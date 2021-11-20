https://ria.ru/20211120/korova-1759937751.html
Корову, которую мальчик из Якутии попросил у Путина, передадут семье
Корову, которую мальчик из Якутии попросил у Путина, передадут семье - РИА Новости, 20.11.2021
Корову, которую мальчик из Якутии попросил у Путина, передадут семье
Корову, которую мальчик из Якутии попросил, дозвонившись на прямую линию президента РФ, на днях передадут его семье, кроме того, им улучшат жилищные условия,... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T10:36
2021-11-20T10:36
2021-11-20T10:36
прямая линия с владимиром путиным — 2021
общество
чурапчинский улус
единая россия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 20 ноя – РИА Новости. Корову, которую мальчик из Якутии попросил, дозвонившись на прямую линию президента РФ, на днях передадут его семье, кроме того, им улучшат жилищные условия, сообщил РИА Новости министр сельского хозяйства республики Александр Атласов.Пользователи соцсети распространили информацию о мальчике из якутского села Арылах Чурапчинского района Якутии, который дозвонился на прямую линию президента и попросил через оператора помочь им купить корову. Вопрос перенаправили в министерство сельского хозяйства республики. Семья школьника получила от ведомства предложение участвовать в программе "Агростартап" и получить грант на покупку коровы.По словам министра, в пятницу обращение мальчика рассмотрели на совещании региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Д.А. Медведева."По решению администрации Чурапчинского района корову решено приобрести на основе социального контракта по программе министерства труда и социального развития республики. Такая социальная помощь оказывается малоимущим семьям и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. На днях корову от СХПК "Мындагай" передадут. Кроме того, выяснилось, что Алеша проживает с тетей и ее сыном. Четыре года назад у них сгорел дом. Вопрос улучшения жилищных условий семьи взял под личный контроль и.о. главы Чурапчинского улуса Степан Саргыдаев", - рассказал Атласов."Похвально, что Алеша в столь юном возрасте проявил заботу о благосостоянии своей семьи. Надеемся, что в результате его обращения, кроме коровы, семья Сокольниковых обретёт и жилье", - добавил министр.
https://ria.ru/20210902/voprosy-1748334303.html
https://ria.ru/20210704/shutki-1739812507.html
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общество, чурапчинский улус, единая россия, республика саха (якутия)
Корову, которую мальчик из Якутии попросил у Путина, передадут семье
Корову, которую мальчик из Якутии просил на прямой линии Путина, передадут его семье