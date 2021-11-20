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Запуск межпланетной станции "Луна-25" перенесли на 2022 год
Запуск межпланетной станции "Луна-25" перенесли на 2022 год - РИА Новости, 20.11.2021
Запуск межпланетной станции "Луна-25" перенесли на 2022 год
Запуск межпланетной станции "Луна-25", ранее планировавшийся в этом году, состоится в июле 2022 года, сообщил в субботу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T22:23
2021-11-20T23:18
в мире
дмитрий рогозин
космос - риа наука
луна-25
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роскосмос
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Запуск межпланетной станции "Луна-25", ранее планировавшийся в этом году, состоится в июле 2022 года, сообщил в субботу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин."В июле запуск "Луны-25". Впервые за 46 лет мы возобновляем лунную программу и мы летим туда, куда никогда не летал Советский Союз - это южный полюс Луны", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live"."Луна-25" должна стать первой в истории современной России станцией, запущенной к Луне. Предыдущий аппарат "Луна-24" Советский Союз запустил в 1976 году.Главная задача миссии "Луна-25" - отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса Луны. Старт намечен с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".Станция должна осуществить мягкую посадку в окрестностях южного полюса Луны: основной район расположен севернее кратера Богуславского, а резервный - юго-западнее кратера Манцини.
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в мире, дмитрий рогозин, космос - риа наука, луна-25, космос, россия, роскосмос, луна, восточный
22:23 20.11.2021 (обновлено: 23:18 20.11.2021)
 
Запуск межпланетной станции "Луна-25" перенесли на 2022 год

Рогозин заявил, что запуск межпланетной станции "Луна-25" перенесли на июль 2022 года

© Иллюстрация РИА Новости . Роскосмос, Depositphotos/Helen_FЛуна-25
Луна-25 - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© Иллюстрация РИА Новости . Роскосмос, Depositphotos/Helen_F
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Запуск межпланетной станции "Луна-25", ранее планировавшийся в этом году, состоится в июле 2022 года, сообщил в субботу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"В июле запуск "Луны-25". Впервые за 46 лет мы возобновляем лунную программу и мы летим туда, куда никогда не летал Советский Союз - это южный полюс Луны", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
"Луна-25" должна стать первой в истории современной России станцией, запущенной к Луне. Предыдущий аппарат "Луна-24" Советский Союз запустил в 1976 году.
Главная задача миссии "Луна-25" - отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса Луны. Старт намечен с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".
Станция должна осуществить мягкую посадку в окрестностях южного полюса Луны: основной район расположен севернее кратера Богуславского, а резервный - юго-западнее кратера Манцини.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
22:20
США и НАТО выводят в космос потенциальные носители оружия, заявил Рогозин
 
В миреДмитрий РогозинКосмос - РИА НаукаЛуна-25КосмосРоссияРоскосмосЛунавосточный
 
 
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