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США и НАТО выводят в космос потенциальные носители оружия, заявил Рогозин
США и НАТО выводят в космос потенциальные носители оружия, заявил Рогозин - РИА Новости, 20.11.2021
США и НАТО выводят в космос потенциальные носители оружия, заявил Рогозин
"Роскосмос" беспокоит то, что США и НАТО выводят в космос потенциальные носители оружия, заявил в субботу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T22:20
2021-11-20T22:20
2021-11-20T22:28
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. "Роскосмос" беспокоит то, что США и НАТО выводят в космос потенциальные носители оружия, заявил в субботу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Есть тема, которая нас не может не беспокоить, это тема милитаризации космоса. Мы видим как последние десятилетия США прежде всего, и их союзники по НАТО выводят в космос не оружие, но потенциальные носители этого оружия", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
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оружие, сша, дмитрий рогозин, нато, роскосмос, космос - риа наука, космос
22:20 20.11.2021 (обновлено: 22:28 20.11.2021)
США и НАТО выводят в космос потенциальные носители оружия, заявил Рогозин
Рогозин заявил, что США и НАТО выводят в космос потенциальные носители оружия