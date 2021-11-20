https://ria.ru/20211120/kosmonavty-1760003337.html

Российские космонавты оценили Crew Dragon

Российские космонавты оценили Crew Dragon - РИА Новости, 20.11.2021

Российские космонавты оценили Crew Dragon

Российским космонавтам на МКС понравился пилотируемый корабль США Crew Dragon, сообщили космонавты "Роскосмоса" во время прямого включения МКС на YouTube-канале РИА Новости, 20.11.2021

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2021-11-20T22:22

наука

сша

антон шкаплеров

роскосмос

космос - риа наука

dragon spacex

международная космическая станция (мкс)

томас маршберн

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российским космонавтам на МКС понравился пилотируемый корабль США Crew Dragon, сообщили космонавты "Роскосмоса" во время прямого включения МКС на YouTube-канале "Соловьев Live"."Конечно, понравился - это новый корабль, по новым технологиям, все там красиво и интересно", - сказал космонавт Антон Шкаплеров.При этом он напомнил, что в РФ разрабатывается свой новый космический корабль. "Ну у нас "Союз", просто ему уже за 50 лет. Ему на смену готовится новый корабль "Орел", - отметил Шкаплеров.В настоящее в составе станции находится корабль Crew Dragon, доставивший на орбиту экипаж миссии Crew-3 - Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлу Бэррон и немца Маттиаса Маурера.

https://ria.ru/20211116/nasa-1759383249.html

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сша, антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, dragon spacex, международная космическая станция (мкс), томас маршберн, россия