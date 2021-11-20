https://ria.ru/20211120/ostin-1759932700.html

США могут нарастить присутствие на Ближнем Востоке, заявил Пентагон

США могут нарастить присутствие на Ближнем Востоке, заявил Пентагон - РИА Новости, 20.11.2021

США могут нарастить присутствие на Ближнем Востоке, заявил Пентагон

США будут поддерживать значительное военное присутствие на Ближнем Востоке и при необходимости его нарастят, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T09:36

2021-11-20T09:36

2021-11-20T11:10

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сша

министерство обороны сша

ближний восток

ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. США будут поддерживать значительное военное присутствие на Ближнем Востоке и при необходимости его нарастят, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.Остин добавил, что США отдают приоритет дипломатии и рассматривают военную силу как средство поддержки.По его словам, Вашингтон "настаивает на углублении многосторонних партнерств" на Ближнем Востоке, которые могли бы отразить стоящие перед регионом угрозы. Среди них Остин перечислил пандемию коронавируса, климатический кризис, проблемы распространения ядерного оружия, деятельность экстремистских группировок, а также "поддержка Ираном террористических формирований". Глава ведомства утверждает, что иранские ударные беспилотники мешают США бороться с боевиками.

https://ria.ru/20211120/s-550-1759924322.html

сша

ближний восток

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в мире, безопасность, сша, министерство обороны сша, ближний восток, ллойд остин