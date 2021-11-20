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В Москве в 2021 году построили более 70 километров дорог
В Москве в 2021 году построили более 70 километров дорог - РИА Новости, 20.11.2021
В Москве в 2021 году построили более 70 километров дорог
Более 70 километров дорог построили в Москве в 2021 году, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T09:51
2021-11-20T09:51
общество
москва
сходня
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более 70 километров дорог построили в Москве в 2021 году, сообщается на сайте мэра Москвы."С начала года в Москве построено 72,9 километра дорог. Также мы возвели 31 дорожное сооружение и 17 пешеходных переходов", - приводятся на сайте слова заммэра столицы Андрея Бочкарева.Отмечается, что до конца 2021 года планируется завершить строительство моста через реку Сходню на Волоколамском шоссе и участка Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе.Ранее сообщалось, что в городскую инвестпрограмму заложен ввод в эксплуатацию в 2022-2024 годах около 285 километров дорог, 89 искусственных сооружений и 50 пешеходных переходов. В частности, в ближайшие три года должно завершиться строительство Северо-Восточной хорды и основных участков Юго-Восточной хорды и Южной рокады.
https://ria.ru/20211119/razvlecheniya-1759793469.html
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общество, москва, сходня, городское хозяйство москвы
09:51 20.11.2021
 
В Москве в 2021 году построили более 70 километров дорог

В Москве в 2021 году построили 72,9 километра дорог и возвели 31 дорожное сооружение

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкУчасток дороги Северо-Восточной хорды в Москве
Участок дороги Северо-Восточной хорды в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более 70 километров дорог построили в Москве в 2021 году, сообщается на сайте мэра Москвы.
"С начала года в Москве построено 72,9 километра дорог. Также мы возвели 31 дорожное сооружение и 17 пешеходных переходов", - приводятся на сайте слова заммэра столицы Андрея Бочкарева.
В Москве открывается новое пространство для развлечений - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
Вчера, 13:03
В Москве открывается новое пространство для развлечений
Отмечается, что до конца 2021 года планируется завершить строительство моста через реку Сходню на Волоколамском шоссе и участка Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе.
Ранее сообщалось, что в городскую инвестпрограмму заложен ввод в эксплуатацию в 2022-2024 годах около 285 километров дорог, 89 искусственных сооружений и 50 пешеходных переходов. В частности, в ближайшие три года должно завершиться строительство Северо-Восточной хорды и основных участков Юго-Восточной хорды и Южной рокады.
Рабочие Мосметростроя на строительстве станции метро Кунцевская западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
6 ноября, 11:40
В Москве начали подготовку к благоустройству у станции БКЛ "Кунцевская"
 
ОбществоМоскваСходняГородское хозяйство Москвы
 
 
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