https://ria.ru/20211120/missiya-1759998258.html

Глава Пентагона подтвердил, что США завершат миссию в Ираке в 2021 году

Глава Пентагона подтвердил, что США завершат миссию в Ираке в 2021 году - РИА Новости, 20.11.2021

Глава Пентагона подтвердил, что США завершат миссию в Ираке в 2021 году

Министр обороны США Ллойд Остин в субботу в ходе встречи с иракским коллегой Джумой Инадом подтвердил, что американская боевая миссия в арабской стране... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T21:16

2021-11-20T21:16

2021-11-20T21:17

в мире

сша

ирак

министерство обороны сша

исламское государство

джон кирби

ллойд остин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750653734_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54b3d894fa5c0cb715c64bd889fff4fc.jpg

ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин в субботу в ходе встречи с иракским коллегой Джумой Инадом подтвердил, что американская боевая миссия в арабской стране завершится до конца текущего года, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."Министр Остин подтвердил, что силы США остаются в Ираке по приглашению иракского правительства для поддержки сил безопасности Ирака. США будут выполнять взятые на себя в июле 2021 года обязательства, в том числе обязательства о том, что к концу года в Ираке не останется американских сил, выполняющих боевые задачи", - говорится в письменном заявлении Кирби.Отмечается, что стороны обсудили дальнейший этап военной миссии США в Ираке, который будет сосредоточен на "консультировании, помощи и обмене разведданными" с иракскими военными в рамках кампании по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*.Шеф Пентагона также вновь выразил осуждение в связи с недавней попыткой нападения на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казими и высказал надежду, что дальнейшее формирование нового правительства арабской страны будет протекать мирно.Встреча глав оборонных ведомств двух стран состоялась на полях ежегодно проводимой в Бахрейне международной конференции по региональной безопасности "Манамский диалог".* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20211109/bagdad-1758099176.html

сша

ирак

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, ирак, министерство обороны сша, исламское государство, джон кирби, ллойд остин, россия