https://ria.ru/20211120/migranty-1759954871.html

В ООН рассказали об условиях жизни мигрантов на границе Польши и Белоруссии

В ООН рассказали об условиях жизни мигрантов на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 20.11.2021

В ООН рассказали об условиях жизни мигрантов на границе Польши и Белоруссии

В центре для мигрантов "Брузги" на белорусско-польской границе многого не хватает, ООН и Красный Крест будут решать эти проблемы, также вызывает опасение... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T14:16

2021-11-20T14:16

2021-11-20T14:16

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ирак

красный крест

министерство здравоохранения белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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КПП "БРУЗГИ" (белорусско-польская граница), 20 ноя - РИА Новости. В центре для мигрантов "Брузги" на белорусско-польской границе многого не хватает, ООН и Красный Крест будут решать эти проблемы, также вызывает опасение ситуация с распространением COVID-19, заявил представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев по Белоруссии Мулусеу Мамо.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию. Власти Белоруссии оперативно организовали оказание мигрантам медицинской помощи, предоставляют им продукты питания, одежду.В субботу Мамо проинспектировал логистический центр, пообщался с его жителями."Этот логистический центр - условия намного лучше, чем в лесу. Это однозначно. Там было холодно, а тут у них есть что-то над головой. Но если спросить, хорошие ли это условия для дальнейшего проживания - я бы сказал, что нет. Многого не хватает. Мы постараемся это сделать", - рассказал журналистам Мамо.По его словам, жители центра жаловались на нехватку еды, медицинских услуг, одежды. "Это мы сможем покупать через Красный Крест. Средства на это у нас есть", - рассказал Мамо.Он также выразил опасения по поводу риска распространения COVID-19."Такое количество людей - сами понимаете, это очень плохо", - отметил он. По словам Мамо, эта тема также обсуждается.Ранее белорусские медики зафиксировали один случай COVID среди беженцев в логистическом центре. Минздрав Белоруссии выделил препарат для вакцинации беженцев от COVID-19. Однако беженцы еще не прививались от коронавируса в развернутом на границе пункте вакцинации. По данным врачей, многие мигранты в центре привиты немецкой вакциной Pfizer, "мигранты поясняют, что есть возможность прививаться в Ираке, а они рассчитывали таким образом, что с вакциной их быстрее пропустят в Германию".

https://radiosputnik.ria.ru/20211118/migrant-1759686823.html

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в мире, оон, белоруссия, минск, ирак, красный крест, министерство здравоохранения белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии