https://ria.ru/20211120/koronavirus-1759951014.html

Чем опасен новый вариант дельта-штамма ковида

Названа особенность нового варианта дельта-штамма коронавируса - РИА Новости, 20.11.2021

Чем опасен новый вариант дельта-штамма ковида

Ученые из Имперского колледжа Лондона провели исследование, во время которого сравнили характеристики дельта-штамма коронавируса и его субвариантов. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T13:25

2021-11-20T13:25

2021-11-20T15:04

распространение коронавируса

лондон

великобритания

саджид джавид

россия

коронавирус covid-19

дельта-штамм коронавируса

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Ученые из Имперского колледжа Лондона провели исследование, во время которого сравнили характеристики дельта-штамма коронавируса и его субвариантов.Наибольшее внимание уделили ответвлению, названному AY.4.2, о распространении которого в октябре сообщил министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид. Авторы работы проанализировали результаты ПЦР-тестов 100 112 человек, взятых в период с 19 октября по 5 ноября, 1399 оказались положительными. Причем дельту и ее варианты обнаружили в 841 мазке, из них почти 12 процентов приходятся на AY.4.2.Из всех заразившихся этим ответвлением дельта-штамма только у 33% наблюдали классические симптомы COVID-19: потерю или изменение обоняния и вкуса, лихорадку, а также постоянный кашель.Соавтор исследования Кристл Доннелли подчеркнула, что такая особенность может быть одновременно и обнадеживающей, и негативной. По ее словам, отсутствие кашля способно снизить распространение вируса через капли слюны, но, с другой стороны, тенденция к бессимптомному течению может, наоборот, повысить заболеваемость. "Очевидно, что люди ждут появления симптомов, прежде чем пройти тест и выяснить, инфицированы они или нет. Отсутствие же симптомов может облегчить передачу вируса", — объяснила она.Индийский штамм (дельта) выявили в октябре 2020 года. Он отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Дельта продолжает мутировать: уже есть несколько подвидов, самым опасным из которых ученые считают вариант дельта-плюс.Со статусом AY.4.2, впервые выявленного в Соединенном Королевстве, специалисты еще не определились. Как сообщало британское Агентство по здравоохранению (UK Health Security Agency, UKHSA), эта разновидность может отличаться более высокими темпами распространения по сравнению с изначальной дельтой. Позже случаи заражения AY.4.2 зарегистрировали в других странах, в том числе в России.

https://ria.ru/20211119/ukhan-1759800718.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211119/koronavirus-1759854526.html

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лондон, великобритания, саджид джавид, россия, коронавирус covid-19, дельта-штамм коронавируса