https://ria.ru/20211120/obekt-1759925860.html

WSJ: разведка США полагала, что Китай тайно строил военный объект в ОАЭ

WSJ: разведка США полагала, что Китай тайно строил военный объект в ОАЭ - РИА Новости, 20.11.2021

WSJ: разведка США полагала, что Китай тайно строил военный объект в ОАЭ

Разведслужбы США полагали, что Китай тайно строил военный объект на территории порта около столицы ОАЭ Абу-Даби, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T06:04

2021-11-20T06:04

2021-11-20T06:04

в мире

сша

оаэ

китай

джо байден

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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Разведслужбы США полагали, что Китай тайно строил военный объект на территории порта около столицы ОАЭ Абу-Даби, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Согласно источникам, около года назад американские официальные лица начали получать разведданные о "подозрительной активности Китая" в порту Халифа, расположенном неподалеку от Абу-Даби.Источники издания заявили, что нынешней весной засекреченные спутниковые снимки позволили американским официальным лицам сделать вывод, что Китай строит в порту некий военный объект.По информации источников, администрация президента США Джо Байдена предприняла активные дипломатические усилия с целью убедить ОАЭ в том, что объект имел военное назначение и что его строительство нужно прекратить.Сообщается, что после ряда встреч и визитов американских официальных лиц в ОАЭ строительство объекта было остановлено.

https://ria.ru/20210927/vmeshatelstva-1752068201.html

сша

оаэ

китай

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в мире, сша, оаэ, китай, джо байден