да, у нас остается глобальный визовый вопрос, это даже не вопрос, а проблема, которая была спровоцирована американскими партнерами, остаются неразрешенными масса других вопросов. Но переговоры идут, и по вопросу стратегической стабильности. И это тоже очень важный пример", — сказала она в эфире "Радио России".
Она призвала смотреть на ситуацию объективно. Так, одним из достижений дипломат назвала проект российско-американской резолюции против применения информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, принятый Генассамблеей ООН.
"Две страны, одна из которых постоянно обвиняет другую — я сейчас имею в виду Вашингтон, который делает заявления в адрес нашей страны с обвинениями в кибератаках, в намеренном использовании хакеров <...>", — подчеркнула она.
Первый комитет Генассамблеи ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, третьего ноября поддержал проект российско-американской резолюции по проблематике международной информационной безопасности (МИБ). В нем говорится о необходимости не допускать использования информационных ресурсов и технологий в преступных и террористических целях.
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Отношения Москвы и Вашингтона остаются непростыми. Так, в последние годы американская сторона способствует ухудшению условий работы российских дипломатов. Как отмечал посол России в Штатах Анатолий Антонов, Москву полностью лишили консульского присутствия на Западном побережье Америки, где проживают десятки тысяч россиян. Кроме того, регулярно происходят массовые высылки российских дипломатов. Вашингтон также резко ужесточил процедуру выдачи виз.
США продолжают усиливать санкционное давление на Москву и выдвигать против нее беспочвенные обвинения — например в кибератаках. Владимир Путин подчеркивал, что большинство хакерских атак в мире, напротив, совершается из США, "на втором месте Канада, затем две латиноамериканские страны и потом Великобритания". Москвы в этом списке нет, и подобные инсинуации надо отбросить.
При этом после июньского саммита российского и американского лидеров стороны договорились начать консультации по стратегической стабильности, которые должны заложить основу будущего контроля над вооружениями.