08:53 20.11.2021 (обновлено: 10:35 20.11.2021)
В Крыму оценили шансы американцев прорвать оборону полуострова
Крымский политик Гемпель оценил шансы американцев прорвать оборону полуострова
© AP Photo / Pavel GolovkinВоенные учения российской армии на побережье Черного моря в Крыму
© AP Photo / Pavel Golovkin
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что шансы американского спецназа прорвать оборону полуострова равны нулю.
Ранее ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для Business Insider заявил, что армия Соединенных Штатов готовится к прорыву российской обороны в Крыму. Он привел выдержки из отчета Командования специальных операций США (USASOC). Согласно документу, современный спецназ должен преследовать несколько ключевых целей. Среди них — поддержка обычных армейских подразделений в ближнем бою, а также умение проникать на запретные объекты в глубине вражеской территории.
"Мечтать невредно. Им только и остается геройствовать на страницах газет. Все шансы равны нулю. Агрессор будет уничтожен на дальних подступах. Современная Россия — это не Афганистан и не Украина. Языком силы еще можно было пытаться говорить с Россией в 90-х годах, но не сейчас", — сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, в Крыму развернута самодостаточная группировка вооруженных сил, способная защитить полуостров от любой потенциальной агрессии. Он призвал США не врать международному сообществу и не обманывать себя.