Еще около 60 мигрантов захотели уехать с белорусско-польской границы
Еще около 60 мигрантов захотели вернуться в Ирак с белорусско-польской границы
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границее
© Sputnik / Виктор Толочко
БРУЗГИ (Белоруссия), 20 ноя - РИА Новости. Ещё около 60 мигрантов, живущих в логистическом центре "Брузги" на границе Белоруссии с Польшей, выразили желание вернуться в Ирак, сообщил РИА Новости заместитель председателя Всемирного конгресса езидов Худо Бакоян.
Езиды - этноконфессиональная группа, живущая на Ближнем Востоке. Большие диаспоры езидов живут в Армении, России, Евросоюзе. Лингвистически и этнически езиды близки курдам-мусульманам.
"Сейчас мигранты из центра составляют списки готовых вернуться в Ирак, я помогаю им в этой работе с переводами. В этот список записалось уже около 60 человек", - сообщил РИА Новости Бакоян.
По его данным, в центре "Брузги" сейчас живет около 150 езидов. Остальные - курды и арабы из Ирака и Сирии.
По его словам, езиды боятся возвращаться в Ирак, так как в 2014 году "они испытали геноцид со стороны ИГИЛ*.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.
Власти Белоруссии оказывают мигрантам медицинскую помощь, предоставляют им продукты питания, одежду. Их разместили в торгово-логистическом центре недалеко от границы. Ранее беженцев посетили представители ООН и передали им гуманитарную помощь. Часть мигрантов решили вернуться на родину.
* Террористическая организация, запрещенная в России.