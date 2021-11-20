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Наука
https://ria.ru/20211120/mks-1759947061.html
Космонавт рассказал, когда МКС будет видна невооруженным глазом
Космонавт рассказал, когда МКС будет видна невооруженным глазом - РИА Новости, 20.11.2021
Космонавт рассказал, когда МКС будет видна невооруженным глазом
По вечерам в ноябре и декабре Международную космическую станцию (МКС) можно будет увидеть на небе невооруженным глазом, сообщил российский космонавт Антон... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T12:38
2021-11-20T16:29
наука
наука
антон шкаплеров
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. По вечерам в ноябре и декабре Международную космическую станцию (МКС) можно будет увидеть на небе невооруженным глазом, сообщил российский космонавт Антон Шкаплеров.По его словам, увидеть МКС невооруженным глазом несложно: по яркости она может соперничать даже с Юпитером и Венерой, а при пролете с запада на восток по небосводу быстрое движение обращает на себя внимание. Однако именно из-за большой скорости следить за станцией с помощью телескопа затруднительно, уточнил он.Шкаплеров также опубликовал таблицы с точными временами пролета МКС — она будет видна по вечерам с 21 ноября по 8 декабря. Причем несколько раз пролетит выше 30 градусов над горизонтом: 26, 28, 29, 30 ноября и 1-4 декабря, если смотреть из Москвы, а также 21-25 ноября и 4-7 декабря, если наблюдать во Владивостоке. Смотреть надо на юг.
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наука, антон шкаплеров, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
12:38 20.11.2021 (обновлено: 16:29 20.11.2021)
 
Космонавт рассказал, когда МКС будет видна невооруженным глазом

Космонавт Шкаплеров рассказал, когда МКС будет видна невооруженным глазом в России

© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© NASA / Roscosmos
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. По вечерам в ноябре и декабре Международную космическую станцию (МКС) можно будет увидеть на небе невооруженным глазом, сообщил российский космонавт Антон Шкаплеров.

"Привет, друзья! На большей части России и в странах ближнего зарубежья 21 ноября наступает очередной сезон вечерних пролетов Международной космической станции!" — написал он в социальной сети "ВКонтакте".

По его словам, увидеть МКС невооруженным глазом несложно: по яркости она может соперничать даже с Юпитером и Венерой, а при пролете с запада на восток по небосводу быстрое движение обращает на себя внимание. Однако именно из-за большой скорости следить за станцией с помощью телескопа затруднительно, уточнил он.
Шкаплеров также опубликовал таблицы с точными временами пролета МКС — она будет видна по вечерам с 21 ноября по 8 декабря. Причем несколько раз пролетит выше 30 градусов над горизонтом: 26, 28, 29, 30 ноября и 1-4 декабря, если смотреть из Москвы, а также 21-25 ноября и 4-7 декабря, если наблюдать во Владивостоке. Смотреть надо на юг.
 
НаукаНаукаАнтон ШкаплеровКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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