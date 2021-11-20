https://ria.ru/20211120/niderlandy-1759921176.html
В Нидерландах полиция произвела предупредительные выстрелы на митинге
В Нидерландах полиция произвела предупредительные выстрелы на митинге - РИА Новости, 20.11.2021
В Нидерландах полиция произвела предупредительные выстрелы на митинге
Полиция в нидерландском городе Роттердам произвела предупредительные выстрелы во время протестов, на которые вышли противники ограничительных мер, введенных для РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T01:16
2021-11-20T01:16
2021-11-20T01:16
в мире
роттердам
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Полиция в нидерландском городе Роттердам произвела предупредительные выстрелы во время протестов, на которые вышли противники ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом, сообщает газета NL Times.В полиции Роттердама заявили, что в район, где происходят протесты, было направлено подразделение с целью восстановления порядка. Сообщается, что выстрелы были произведены в ходе протестов в центре города. Полиция также использовала водометы для разгона протестующих.Как пишет издание, в результате столкновений между правоохранительными органами и протестующими оказались подожжены полицейские автомобили. Кроме того, отмечается, что из-за столкновений был закрыт центральный железнодорожный вокзал.На прошлой неделе исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сообщил, что власти страны приняли решение ввести ряд ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса, они будут действовать до 4 декабря.Магазины и супермаркеты, продающие товары первой необходимости, аптеки, а также рестораны, кафе и бары должны закрываться в 20.00. Остальные магазины, а также парикмахерские и салоны красоты будут теперь работать до 18.00. Спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей. В то же время ограничения не распространятся на концертные залы, кинотеатры и театры. Кроме того, вновь вступило в силу правило социального дистанцирования в 1,5 метра, а также рекомендация работать из дома по возможности.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, роттердам
В Нидерландах полиция произвела предупредительные выстрелы на митинге
В Роттердаме полиция произвела предупредительные выстрелы во время протестов
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости.
Полиция в нидерландском городе Роттердам
произвела предупредительные выстрелы во время протестов, на которые вышли противники ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом, сообщает газета NL Times
.
В полиции Роттердама заявили, что в район, где происходят протесты, было направлено подразделение с целью восстановления порядка. Сообщается, что выстрелы были произведены в ходе протестов в центре города. Полиция также использовала водометы для разгона протестующих.
Как пишет издание, в результате столкновений между правоохранительными органами и протестующими оказались подожжены полицейские автомобили. Кроме того, отмечается, что из-за столкновений был закрыт центральный железнодорожный вокзал.
На прошлой неделе исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте
сообщил, что власти страны приняли решение ввести ряд ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса, они будут действовать до 4 декабря.
Магазины и супермаркеты, продающие товары первой необходимости, аптеки, а также рестораны, кафе и бары должны закрываться в 20.00. Остальные магазины, а также парикмахерские и салоны красоты будут теперь работать до 18.00. Спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей. В то же время ограничения не распространятся на концертные залы, кинотеатры и театры. Кроме того, вновь вступило в силу правило социального дистанцирования в 1,5 метра, а также рекомендация работать из дома по возможности.