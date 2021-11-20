https://ria.ru/20211120/peremeny-1759961803.html

Захарова рассказала о положительных переменах в отношениях с США

Захарова рассказала о положительных переменах в отношениях с США - РИА Новости, 20.11.2021

Захарова рассказала о положительных переменах в отношениях с США

В отношениях США и России много сложностей, но переговорный процесс продолжается и есть позитивные моменты, заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T15:27

2021-11-20T15:27

2021-11-20T16:02

сша

оон

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

генеральная ассамблея оон

мария захарова

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В отношениях США и России много сложностей, но переговорный процесс продолжается и есть позитивные моменты, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Она призвала смотреть на ситуацию объективно. Так, одним из достижений дипломат назвала проект российско-американской резолюции против применения информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, принятый Генассамблеей ООН.По словам Захаровой, еще пару месяцев назад никто бы не поверил, что Москва и Вашингтон вместе предложат мировому сообществу такой программный документ."Две страны, одна из которых постоянно обвиняет другую — я сейчас имею в виду Вашингтон, который делает заявления в адрес нашей страны с обвинениями в кибератаках, в намеренном использовании хакеров <...>", — подчеркнула она.Первый комитет Генассамблеи ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, третьего ноября поддержал проект российско-американской резолюции по проблематике международной информационной безопасности (МИБ). В нем говорится о необходимости не допускать использования информационных ресурсов и технологий в преступных и террористических целях.Отношения Москвы и Вашингтона остаются непростыми. Так, в последние годы американская сторона способствует ухудшению условий работы российских дипломатов. Как отмечал посол России в Штатах Анатолий Антонов, Москву полностью лишили консульского присутствия на Западном побережье Америки, где проживают десятки тысяч россиян. Кроме того, регулярно происходят массовые высылки российских дипломатов. Вашингтон также резко ужесточил процедуру выдачи виз.США продолжают усиливать санкционное давление на Москву и выдвигать против нее беспочвенные обвинения — например в кибератаках. Владимир Путин подчеркивал, что большинство хакерских атак в мире, напротив, совершается из США, "на втором месте Канада, затем две латиноамериканские страны и потом Великобритания". Москвы в этом списке нет, и подобные инсинуации надо отбросить.При этом после июньского саммита российского и американского лидеров стороны договорились начать консультации по стратегической стабильности, которые должны заложить основу будущего контроля над вооружениями.

https://ria.ru/20211120/putin-1759942600.html

https://ria.ru/20211120/sanktsii-1759951204.html

сша

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, оон, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), генеральная ассамблея оон, мария захарова, россия, владимир путин, анатолий антонов