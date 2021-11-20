https://ria.ru/20211120/partnerstvo-1759933515.html
Глава Пентагона призвал к углублению партнерства на Ближнем Востоке
Глава Пентагона призвал к углублению партнерства на Ближнем Востоке - РИА Новости, 20.11.2021
Глава Пентагона призвал к углублению партнерства на Ближнем Востоке
США настаивают на углублении многосторонних партнерств на Ближнем Востоке, которые позволят отразить стоящие перед регионом угрозы, заявил в субботу глава... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T09:50
2021-11-20T09:50
2021-11-20T09:50
в мире
сша
министерство обороны сша
ближний восток
ллойд остин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576532826_0:143:2000:1268_1920x0_80_0_0_1fdc1cbae19c9b72f1218704884eb62f.jpg
ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. США настаивают на углублении многосторонних партнерств на Ближнем Востоке, которые позволят отразить стоящие перед регионом угрозы, заявил в субботу глава Пентагона Ллойд Остин."В 21 веке нам нужен более широкий взгляд на безопасность в регионе. Нам необходимо углублять многосторонние партнерства, чтобы отразить стоящие перед нами общие угрозы в сфере безопасности. Многие из таящихся сегодня в регионе опасностей не придают значения границам", - сказал Остин, выступая на ежегодно проводимой в Бахрейне международной конференции по региональной безопасности "Манамский диалог".Среди стоящих перед регионом наиболее острых угроз Остин упомянул пандемию коронавируса, климатический кризис, ядерное нераспространение, деятельность экстремистских группировок, а также "поддержка Ираном террористических формирований".
https://ria.ru/20211120/ssha-1759875506.html
сша
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576532826_0:0:1737:1303_1920x0_80_0_0_1097888ed6d01f1913ade2c59b090ef5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, министерство обороны сша, ближний восток, ллойд остин
Глава Пентагона призвал к углублению партнерства на Ближнем Востоке
Глава Пентагона Остин: необходимо углублять многосторонние партнерства на Ближнем Востоке