https://ria.ru/20211120/pdd-1759985464.html

Блогера Губденского лишали прав за нарушение ПДД

Блогера Губденского лишали прав за нарушение ПДД - РИА Новости, 20.11.2021

Блогера Губденского лишали прав за нарушение ПДД

Управлявший попавшей в ДТП на Кутузовском проспекте BMW ранее неоднократно привлекался к ответственности и лишался прав за нарушения ПДД, сообщила столичная... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T19:10

2021-11-20T19:10

2021-11-20T19:52

происшествия

блогер

bmw ag

кутузовский проспект

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Управлявший попавшей в ДТП на Кутузовском проспекте BMW ранее неоднократно привлекался к ответственности и лишался прав за нарушения ПДД, сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.В субботу два автомобиля столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в Москве, в них врезался еще один. За рулем BMW, которое стало виновником аварии, был автоблогер Саид Губденский, он погиб, его пассажир был госпитализирован и скончался в больнице."Двадцативосьмилетний мужчина, управлявший BMW, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ, в том числе в Москве и лишался права управления транспортным средством", - говорится в сообщении.Отмечается, что в своей соцсети погибший публиковал видеоролики, на которых грубо нарушает правила дорожного движения, а также ездил на автомобиле без номерных знаков.Добавляется, что из-за ДТП на Кутузовском проспекте прокуратура организовала проверку профилактики правонарушений и преступлений в сфере безопасности дорожного движения.

https://ria.ru/20211120/dtp-1759969414.html

кутузовский проспект

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, блогер, bmw ag, кутузовский проспект