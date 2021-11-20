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Космонавт рассказал, когда МКС будет видна невооруженным глазом

Космонавт рассказал, когда МКС будет видна невооруженным глазом - РИА Новости, 20.11.2021

Космонавт рассказал, когда МКС будет видна невооруженным глазом

По вечерам в ноябре и декабре Международную космическую станцию (МКС) можно будет увидеть на небе невооруженным глазом, сообщил российский космонавт Антон... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T12:38

2021-11-20T12:38

2021-11-20T16:29

наука

наука

антон шкаплеров

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. По вечерам в ноябре и декабре Международную космическую станцию (МКС) можно будет увидеть на небе невооруженным глазом, сообщил российский космонавт Антон Шкаплеров.По его словам, увидеть МКС невооруженным глазом несложно: по яркости она может соперничать даже с Юпитером и Венерой, а при пролете с запада на восток по небосводу быстрое движение обращает на себя внимание. Однако именно из-за большой скорости следить за станцией с помощью телескопа затруднительно, уточнил он.Шкаплеров также опубликовал таблицы с точными временами пролета МКС — она будет видна по вечерам с 21 ноября по 8 декабря. Причем несколько раз пролетит выше 30 градусов над горизонтом: 26, 28, 29, 30 ноября и 1-4 декабря, если смотреть из Москвы, а также 21-25 ноября и 4-7 декабря, если наблюдать во Владивостоке. Смотреть надо на юг.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наука, антон шкаплеров, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)