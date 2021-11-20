Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211120/kosmonavty-1760003337.html
Российские космонавты оценили Crew Dragon
Российские космонавты оценили Crew Dragon - РИА Новости, 20.11.2021
Российские космонавты оценили Crew Dragon
Российским космонавтам на МКС понравился пилотируемый корабль США Crew Dragon, сообщили космонавты "Роскосмоса" во время прямого включения МКС на YouTube-канале РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T22:22
2021-11-20T22:22
наука
сша
антон шкаплеров
роскосмос
космос - риа наука
dragon spacex
международная космическая станция (мкс)
томас маршберн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728524480_0:0:2045:1150_1920x0_80_0_0_b5c7322701cd8b8c7db8546155e86cc3.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российским космонавтам на МКС понравился пилотируемый корабль США Crew Dragon, сообщили космонавты "Роскосмоса" во время прямого включения МКС на YouTube-канале "Соловьев Live"."Конечно, понравился - это новый корабль, по новым технологиям, все там красиво и интересно", - сказал космонавт Антон Шкаплеров.При этом он напомнил, что в РФ разрабатывается свой новый космический корабль. "Ну у нас "Союз", просто ему уже за 50 лет. Ему на смену готовится новый корабль "Орел", - отметил Шкаплеров.В настоящее в составе станции находится корабль Crew Dragon, доставивший на орбиту экипаж миссии Crew-3 - Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлу Бэррон и немца Маттиаса Маурера.
https://ria.ru/20211116/nasa-1759383249.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728524480_168:0:1701:1150_1920x0_80_0_0_d1736534cd294eb6bfacb2bacecd673a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, dragon spacex, международная космическая станция (мкс), томас маршберн, россия
22:22 20.11.2021
 
Российские космонавты оценили Crew Dragon

Российские космонавты назвали пилотируемый корабль США Crew Dragon "красивым и интересным"

© NASA / NASA JohnsonSpaceX Crew Dragon маневрирует в направлении Международной космической станции
SpaceX Crew Dragon маневрирует в направлении Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© NASA / NASA Johnson
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российским космонавтам на МКС понравился пилотируемый корабль США Crew Dragon, сообщили космонавты "Роскосмоса" во время прямого включения МКС на YouTube-канале "Соловьев Live".
"Конечно, понравился - это новый корабль, по новым технологиям, все там красиво и интересно", - сказал космонавт Антон Шкаплеров.
При этом он напомнил, что в РФ разрабатывается свой новый космический корабль. "Ну у нас "Союз", просто ему уже за 50 лет. Ему на смену готовится новый корабль "Орел", - отметил Шкаплеров.
В настоящее в составе станции находится корабль Crew Dragon, доставивший на орбиту экипаж миссии Crew-3 - Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлу Бэррон и немца Маттиаса Маурера.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 23:49
В НАСА сформировали состав следующего экипажа Crew Dragon на МКС
 
НаукаСШААнтон ШкаплеровРоскосмосКосмос - РИА НаукаDragon SpaceXМеждународная космическая станция (МКС)Томас МаршбернРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10Россия и Израиль создадут рабочую группу по противодействию COVID-19
03:02В Мексике в двух фурах обнаружили 600 мигрантов
02:25Блогер Губденский перед гибелью в ДТП разместил посты в соцсетях
02:18У берегов Ливии погибли более 75 направлявшихся в Европу на лодке мигрантов
02:17Какие нарушения ПДД неминуемо приведут к ДТП
02:08Россиянам рассказали, чего не должно быть в полезных кукурузных хлопьях
02:04В Нидерландах три человека получили огнестрельные ранения на митинге
02:01Рогозин сообщил, что Россия давно разрабатывает противоспутниковое оружие
01:55В Москве потушили пожар в здании бывшего кинотеатра
01:32Болгары отреагировали на новое высказывание президента о Крыме
01:16Как узнать, есть ли в сыре пальмовое масло
01:11В Лондоне задержали 30 экоактивистов, перекрывших мост
00:42РБК: РЖД отменит или сократит частоту курсирования 44 поездов
00:30СК проверит информацию о драке подростков в Подмосковье
00:19Трамп назвал вызов в Конгресс его экс-советника "охотой на ведьм"
00:00В России отмечают Михайлов день
23:49Губернатор Калининградской области рассказал о самочувствии на карантине
23:31Десять египетских провинций отменили занятия в школах из-за непогоды
23:24В аэропорту Атланты случайный выстрел вызвал панику
23:21Корабль "Орел" сможет стыковаться с американской окололунной станцией
Лента новостейМолния
Россия и Израиль создадут рабочую группу по противодействию COVID-19В Мексике в двух фурах обнаружили 600 мигрантовБлогер Губденский перед гибелью в ДТП разместил посты в соцсетяхУ берегов Ливии погибли более 75 направлявшихся в Европу на лодке мигрантовКакие нарушения ПДД неминуемо приведут к ДТПРоссиянам рассказали, чего не должно быть в полезных кукурузных хлопьяхВ Нидерландах три человека получили огнестрельные ранения на митингеРогозин сообщил, что Россия давно разрабатывает противоспутниковое оружиеВ Москве потушили пожар в здании бывшего кинотеатраБолгары отреагировали на новое высказывание президента о КрымеКак узнать, есть ли в сыре пальмовое маслоВ Лондоне задержали 30 экоактивистов, перекрывших мостРБК: РЖД отменит или сократит частоту курсирования 44 поездовСК проверит информацию о драке подростков в ПодмосковьеТрамп назвал вызов в Конгресс его экс-советника "охотой на ведьм"В России отмечают Михайлов деньГубернатор Калининградской области рассказал о самочувствии на карантине Десять египетских провинций отменили занятия в школах из-за непогодыВ аэропорту Атланты случайный выстрел вызвал панику Корабль "Орел" сможет стыковаться с американской окололунной станцией