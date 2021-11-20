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Глава Пентагона подтвердил, что США завершат миссию в Ираке в 2021 году
Глава Пентагона подтвердил, что США завершат миссию в Ираке в 2021 году - РИА Новости, 20.11.2021
Глава Пентагона подтвердил, что США завершат миссию в Ираке в 2021 году
Министр обороны США Ллойд Остин в субботу в ходе встречи с иракским коллегой Джумой Инадом подтвердил, что американская боевая миссия в арабской стране... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T21:16
2021-11-20T21:17
в мире
сша
ирак
министерство обороны сша
исламское государство
джон кирби
ллойд остин
россия
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ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин в субботу в ходе встречи с иракским коллегой Джумой Инадом подтвердил, что американская боевая миссия в арабской стране завершится до конца текущего года, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."Министр Остин подтвердил, что силы США остаются в Ираке по приглашению иракского правительства для поддержки сил безопасности Ирака. США будут выполнять взятые на себя в июле 2021 года обязательства, в том числе обязательства о том, что к концу года в Ираке не останется американских сил, выполняющих боевые задачи", - говорится в письменном заявлении Кирби.Отмечается, что стороны обсудили дальнейший этап военной миссии США в Ираке, который будет сосредоточен на "консультировании, помощи и обмене разведданными" с иракскими военными в рамках кампании по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*.Шеф Пентагона также вновь выразил осуждение в связи с недавней попыткой нападения на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казими и высказал надежду, что дальнейшее формирование нового правительства арабской страны будет протекать мирно.Встреча глав оборонных ведомств двух стран состоялась на полях ежегодно проводимой в Бахрейне международной конференции по региональной безопасности "Манамский диалог".* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, сша, ирак, министерство обороны сша, исламское государство, джон кирби, ллойд остин, россия
21:16 20.11.2021 (обновлено: 21:17 20.11.2021)
 
Глава Пентагона подтвердил, что США завершат миссию в Ираке в 2021 году

Глава Пентагона Остин подтвердил, что США завершат боевую миссию в Ираке до конца года

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне
Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин в субботу в ходе встречи с иракским коллегой Джумой Инадом подтвердил, что американская боевая миссия в арабской стране завершится до конца текущего года, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Министр Остин подтвердил, что силы США остаются в Ираке по приглашению иракского правительства для поддержки сил безопасности Ирака. США будут выполнять взятые на себя в июле 2021 года обязательства, в том числе обязательства о том, что к концу года в Ираке не останется американских сил, выполняющих боевые задачи", - говорится в письменном заявлении Кирби.
Отмечается, что стороны обсудили дальнейший этап военной миссии США в Ираке, который будет сосредоточен на "консультировании, помощи и обмене разведданными" с иракскими военными в рамках кампании по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*.
Шеф Пентагона также вновь выразил осуждение в связи с недавней попыткой нападения на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казими и высказал надежду, что дальнейшее формирование нового правительства арабской страны будет протекать мирно.
Встреча глав оборонных ведомств двух стран состоялась на полях ежегодно проводимой в Бахрейне международной конференции по региональной безопасности "Манамский диалог".
* Запрещенная в России террористическая организация.
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В миреСШАИракМинистерство обороны СШАИсламское государствоДжон КирбиЛлойд ОстинРоссия
 
 
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