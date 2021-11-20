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В Крыму оценили шансы американцев прорвать оборону полуострова
В Крыму оценили шансы американцев прорвать оборону полуострова - РИА Новости, 20.11.2021
В Крыму оценили шансы американцев прорвать оборону полуострова
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что шансы американского спецназа прорвать оборону... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T08:53
2021-11-20T10:35
политика
украина
сша
республика крым
юрий гемпель
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что шансы американского спецназа прорвать оборону полуострова равны нулю.Ранее ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для Business Insider заявил, что армия Соединенных Штатов готовится к прорыву российской обороны в Крыму. Он привел выдержки из отчета Командования специальных операций США (USASOC). Согласно документу, современный спецназ должен преследовать несколько ключевых целей. Среди них — поддержка обычных армейских подразделений в ближнем бою, а также умение проникать на запретные объекты в глубине вражеской территории.По его словам, в Крыму развернута самодостаточная группировка вооруженных сил, способная защитить полуостров от любой потенциальной агрессии. Он призвал США не врать международному сообществу и не обманывать себя.
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украина
сша
республика крым
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политика, украина, сша, республика крым, юрий гемпель, россия
08:53 20.11.2021 (обновлено: 10:35 20.11.2021)
 
В Крыму оценили шансы американцев прорвать оборону полуострова

Крымский политик Гемпель оценил шансы американцев прорвать оборону полуострова

© AP Photo / Pavel GolovkinВоенные учения российской армии на побережье Черного моря в Крыму
Военные учения российской армии на побережье Черного моря в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© AP Photo / Pavel Golovkin
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что шансы американского спецназа прорвать оборону полуострова равны нулю.
Ранее ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для Business Insider заявил, что армия Соединенных Штатов готовится к прорыву российской обороны в Крыму. Он привел выдержки из отчета Командования специальных операций США (USASOC). Согласно документу, современный спецназ должен преследовать несколько ключевых целей. Среди них — поддержка обычных армейских подразделений в ближнем бою, а также умение проникать на запретные объекты в глубине вражеской территории.

"Мечтать невредно. Им только и остается геройствовать на страницах газет. Все шансы равны нулю. Агрессор будет уничтожен на дальних подступах. Современная Россия — это не Афганистан и не Украина. Языком силы еще можно было пытаться говорить с Россией в 90-х годах, но не сейчас", — сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, в Крыму развернута самодостаточная группировка вооруженных сил, способная защитить полуостров от любой потенциальной агрессии. Он призвал США не врать международному сообществу и не обманывать себя.
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
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ПолитикаУкраинаСШАРеспублика КрымЮрий ГемпельРоссия
 
 
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