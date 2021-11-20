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США и НАТО выводят в космос потенциальные носители оружия, заявил Рогозин
США и НАТО выводят в космос потенциальные носители оружия, заявил Рогозин - РИА Новости, 20.11.2021
США и НАТО выводят в космос потенциальные носители оружия, заявил Рогозин
"Роскосмос" беспокоит то, что США и НАТО выводят в космос потенциальные носители оружия, заявил в субботу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T22:20
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оружие
сша
дмитрий рогозин
нато
роскосмос
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. "Роскосмос" беспокоит то, что США и НАТО выводят в космос потенциальные носители оружия, заявил в субботу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Есть тема, которая нас не может не беспокоить, это тема милитаризации космоса. Мы видим как последние десятилетия США прежде всего, и их союзники по НАТО выводят в космос не оружие, но потенциальные носители этого оружия", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
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оружие, сша, дмитрий рогозин, нато, роскосмос, космос - риа наука, космос
22:20 20.11.2021 (обновлено: 22:28 20.11.2021)
 
США и НАТО выводят в космос потенциальные носители оружия, заявил Рогозин

Рогозин заявил, что США и НАТО выводят в космос потенциальные носители оружия

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. "Роскосмос" беспокоит то, что США и НАТО выводят в космос потенциальные носители оружия, заявил в субботу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Есть тема, которая нас не может не беспокоить, это тема милитаризации космоса. Мы видим как последние десятилетия США прежде всего, и их союзники по НАТО выводят в космос не оружие, но потенциальные носители этого оружия", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
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ОружиеСШАДмитрий РогозинНАТОРоскосмосКосмос - РИА НаукаКосмос
 
 
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