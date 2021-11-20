https://ria.ru/20211120/partnerstvo-1759933515.html

Глава Пентагона призвал к углублению партнерства на Ближнем Востоке

Глава Пентагона призвал к углублению партнерства на Ближнем Востоке - РИА Новости, 20.11.2021

Глава Пентагона призвал к углублению партнерства на Ближнем Востоке

США настаивают на углублении многосторонних партнерств на Ближнем Востоке, которые позволят отразить стоящие перед регионом угрозы, заявил в субботу глава... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T09:50

2021-11-20T09:50

2021-11-20T09:50

в мире

сша

министерство обороны сша

ближний восток

ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. США настаивают на углублении многосторонних партнерств на Ближнем Востоке, которые позволят отразить стоящие перед регионом угрозы, заявил в субботу глава Пентагона Ллойд Остин."В 21 веке нам нужен более широкий взгляд на безопасность в регионе. Нам необходимо углублять многосторонние партнерства, чтобы отразить стоящие перед нами общие угрозы в сфере безопасности. Многие из таящихся сегодня в регионе опасностей не придают значения границам", - сказал Остин, выступая на ежегодно проводимой в Бахрейне международной конференции по региональной безопасности "Манамский диалог".Среди стоящих перед регионом наиболее острых угроз Остин упомянул пандемию коронавируса, климатический кризис, ядерное нераспространение, деятельность экстремистских группировок, а также "поддержка Ираном террористических формирований".

https://ria.ru/20211120/ssha-1759875506.html

сша

ближний восток

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в мире, сша, министерство обороны сша, ближний восток, ллойд остин