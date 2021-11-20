https://ria.ru/20211120/luna-1760003829.html

Запуск межпланетной станции "Луна-25" перенесли на 2022 год

Запуск межпланетной станции "Луна-25" перенесли на 2022 год - РИА Новости, 20.11.2021

Запуск межпланетной станции "Луна-25" перенесли на 2022 год

Запуск межпланетной станции "Луна-25", ранее планировавшийся в этом году, состоится в июле 2022 года, сообщил в субботу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 20.11.2021

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2021-11-20T22:23

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Запуск межпланетной станции "Луна-25", ранее планировавшийся в этом году, состоится в июле 2022 года, сообщил в субботу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин."В июле запуск "Луны-25". Впервые за 46 лет мы возобновляем лунную программу и мы летим туда, куда никогда не летал Советский Союз - это южный полюс Луны", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live"."Луна-25" должна стать первой в истории современной России станцией, запущенной к Луне. Предыдущий аппарат "Луна-24" Советский Союз запустил в 1976 году.Главная задача миссии "Луна-25" - отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса Луны. Старт намечен с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".Станция должна осуществить мягкую посадку в окрестностях южного полюса Луны: основной район расположен севернее кратера Богуславского, а резервный - юго-западнее кратера Манцини.

https://ria.ru/20211120/nositeli-1760003456.html

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