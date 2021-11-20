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В Литве предложили разместить мигрантов на Украине или в Молдавии
В Литве предложили разместить мигрантов на Украине или в Молдавии - РИА Новости, 20.11.2021
В Литве предложили разместить мигрантов на Украине или в Молдавии
Мигрантов, находящихся на границе Белоруссии и ЕС, можно разместить на Украине или в Молдавии, заявил экс-глава МИД, бывший посол Литвы на Украине и в... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T17:37
2021-11-20T17:37
в мире
украина
литва
белоруссия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мигрантов, находящихся на границе Белоруссии и ЕС, можно разместить на Украине или в Молдавии, заявил экс-глава МИД, бывший посол Литвы на Украине и в Белоруссии Пятрас Вайтекунас."Мы не можем допустить сотрясания европейских ценностных основ человеческими смертями. Так или иначе, мы должны их оттуда или выслать, или принять, или попросить наших друзей где-нибудь в Украине и Молдове их принять в какие-нибудь свои лагеря. Но люди не должны умирать от холода на границе с ЕС", - сказал Вайтекунас в интервью литовскому телеканалу Info TV.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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в мире, украина, литва, белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
17:37 20.11.2021
 
В Литве предложили разместить мигрантов на Украине или в Молдавии

Экс-глава МИД Литвы Вайтекунас предложил разместить мигрантов на Украине или в Молдавии

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока ожидают размещения в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги", на белорусско-польской границе
Беженцы с Ближнего Востока ожидают размещения в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги, на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мигрантов, находящихся на границе Белоруссии и ЕС, можно разместить на Украине или в Молдавии, заявил экс-глава МИД, бывший посол Литвы на Украине и в Белоруссии Пятрас Вайтекунас.
"Мы не можем допустить сотрясания европейских ценностных основ человеческими смертями. Так или иначе, мы должны их оттуда или выслать, или принять, или попросить наших друзей где-нибудь в Украине и Молдове их принять в какие-нибудь свои лагеря. Но люди не должны умирать от холода на границе с ЕС", - сказал Вайтекунас в интервью литовскому телеканалу Info TV.
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В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
 
В миреУкраинаЛитваБелоруссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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