https://ria.ru/20211120/lavrov-1759963565.html

Лавров и глава МИД Ливана обсудят ситуацию в Сирии

Лавров и глава МИД Ливана обсудят ситуацию в Сирии - РИА Новости, 20.11.2021

Лавров и глава МИД Ливана обсудят ситуацию в Сирии

Глава МИД Ливана Абдаллах Бухабиб в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым обсудит ситуацию в Сирии, а также развитие обстановки в Ливане,... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T15:43

2021-11-20T15:43

2021-11-20T15:43

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава МИД Ливана Абдаллах Бухабиб в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым обсудит ситуацию в Сирии, а также развитие обстановки в Ливане, сообщается на сайте МИД РФ.Глава МИД Ливана будет находиться в Москве с рабочим визитом с 20 по 23 ноября и проведет переговоры с российским коллегой 22 ноября."В ходе переговоров состоится заинтересованный обмен мнениями по актуальным аспектам международной и региональной проблематики с акцентом на развитие обстановки в самом Ливане. Значительное внимание планируется уделить ситуации в Сирии и вокруг нее, включая проблему возвращения сирийских беженцев. Будет также затронута тематика ближневосточного мирного урегулирования", - говорится в сообщении.Также отмечается, что Россия поддерживает усилия недавно сформированного ливанского правительства во главе с премьер-министром Наджибом Микати по выходу из социально-экономического кризиса.Сообщается также, что министры планируют обсудить перспективы наращивания торгово-экономического партнерства и расширения гуманитарных связей между Россией и Ливаном.

https://ria.ru/20211118/siriya-1759670972.html

https://ria.ru/20211009/siriya-1753821463.html

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в мире, сирия, москва, мид ливана, наджиб микати, россия