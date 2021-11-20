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Путин подписал указ об ордене Святого Георгия
Путин подписал указ об ордене Святого Георгия - РИА Новости, 20.11.2021
Путин подписал указ об ордене Святого Георгия
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Георгиевский крест стал знаком отличия ордена Святого Георгия - высшей военной госнаграды... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T12:33
2021-11-20T12:33
2021-11-20T12:33
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Георгиевский крест стал знаком отличия ордена Святого Георгия - высшей военной госнаграды России. Документ опубликован на портале правовой информации.Георгиевский крест ордена Святого Георгия также имеет четыре степени. Награда присваивается за боевые заслуги.Орден Святого Георгия и знак Георгиевский крест были восстановлены в РФ в 1992 году.Знак отличия Георгиевский крест предусмотрен для награждения солдат, матросов, сержантов и старшин, прапорщиков и мичманов "за подвиги и отличия в боях…, служащие образцами храбрости, самоотверженности и воинского мастерства".Крест серебряный (I и II степени – с позолотой) размером 34 мм с круглым медальоном и рельефным изображением Святого Георгия. Крест носится слева на колодке. Лента на колодках крестов I и III степени дополнена бантом.
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общество, владимир путин, россия
Путин подписал указ об ордене Святого Георгия
Путин сделал Георгиевский крест знаком отличия ордена Святого Георгия