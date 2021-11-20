https://ria.ru/20211120/krym-1759930390.html

Болгарская община пригласила Румена Радева посетить Крым

Болгарская община пригласила Румена Радева посетить Крым - РИА Новости, 20.11.2021

Болгарская община пригласила Румена Радева посетить Крым

Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер заявил, что президенту Болгарии Румену Радеву нужно посетить российский Крым, где ему... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T08:59

2021-11-20T08:59

2021-11-20T08:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер заявил, что президенту Болгарии Румену Радеву нужно посетить российский Крым, где ему окажут теплый и радушный прием.Ранее МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве и ждет от президента Румена Радева опровержение его слов о российском Крыме. По данным украинского издания "Гордон", в четверг во время предвыборных теледебатов Радев заявил, что "в настоящий момент Крым российский"."С Балкан пришла славянская письменность и православие. Поэтому именно с Балкан должно прийти и признание Крыма, как законной и неотъемлемой части России. Если Президент Болгарии примет решение о посещении российского Крыма, то уверен, что ему будет оказан теплый и радушный прием", - сказал РИА Новости Абажер.По его словам, болгарская община и все крымчане в целом будут рады его визиту, который положит основу создания крепких и надежных российско-болгарских отношений.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова приняли решение вернуться в состав России демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://radiosputnik.ria.ru/20211119/krym-1759900166.html

https://ria.ru/20211119/posol-1759804767.html

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в мире, киев, болгария, оон, владимир путин, мид украины, иван абажер, румен радев, россия