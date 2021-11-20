https://ria.ru/20211120/krym-1759940003.html

Крым обновил антирекород по числу новых случаев COVID-19

Крым обновил антирекород по числу новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 20.11.2021

Крым обновил антирекород по числу новых случаев COVID-19

Крым обновил максимум по числу выявленных заболевших коронавирусом за сутки, показатель приближается к отметке 900, сообщили в минздраве региона. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T11:06

2021-11-20T11:06

2021-11-20T11:06

распространение коронавируса

республика крым

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Крым обновил максимум по числу выявленных заболевших коронавирусом за сутки, показатель приближается к отметке 900, сообщили в минздраве региона.До этого суточный максимум был зафиксирован 18 ноября - 884 случаев. Максимальный показатель числа выявленных заболевших COVID-19 за сутки в Крыму стал обновляться со 2 октября, когда был зафиксирован 421 случай."За 19 ноября зарегистрировано 886 случаев новой коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших за сутки составляет 885 человек", - говорится в сообщении.За сутки на коронавирус протестированы 6873 человека. Общее число заболевших с начала пандемии в Крыму превысило 113 тысяч, выздоровели более 100 тысяч, умерли – 3374, в том числе за последние сутки 22.

https://ria.ru/20211120/vaktsinatsiya-1759931554.html

республика крым

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2021

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республика крым, коронавирус covid-19, коронавирус в россии