https://ria.ru/20211120/krym-1759930115.html

В Крыму оценили шансы американцев прорвать оборону полуострова

В Крыму оценили шансы американцев прорвать оборону полуострова - РИА Новости, 20.11.2021

В Крыму оценили шансы американцев прорвать оборону полуострова

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что шансы американского спецназа прорвать оборону... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T08:53

2021-11-20T08:53

2021-11-20T10:35

политика

украина

сша

республика крым

юрий гемпель

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что шансы американского спецназа прорвать оборону полуострова равны нулю.Ранее ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для Business Insider заявил, что армия Соединенных Штатов готовится к прорыву российской обороны в Крыму. Он привел выдержки из отчета Командования специальных операций США (USASOC). Согласно документу, современный спецназ должен преследовать несколько ключевых целей. Среди них — поддержка обычных армейских подразделений в ближнем бою, а также умение проникать на запретные объекты в глубине вражеской территории.По его словам, в Крыму развернута самодостаточная группировка вооруженных сил, способная защитить полуостров от любой потенциальной агрессии. Он призвал США не врать международному сообществу и не обманывать себя.

https://ria.ru/20211120/popravka-1759923143.html

украина

сша

республика крым

россия

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политика, украина, сша, республика крым, юрий гемпель, россия