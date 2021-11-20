https://ria.ru/20211120/migranty-1759945745.html

Еще около 60 мигрантов захотели уехать с белорусско-польской границы

Еще около 60 мигрантов захотели уехать с белорусско-польской границы - РИА Новости, 20.11.2021

Еще около 60 мигрантов захотели уехать с белорусско-польской границы

Ещё около 60 мигрантов, живущих в логистическом центре "Брузги" на границе Белоруссии с Польшей, выразили желание вернуться в Ирак, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T12:22

2021-11-20T12:22

2021-11-20T12:22

в мире

белоруссия

ирак

польша

курды

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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БРУЗГИ (Белоруссия), 20 ноя - РИА Новости. Ещё около 60 мигрантов, живущих в логистическом центре "Брузги" на границе Белоруссии с Польшей, выразили желание вернуться в Ирак, сообщил РИА Новости заместитель председателя Всемирного конгресса езидов Худо Бакоян.Езиды - этноконфессиональная группа, живущая на Ближнем Востоке. Большие диаспоры езидов живут в Армении, России, Евросоюзе. Лингвистически и этнически езиды близки курдам-мусульманам."Сейчас мигранты из центра составляют списки готовых вернуться в Ирак, я помогаю им в этой работе с переводами. В этот список записалось уже около 60 человек", - сообщил РИА Новости Бакоян.По его данным, в центре "Брузги" сейчас живет около 150 езидов. Остальные - курды и арабы из Ирака и Сирии.По его словам, езиды боятся возвращаться в Ирак, так как в 2014 году "они испытали геноцид со стороны ИГИЛ*.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.Власти Белоруссии оказывают мигрантам медицинскую помощь, предоставляют им продукты питания, одежду. Их разместили в торгово-логистическом центре недалеко от границы. Ранее беженцев посетили представители ООН и передали им гуманитарную помощь. Часть мигрантов решили вернуться на родину.* Террористическая организация, запрещенная в России.

белоруссия

ирак

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, ирак, польша, курды, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии