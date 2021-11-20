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Лавров и глава МИД Ливана обсудят ситуацию в Сирии
Лавров и глава МИД Ливана обсудят ситуацию в Сирии - РИА Новости, 20.11.2021
Лавров и глава МИД Ливана обсудят ситуацию в Сирии
Глава МИД Ливана Абдаллах Бухабиб в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым обсудит ситуацию в Сирии, а также развитие обстановки в Ливане,... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T15:43
2021-11-20T15:43
в мире
сирия
москва
мид ливана
наджиб микати
россия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава МИД Ливана Абдаллах Бухабиб в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым обсудит ситуацию в Сирии, а также развитие обстановки в Ливане, сообщается на сайте МИД РФ.Глава МИД Ливана будет находиться в Москве с рабочим визитом с 20 по 23 ноября и проведет переговоры с российским коллегой 22 ноября."В ходе переговоров состоится заинтересованный обмен мнениями по актуальным аспектам международной и региональной проблематики с акцентом на развитие обстановки в самом Ливане. Значительное внимание планируется уделить ситуации в Сирии и вокруг нее, включая проблему возвращения сирийских беженцев. Будет также затронута тематика ближневосточного мирного урегулирования", - говорится в сообщении.Также отмечается, что Россия поддерживает усилия недавно сформированного ливанского правительства во главе с премьер-министром Наджибом Микати по выходу из социально-экономического кризиса.Сообщается также, что министры планируют обсудить перспективы наращивания торгово-экономического партнерства и расширения гуманитарных связей между Россией и Ливаном.
https://ria.ru/20211118/siriya-1759670972.html
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в мире, сирия, москва, мид ливана, наджиб микати, россия
15:43 20.11.2021
 
Лавров и глава МИД Ливана обсудят ситуацию в Сирии

Лавров и глава МИД Ливана обсудят ситуацию в Сирии на переговорах в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава МИД Ливана Абдаллах Бухабиб в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым обсудит ситуацию в Сирии, а также развитие обстановки в Ливане, сообщается на сайте МИД РФ.
Глава МИД Ливана будет находиться в Москве с рабочим визитом с 20 по 23 ноября и проведет переговоры с российским коллегой 22 ноября.
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"В ходе переговоров состоится заинтересованный обмен мнениями по актуальным аспектам международной и региональной проблематики с акцентом на развитие обстановки в самом Ливане. Значительное внимание планируется уделить ситуации в Сирии и вокруг нее, включая проблему возвращения сирийских беженцев. Будет также затронута тематика ближневосточного мирного урегулирования", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Россия поддерживает усилия недавно сформированного ливанского правительства во главе с премьер-министром Наджибом Микати по выходу из социально-экономического кризиса.
"Призываем ливанские политические силы и далее проявлять высокую степень ответственности и готовности к компромиссам, руководствуясь общенациональными интересами", - подчеркнули в МИД РФ.
Сообщается также, что министры планируют обсудить перспективы наращивания торгово-экономического партнерства и расширения гуманитарных связей между Россией и Ливаном.
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