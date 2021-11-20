Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20211120/korova-1759937751.html
Корову, которую мальчик из Якутии попросил у Путина, передадут семье
Корову, которую мальчик из Якутии попросил у Путина, передадут семье - РИА Новости, 20.11.2021
Корову, которую мальчик из Якутии попросил у Путина, передадут семье
Корову, которую мальчик из Якутии попросил, дозвонившись на прямую линию президента РФ, на днях передадут его семье, кроме того, им улучшат жилищные условия,... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T10:36
2021-11-20T10:36
прямая линия с владимиром путиным — 2021
общество
чурапчинский улус
единая россия
республика саха (якутия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578051286_0:0:2843:1599_1920x0_80_0_0_107060728007ddc49242d301c13400b8.jpg
ЯКУТСК, 20 ноя – РИА Новости. Корову, которую мальчик из Якутии попросил, дозвонившись на прямую линию президента РФ, на днях передадут его семье, кроме того, им улучшат жилищные условия, сообщил РИА Новости министр сельского хозяйства республики Александр Атласов.Пользователи соцсети распространили информацию о мальчике из якутского села Арылах Чурапчинского района Якутии, который дозвонился на прямую линию президента и попросил через оператора помочь им купить корову. Вопрос перенаправили в министерство сельского хозяйства республики. Семья школьника получила от ведомства предложение участвовать в программе "Агростартап" и получить грант на покупку коровы.По словам министра, в пятницу обращение мальчика рассмотрели на совещании региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Д.А. Медведева."По решению администрации Чурапчинского района корову решено приобрести на основе социального контракта по программе министерства труда и социального развития республики. Такая социальная помощь оказывается малоимущим семьям и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. На днях корову от СХПК "Мындагай" передадут. Кроме того, выяснилось, что Алеша проживает с тетей и ее сыном. Четыре года назад у них сгорел дом. Вопрос улучшения жилищных условий семьи взял под личный контроль и.о. главы Чурапчинского улуса Степан Саргыдаев", - рассказал Атласов."Похвально, что Алеша в столь юном возрасте проявил заботу о благосостоянии своей семьи. Надеемся, что в результате его обращения, кроме коровы, семья Сокольниковых обретёт и жилье", - добавил министр.
https://ria.ru/20210902/voprosy-1748334303.html
https://ria.ru/20210704/shutki-1739812507.html
чурапчинский улус
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578051286_39:0:2768:2047_1920x0_80_0_0_44f9f0de0da8f4e073fe2afd77953559.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, чурапчинский улус, единая россия, республика саха (якутия)
10:36 20.11.2021
 
Корову, которую мальчик из Якутии попросил у Путина, передадут семье

Корову, которую мальчик из Якутии просил на прямой линии Путина, передадут его семье

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКорова на молочной ферме Совхоза им. Ленина Московской области
Корова на молочной ферме Совхоза им. Ленина Московской области - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 20 ноя – РИА Новости. Корову, которую мальчик из Якутии попросил, дозвонившись на прямую линию президента РФ, на днях передадут его семье, кроме того, им улучшат жилищные условия, сообщил РИА Новости министр сельского хозяйства республики Александр Атласов.
Пользователи соцсети распространили информацию о мальчике из якутского села Арылах Чурапчинского района Якутии, который дозвонился на прямую линию президента и попросил через оператора помочь им купить корову. Вопрос перенаправили в министерство сельского хозяйства республики. Семья школьника получила от ведомства предложение участвовать в программе "Агростартап" и получить грант на покупку коровы.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 12:17
Песков рассказал о работе над вопросами, приходящими на прямую линию Путину
По словам министра, в пятницу обращение мальчика рассмотрели на совещании региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Д.А. Медведева.
"По решению администрации Чурапчинского района корову решено приобрести на основе социального контракта по программе министерства труда и социального развития республики. Такая социальная помощь оказывается малоимущим семьям и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. На днях корову от СХПК "Мындагай" передадут. Кроме того, выяснилось, что Алеша проживает с тетей и ее сыном. Четыре года назад у них сгорел дом. Вопрос улучшения жилищных условий семьи взял под личный контроль и.о. главы Чурапчинского улуса Степан Саргыдаев", - рассказал Атласов.
"Похвально, что Алеша в столь юном возрасте проявил заботу о благосостоянии своей семьи. Надеемся, что в результате его обращения, кроме коровы, семья Сокольниковых обретёт и жилье", - добавил министр.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
4 июля, 14:30
Песков рассказал, о чем шутили в аппаратной во время прямой линии Путина
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021ОбществоЧурапчинский улусЕдиная РоссияРеспублика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:32В Курганской области проверят данные о проживании сирот в непригодном жилье
11:29В Москве за сутки госпитализировали 974 человека с COVID-19
11:26Порошенко заявил о необходимости спецмиссии НАТО на Украине
11:22Сингапур разрешит собрания до пяти вакцинированных лиц
11:17Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:16В России за сутки умерли 1254 человека с COVID-19
11:15В России за сутки выписали 36 172 человека после COVID-19
11:13В Москве выявили 3239 новых случаев заражения коронавирусом
11:12В России за сутки выявили 37 120 случаев заражения коронавирусом
11:11В ЛНР заявили об украинской бронетехнике у населенных пунктов в Донбассе
11:06Крым обновил антирекород по числу новых случаев COVID-19
10:57Порошенко потребовал восстановить уволенных после спецоперации разведчиков
10:56В Польше рассказали о ситуации на границе с Белоруссией
10:48В ЛНР зафиксировали работу РЭБ ВСУ у двух населенных пунктов
10:43В Госдуме заявили, что Крым не по зубам американской армии
10:36Корову, которую мальчик из Якутии попросил у Путина, передадут семье
10:35В Оренбуржье выяснят, почему в больнице инвалид полз на прием к врачу
10:34Умер Валерий Гаркалин
10:30Россия напомнила, почему Швеции стоит держаться подальше от Украины
10:28Глава Пентагона прокомментировал отношения с новыми властями Афганистана
Лента новостейМолния
В Курганской области проверят данные о проживании сирот в непригодном жильеВ Москве за сутки госпитализировали 974 человека с COVID-19Порошенко заявил о необходимости спецмиссии НАТО на УкраинеСингапур разрешит собрания до пяти вакцинированных лицОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки умерли 1254 человека с COVID-19В России за сутки выписали 36 172 человека после COVID-19В Москве выявили 3239 новых случаев заражения коронавирусомВ России за сутки выявили 37 120 случаев заражения коронавирусомВ ЛНР заявили об украинской бронетехнике у населенных пунктов в ДонбассеКрым обновил антирекород по числу новых случаев COVID-19Порошенко потребовал восстановить уволенных после спецоперации разведчиковВ Польше рассказали о ситуации на границе с БелоруссиейВ ЛНР зафиксировали работу РЭБ ВСУ у двух населенных пунктовВ Госдуме заявили, что Крым не по зубам американской армииКорову, которую мальчик из Якутии попросил у Путина, передадут семьеВ Оренбуржье выяснят, почему в больнице инвалид полз на прием к врачуУмер Валерий ГаркалинРоссия напомнила, почему Швеции стоит держаться подальше от УкраиныГлава Пентагона прокомментировал отношения с новыми властями Афганистана