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Блогера Губденского лишали прав за нарушение ПДД
Блогера Губденского лишали прав за нарушение ПДД - РИА Новости, 20.11.2021
Блогера Губденского лишали прав за нарушение ПДД
Управлявший попавшей в ДТП на Кутузовском проспекте BMW ранее неоднократно привлекался к ответственности и лишался прав за нарушения ПДД, сообщила столичная... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T19:10
2021-11-20T19:52
происшествия
блогер
bmw ag
кутузовский проспект
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Управлявший попавшей в ДТП на Кутузовском проспекте BMW ранее неоднократно привлекался к ответственности и лишался прав за нарушения ПДД, сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.В субботу два автомобиля столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в Москве, в них врезался еще один. За рулем BMW, которое стало виновником аварии, был автоблогер Саид Губденский, он погиб, его пассажир был госпитализирован и скончался в больнице."Двадцативосьмилетний мужчина, управлявший BMW, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ, в том числе в Москве и лишался права управления транспортным средством", - говорится в сообщении.Отмечается, что в своей соцсети погибший публиковал видеоролики, на которых грубо нарушает правила дорожного движения, а также ездил на автомобиле без номерных знаков.Добавляется, что из-за ДТП на Кутузовском проспекте прокуратура организовала проверку профилактики правонарушений и преступлений в сфере безопасности дорожного движения.
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происшествия, блогер, bmw ag, кутузовский проспект
19:10 20.11.2021 (обновлено: 19:52 20.11.2021)
 
Блогера Губденского лишали прав за нарушение ПДД

Блогера Губденского, погибшего в ДТП в Москве, лишали прав за нарушение ПДД

© РИА Новости / Перейти в фотобанкАвтомобиль BMW на месте ДТП у дома 33 по Кутузовскому проспекту в Москве
Автомобиль BMW на месте ДТП у дома 33 по Кутузовскому проспекту в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Управлявший попавшей в ДТП на Кутузовском проспекте BMW ранее неоднократно привлекался к ответственности и лишался прав за нарушения ПДД, сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
В субботу два автомобиля столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в Москве, в них врезался еще один. За рулем BMW, которое стало виновником аварии, был автоблогер Саид Губденский, он погиб, его пассажир был госпитализирован и скончался в больнице.
"Двадцативосьмилетний мужчина, управлявший BMW, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ, в том числе в Москве и лишался права управления транспортным средством", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в своей соцсети погибший публиковал видеоролики, на которых грубо нарушает правила дорожного движения, а также ездил на автомобиле без номерных знаков.
Добавляется, что из-за ДТП на Кутузовском проспекте прокуратура организовала проверку профилактики правонарушений и преступлений в сфере безопасности дорожного движения.
Начало аварии на Кутузовском проспекте с участием BMW. Кадры с камеры слежения - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
Вчера, 17:52
Смертельное ДТП с блогером Губденским попало на видео
 
ПроисшествияБлогерBMW AGКутузовский проспект
 
 
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