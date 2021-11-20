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Крым обновил антирекород по числу новых случаев COVID-19
Крым обновил антирекород по числу новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 20.11.2021
Крым обновил антирекород по числу новых случаев COVID-19
Крым обновил максимум по числу выявленных заболевших коронавирусом за сутки, показатель приближается к отметке 900, сообщили в минздраве региона. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T11:06
2021-11-20T11:06
2021-11-20T11:06
распространение коронавируса
республика крым
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Крым обновил максимум по числу выявленных заболевших коронавирусом за сутки, показатель приближается к отметке 900, сообщили в минздраве региона.До этого суточный максимум был зафиксирован 18 ноября - 884 случаев. Максимальный показатель числа выявленных заболевших COVID-19 за сутки в Крыму стал обновляться со 2 октября, когда был зафиксирован 421 случай."За 19 ноября зарегистрировано 886 случаев новой коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших за сутки составляет 885 человек", - говорится в сообщении.За сутки на коронавирус протестированы 6873 человека. Общее число заболевших с начала пандемии в Крыму превысило 113 тысяч, выздоровели более 100 тысяч, умерли – 3374, в том числе за последние сутки 22.
https://ria.ru/20211120/vaktsinatsiya-1759931554.html
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республика крым, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Крым обновил антирекород по числу новых случаев COVID-19
В Крыму впервые выявили 886 новых случаев заражения коронавирусом за сутки