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Глава Пентагона призвал к углублению партнерства на Ближнем Востоке
Глава Пентагона призвал к углублению партнерства на Ближнем Востоке - РИА Новости, 20.11.2021
Глава Пентагона призвал к углублению партнерства на Ближнем Востоке
США настаивают на углублении многосторонних партнерств на Ближнем Востоке, которые позволят отразить стоящие перед регионом угрозы, заявил в субботу глава... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T09:50
2021-11-20T09:50
в мире
сша
министерство обороны сша
ближний восток
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. США настаивают на углублении многосторонних партнерств на Ближнем Востоке, которые позволят отразить стоящие перед регионом угрозы, заявил в субботу глава Пентагона Ллойд Остин."В 21 веке нам нужен более широкий взгляд на безопасность в регионе. Нам необходимо углублять многосторонние партнерства, чтобы отразить стоящие перед нами общие угрозы в сфере безопасности. Многие из таящихся сегодня в регионе опасностей не придают значения границам", - сказал Остин, выступая на ежегодно проводимой в Бахрейне международной конференции по региональной безопасности "Манамский диалог".Среди стоящих перед регионом наиболее острых угроз Остин упомянул пандемию коронавируса, климатический кризис, ядерное нераспространение, деятельность экстремистских группировок, а также "поддержка Ираном террористических формирований".
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в мире, сша, министерство обороны сша, ближний восток, ллойд остин
09:50 20.11.2021
 
Глава Пентагона призвал к углублению партнерства на Ближнем Востоке

Глава Пентагона Остин: необходимо углублять многосторонние партнерства на Ближнем Востоке

© AP Photo / Hadi MizbanАмериканские военные в Багдаде, Ирак
Американские военные в Багдаде, Ирак - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© AP Photo / Hadi Mizban
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ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. США настаивают на углублении многосторонних партнерств на Ближнем Востоке, которые позволят отразить стоящие перед регионом угрозы, заявил в субботу глава Пентагона Ллойд Остин.
"В 21 веке нам нужен более широкий взгляд на безопасность в регионе. Нам необходимо углублять многосторонние партнерства, чтобы отразить стоящие перед нами общие угрозы в сфере безопасности. Многие из таящихся сегодня в регионе опасностей не придают значения границам", - сказал Остин, выступая на ежегодно проводимой в Бахрейне международной конференции по региональной безопасности "Манамский диалог".
Среди стоящих перед регионом наиболее острых угроз Остин упомянул пандемию коронавируса, климатический кризис, ядерное нераспространение, деятельность экстремистских группировок, а также "поддержка Ираном террористических формирований".
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В миреСШАМинистерство обороны СШАБлижний ВостокЛлойд Остин
 
 
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