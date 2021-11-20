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США могут нарастить присутствие на Ближнем Востоке, заявил Пентагон
США могут нарастить присутствие на Ближнем Востоке, заявил Пентагон - РИА Новости, 20.11.2021
США могут нарастить присутствие на Ближнем Востоке, заявил Пентагон
США будут поддерживать значительное военное присутствие на Ближнем Востоке и при необходимости его нарастят, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T09:36
2021-11-20T11:10
в мире
безопасность
сша
министерство обороны сша
ближний восток
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. США будут поддерживать значительное военное присутствие на Ближнем Востоке и при необходимости его нарастят, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.Остин добавил, что США отдают приоритет дипломатии и рассматривают военную силу как средство поддержки.По его словам, Вашингтон "настаивает на углублении многосторонних партнерств" на Ближнем Востоке, которые могли бы отразить стоящие перед регионом угрозы. Среди них Остин перечислил пандемию коронавируса, климатический кризис, проблемы распространения ядерного оружия, деятельность экстремистских группировок, а также "поддержка Ираном террористических формирований". Глава ведомства утверждает, что иранские ударные беспилотники мешают США бороться с боевиками.
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в мире, безопасность, сша, министерство обороны сша, ближний восток, ллойд остин
09:36 20.11.2021 (обновлено: 11:10 20.11.2021)
 
США могут нарастить присутствие на Ближнем Востоке, заявил Пентагон

Глава Пентагона Остин: США сохранят присутствие на Ближнем Востоке и при необходимости его нарастят

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне
Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. США будут поддерживать значительное военное присутствие на Ближнем Востоке и при необходимости его нарастят, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

"Мы обладаем очень реальной силой (в регионе. — Прим. ред.). Мы можем и будем ее поддерживать. Если будет нужно, мы перебросим дополнительные силы и сделаем это быстро", — сказал он на конференции "Манамский диалог" в Бахрейне.

Остин добавил, что США отдают приоритет дипломатии и рассматривают военную силу как средство поддержки.
По его словам, Вашингтон "настаивает на углублении многосторонних партнерств" на Ближнем Востоке, которые могли бы отразить стоящие перед регионом угрозы.
Среди них Остин перечислил пандемию коронавируса, климатический кризис, проблемы распространения ядерного оружия, деятельность экстремистских группировок, а также "поддержка Ираном террористических формирований". Глава ведомства утверждает, что иранские ударные беспилотники мешают США бороться с боевиками.
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В миреБезопасностьСШАМинистерство обороны СШАБлижний ВостокЛлойд Остин
 
 
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