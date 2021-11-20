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Болгарская община пригласила Румена Радева посетить Крым
Болгарская община пригласила Румена Радева посетить Крым - РИА Новости, 20.11.2021
Болгарская община пригласила Румена Радева посетить Крым
Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер заявил, что президенту Болгарии Румену Радеву нужно посетить российский Крым, где ему... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T08:59
2021-11-20T08:59
в мире
киев
болгария
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владимир путин
мид украины
иван абажер
румен радев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер заявил, что президенту Болгарии Румену Радеву нужно посетить российский Крым, где ему окажут теплый и радушный прием.Ранее МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве и ждет от президента Румена Радева опровержение его слов о российском Крыме. По данным украинского издания "Гордон", в четверг во время предвыборных теледебатов Радев заявил, что "в настоящий момент Крым российский"."С Балкан пришла славянская письменность и православие. Поэтому именно с Балкан должно прийти и признание Крыма, как законной и неотъемлемой части России. Если Президент Болгарии примет решение о посещении российского Крыма, то уверен, что ему будет оказан теплый и радушный прием", - сказал РИА Новости Абажер.По его словам, болгарская община и все крымчане в целом будут рады его визиту, который положит основу создания крепких и надежных российско-болгарских отношений.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова приняли решение вернуться в состав России демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://radiosputnik.ria.ru/20211119/krym-1759900166.html
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в мире, киев, болгария, оон, владимир путин, мид украины, иван абажер, румен радев, россия
08:59 20.11.2021
 
Болгарская община пригласила Румена Радева посетить Крым

Глава болгарской общины Иван Абажер пригласил Румена Радева посетить Крым

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Болгарии Румен Радев
Президент Болгарии Румен Радев - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер заявил, что президенту Болгарии Румену Радеву нужно посетить российский Крым, где ему окажут теплый и радушный прием.
Ранее МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве и ждет от президента Румена Радева опровержение его слов о российском Крыме. По данным украинского издания "Гордон", в четверг во время предвыборных теледебатов Радев заявил, что "в настоящий момент Крым российский".
Президент Болгарии Румен Радев выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
Вчера, 20:41Авторы
Крым – наш! Среди согласных – президент Болгарии Радев
"С Балкан пришла славянская письменность и православие. Поэтому именно с Балкан должно прийти и признание Крыма, как законной и неотъемлемой части России. Если Президент Болгарии примет решение о посещении российского Крыма, то уверен, что ему будет оказан теплый и радушный прием", - сказал РИА Новости Абажер.
По его словам, болгарская община и все крымчане в целом будут рады его визиту, который положит основу создания крепких и надежных российско-болгарских отношений.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова приняли решение вернуться в состав России демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
Вчера, 13:54
МИД Украины вызвал посла Болгарии из-за слов президента о российском Крыме
 
В миреКиевБолгарияООНВладимир ПутинМИД УкраиныИван АбажерРумен РадевРоссия
 
 
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