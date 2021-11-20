В Госдуме заявили, что Крым не по зубам американской армии
Депутат Михаил Шеремет заявил, что ни одной армии не по зубам прорвать оборону Крыма
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБольшой десантный корабль "Азов" на военно-морском параде в честь Дня ВМФ в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Крым надежно защищен, ни одной армии не по зубам прорвать оборону и вторгнуться на полуостров.
Ранее ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для Business Insider заявил, что американская армия готовится к прорыву российской обороны в Крыму. Он привел выдержки из отчета Командования специальных операций США (USASOC). Согласно документу, современный спецназ должен преследовать несколько ключевых целей. Среди них — поддержка обычных армейских подразделений в ближнем бою, а также умение проникать на запретные объекты в глубине вражеской территории.
"Крым надежно защищен. Ни одной армии, в том числе американской, не по зубам прорвать оборону и вторгнуться на полуостров. Да и не станут американцы лезть на рожон, для этого у них есть вассалы в лице других государств. Американцы преуспели в умении загребать жар чужими руками", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, у России есть современное вооружение, аналогов которому нет ни в одной стране мире, поэтому любой агрессор будет незамедлительно уничтожен на подступах к границам.
"Вместо того, чтобы сплотиться и объединиться для решения глобальных проблем сообща, США продолжают создавать точки напряжения. Уверен, что настало время лидерам ведущих стран мира снова собраться на международную конференцию в Ялте и обозначить красные линии, за которые никто не должен заходить ради мира и будущего нашей планеты", - сказал депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".