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Биография Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Биография Патриарха Московского и всея Руси Кирилла - РИА Новости, 20.11.2021

Биография Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Его отец, РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T00:33

2021-11-20T00:33

2021-11-20T00:33

справки

ленинград

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Его отец, Михаил Гундяев, был священником, мать – преподавателем немецкого языка в школе. Дед – иерей Василий Гундяев, узник Соловков, за церковную деятельность и борьбу с обновленчеством в 1920-х, 1930-х и 1940-х годах подвергался тюремным заключениям и ссылкам.После окончания восьмого класса средней школы, в 1962-1965 годах Владимир Гундяев работал техником-картографом в Ленинградской комплексной геологической экспедиции Северо-Западного геологического управления, совмещая работу с обучением в средней школе.Окончив среднюю школу, в 1965 году он поступил в Ленинградскую духовную семинарию, а затем в Ленинградскую духовную академию (ныне Санкт-Петербургская духовная академия), которую окончил в 1970 году. Кандидат богословия (1970).3 апреля 1969 года митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым) был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. 7 апреля им же рукоположен в иеродиакона, 1 июня того же года – в иеромонаха.С 1970 года по 1971 год он был преподавателем догматического богословия и помощником инспектора Ленинградской духовной академии и семинарии, одновременно – личным секретарем митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима и классным наставником первого класса семинарии.12 сентября 1971 года иеромонах Кирилл был возведен в сан архимандрита. В 1971-1974 годах он был представителем Московского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве.В 1974-1984 годах – ректор Ленинградской духовной академии и семинарии, доцент кафедры патрологии Ленинградской духовной академии.В 1975-1998 годах архимандрит Кирилл входил в центральный комитет и исполком Всемирного совета церквей.14 марта 1976 года он был возведен в сан епископа Выборгского, 2 сентября 1977 года – в сан архиепископа.Был заместителем Патриаршего экзарха Западной Европы (1976-1978), членом комиссии Священного синода по вопросам христианского единства (1976-1984), управляющим патриаршими приходами в Финляндии (1978-1984), заместителем председателя филиала Отдела внешних церковных связей в городе Ленинграде (1978-1984).26 декабря 1984 года он был назначен архиепископом Смоленским и Вяземским.С 1986 года архиепископ Кирилл был управляющим приходами в Калининградской области.С 1988 года – архиепископ Смоленский и Калининградский.В 1989-2009 годах являлся председателем Отдела внешних церковных сношений (с 2000 года – Отдел внешних церковных связей), постоянным членом Священного синода. Как председатель отдела участвовал в работе по подготовке законов "О свободе вероисповеданий" (1990), "О свободе совести и о религиозных объединениях" (1997).Был управляющим Православным Венгерским благочинием (1989-1996), временно управляющим Гаагско-Нидерландской епархией (1990-1991), временно управляющим Корсунской епархией (1990-1993).25 февраля 1991 года возведен в сан митрополита.В 1993 году митрополит Кирилл стал инициатором создания Всемирного русского народного собора (ВРНС), был сопредседателем, с 1995 года – заместителем главы ВРНС.В 1994-2002 годах – член Общественного совета по возрождению Храма Христа Спасителя, в 1994-1996 годах – член Совета по внешней политике министерства иностранных дел России. В 1995 - 2009 годах – член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ. 6 декабря 2008 года, на следующий день после кончины патриарха Алексия II, на заседании Священного синода митрополит Кирилл был избран патриаршим местоблюстителем. 27 января 2009 года Поместный собор Русской православной церкви избрал митрополита Кирилла Патриархом Московским и всея Руси.1 февраля 2009 года в Храме Христа Спасителя состоялась интронизация Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Патриарх Кирилл – автор ряда книг и многочисленных публикаций.Почетный член многих российских и иностранных академий, почетный профессор и доктор ряда университетов.В составе официальных делегаций он посетил все поместные православные церкви, в том числе, сопровождал патриарха Пимена и патриарха Алексия II в их поездках за рубеж. Принимал участие в контактах с церквями многих стран мира, участвовал в работе межхристианских организаций.12 февраля 2016 года патриарх Кирилл повел первую в истории встречу с папой римским.Он стал первым первосвятителем, посетившим Антарктиду.Патриарх Кирилл удостоен орденов Русской православной церкви: Святого равноапостольного великого князя Владимира II степени; Святителя Алексия, митрополита Московского II степени; Святого благоверного князя Даниила Московского I степени; Преподобного Сергия Радонежского I и II степени; Святителя Иннокентия, митрополита Московского II степени, а также орденами поместных православных церквей и других религиозных организаций и христианских конфессий.Патриарх Кирилл был отмечен советскими и российскими государственными наградами – орденом Дружбы народов (1988), орденом Дружбы (1995), орденами "За заслуги перед Отечеством" III степени (2000), II степени (2006) и I степени (2016), орденом Александра Невского (2011). Имеет государственные награды иностранных государств.Патриарх Кирилл также удостоен многочисленных наград и премий общественных организаций.В 2020 году Русским биографическим институтом он был назван человеком десятилетия (2010-2020) в номинации "религиозные деятели".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, ленинград, патриарх кирилл (владимир гундяев)