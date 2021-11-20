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Путин подписал указ об ордене Святого Георгия
Путин подписал указ об ордене Святого Георгия - РИА Новости, 20.11.2021
Путин подписал указ об ордене Святого Георгия
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Георгиевский крест стал знаком отличия ордена Святого Георгия - высшей военной госнаграды... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T12:33
2021-11-20T12:33
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Георгиевский крест стал знаком отличия ордена Святого Георгия - высшей военной госнаграды России. Документ опубликован на портале правовой информации.Георгиевский крест ордена Святого Георгия также имеет четыре степени. Награда присваивается за боевые заслуги.Орден Святого Георгия и знак Георгиевский крест были восстановлены в РФ в 1992 году.Знак отличия Георгиевский крест предусмотрен для награждения солдат, матросов, сержантов и старшин, прапорщиков и мичманов "за подвиги и отличия в боях…, служащие образцами храбрости, самоотверженности и воинского мастерства".Крест серебряный (I и II степени – с позолотой) размером 34 мм с круглым медальоном и рельефным изображением Святого Георгия. Крест носится слева на колодке. Лента на колодках крестов I и III степени дополнена бантом.
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общество, владимир путин, россия
12:33 20.11.2021
 
Путин подписал указ об ордене Святого Георгия

Путин сделал Георгиевский крест знаком отличия ордена Святого Георгия

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВыставка "За службу и храбрость. 250 лет ордену Св. Георгия"
Выставка За службу и храбрость. 250 лет ордену Св. Георгия - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Георгиевский крест стал знаком отличия ордена Святого Георгия - высшей военной госнаграды России. Документ опубликован на портале правовой информации.
Георгиевский крест ордена Святого Георгия также имеет четыре степени. Награда присваивается за боевые заслуги.
Орден Святого Георгия и знак Георгиевский крест были восстановлены в РФ в 1992 году.
Знак отличия Георгиевский крест предусмотрен для награждения солдат, матросов, сержантов и старшин, прапорщиков и мичманов "за подвиги и отличия в боях…, служащие образцами храбрости, самоотверженности и воинского мастерства".
Крест серебряный (I и II степени – с позолотой) размером 34 мм с круглым медальоном и рельефным изображением Святого Георгия. Крест носится слева на колодке. Лента на колодках крестов I и III степени дополнена бантом.
Звезда и знак ордена Святого Георгия I степени. Архив - РИА Новости, 1920, 08.08.2015
8 августа 2015, 10:01
Орден Святого Георгия8 августа 2015 года исполняется 15 лет с указа президента России об утверждении статута Ордена Святого Георгия - высшей воинской награды.
 
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