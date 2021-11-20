https://ria.ru/20211120/migranty-1759976316.html

В Литве предложили разместить мигрантов на Украине или в Молдавии

В Литве предложили разместить мигрантов на Украине или в Молдавии - РИА Новости, 20.11.2021

В Литве предложили разместить мигрантов на Украине или в Молдавии

Мигрантов, находящихся на границе Белоруссии и ЕС, можно разместить на Украине или в Молдавии, заявил экс-глава МИД, бывший посол Литвы на Украине и в... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T17:37

2021-11-20T17:37

2021-11-20T17:37

в мире

украина

литва

белоруссия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мигрантов, находящихся на границе Белоруссии и ЕС, можно разместить на Украине или в Молдавии, заявил экс-глава МИД, бывший посол Литвы на Украине и в Белоруссии Пятрас Вайтекунас."Мы не можем допустить сотрясания европейских ценностных основ человеческими смертями. Так или иначе, мы должны их оттуда или выслать, или принять, или попросить наших друзей где-нибудь в Украине и Молдове их принять в какие-нибудь свои лагеря. Но люди не должны умирать от холода на границе с ЕС", - сказал Вайтекунас в интервью литовскому телеканалу Info TV.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211120/bezhentsy-1759972833.html

украина

литва

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в мире, украина, литва, белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии