https://ria.ru/20211120/nositeli-1760003456.html

США и НАТО выводят в космос потенциальные носители оружия, заявил Рогозин

США и НАТО выводят в космос потенциальные носители оружия, заявил Рогозин - РИА Новости, 20.11.2021

США и НАТО выводят в космос потенциальные носители оружия, заявил Рогозин

"Роскосмос" беспокоит то, что США и НАТО выводят в космос потенциальные носители оружия, заявил в субботу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 20.11.2021

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. "Роскосмос" беспокоит то, что США и НАТО выводят в космос потенциальные носители оружия, заявил в субботу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Есть тема, которая нас не может не беспокоить, это тема милитаризации космоса. Мы видим как последние десятилетия США прежде всего, и их союзники по НАТО выводят в космос не оружие, но потенциальные носители этого оружия", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

https://ria.ru/20211120/kosmonavty-1760003337.html

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2021

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