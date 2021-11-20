https://ria.ru/20211120/moskva-1759934017.html

В Москве в 2021 году построили более 70 километров дорог

В Москве в 2021 году построили более 70 километров дорог - РИА Новости, 20.11.2021

В Москве в 2021 году построили более 70 километров дорог

Более 70 километров дорог построили в Москве в 2021 году, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T09:51

2021-11-20T09:51

2021-11-20T09:51

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более 70 километров дорог построили в Москве в 2021 году, сообщается на сайте мэра Москвы."С начала года в Москве построено 72,9 километра дорог. Также мы возвели 31 дорожное сооружение и 17 пешеходных переходов", - приводятся на сайте слова заммэра столицы Андрея Бочкарева.Отмечается, что до конца 2021 года планируется завершить строительство моста через реку Сходню на Волоколамском шоссе и участка Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе.Ранее сообщалось, что в городскую инвестпрограмму заложен ввод в эксплуатацию в 2022-2024 годах около 285 километров дорог, 89 искусственных сооружений и 50 пешеходных переходов. В частности, в ближайшие три года должно завершиться строительство Северо-Восточной хорды и основных участков Юго-Восточной хорды и Южной рокады.

https://ria.ru/20211119/razvlecheniya-1759793469.html

https://ria.ru/20211106/bkl-1757864404.html

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общество, москва, сходня, городское хозяйство москвы