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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211120/koronavirus-1759951014.html
Чем опасен новый вариант дельта-штамма ковида
Названа особенность нового варианта дельта-штамма коронавируса - РИА Новости, 20.11.2021
Чем опасен новый вариант дельта-штамма ковида
Ученые из Имперского колледжа Лондона провели исследование, во время которого сравнили характеристики дельта-штамма коронавируса и его субвариантов. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T13:25
2021-11-20T15:04
распространение коронавируса
лондон
великобритания
саджид джавид
россия
коронавирус covid-19
дельта-штамм коронавируса
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Ученые из Имперского колледжа Лондона провели исследование, во время которого сравнили характеристики дельта-штамма коронавируса и его субвариантов.Наибольшее внимание уделили ответвлению, названному AY.4.2, о распространении которого в октябре сообщил министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид. Авторы работы проанализировали результаты ПЦР-тестов 100 112 человек, взятых в период с 19 октября по 5 ноября, 1399 оказались положительными. Причем дельту и ее варианты обнаружили в 841 мазке, из них почти 12 процентов приходятся на AY.4.2.Из всех заразившихся этим ответвлением дельта-штамма только у 33% наблюдали классические симптомы COVID-19: потерю или изменение обоняния и вкуса, лихорадку, а также постоянный кашель.Соавтор исследования Кристл Доннелли подчеркнула, что такая особенность может быть одновременно и обнадеживающей, и негативной. По ее словам, отсутствие кашля способно снизить распространение вируса через капли слюны, но, с другой стороны, тенденция к бессимптомному течению может, наоборот, повысить заболеваемость. "Очевидно, что люди ждут появления симптомов, прежде чем пройти тест и выяснить, инфицированы они или нет. Отсутствие же симптомов может облегчить передачу вируса", — объяснила она.Индийский штамм (дельта) выявили в октябре 2020 года. Он отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Дельта продолжает мутировать: уже есть несколько подвидов, самым опасным из которых ученые считают вариант дельта-плюс.Со статусом AY.4.2, впервые выявленного в Соединенном Королевстве, специалисты еще не определились. Как сообщало британское Агентство по здравоохранению (UK Health Security Agency, UKHSA), эта разновидность может отличаться более высокими темпами распространения по сравнению с изначальной дельтой. Позже случаи заражения AY.4.2 зарегистрировали в других странах, в том числе в России.
https://ria.ru/20211119/ukhan-1759800718.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211119/koronavirus-1759854526.html
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лондон, великобритания, саджид джавид, россия, коронавирус covid-19, дельта-штамм коронавируса
13:25 20.11.2021 (обновлено: 15:04 20.11.2021)
 
Названа особенность нового варианта дельта-штамма коронавируса

Ученые: вариант AY.4.2 дельта-штамма коронавируса часто проходит бессимптомно

© AP Photo / Kirsty WigglesworthТехник в лаборатории Имперского колледжа Лондона исследует вирус COVID-19
Техник в лаборатории Имперского колледжа Лондона исследует вирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Ученые из Имперского колледжа Лондона провели исследование, во время которого сравнили характеристики дельта-штамма коронавируса и его субвариантов.
Наибольшее внимание уделили ответвлению, названному AY.4.2, о распространении которого в октябре сообщил министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид. Авторы работы проанализировали результаты ПЦР-тестов 100 112 человек, взятых в период с 19 октября по 5 ноября, 1399 оказались положительными. Причем дельту и ее варианты обнаружили в 841 мазке, из них почти 12 процентов приходятся на AY.4.2.
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Из всех заразившихся этим ответвлением дельта-штамма только у 33% наблюдали классические симптомы COVID-19: потерю или изменение обоняния и вкуса, лихорадку, а также постоянный кашель.
Соавтор исследования Кристл Доннелли подчеркнула, что такая особенность может быть одновременно и обнадеживающей, и негативной. По ее словам, отсутствие кашля способно снизить распространение вируса через капли слюны, но, с другой стороны, тенденция к бессимптомному течению может, наоборот, повысить заболеваемость.
"Очевидно, что люди ждут появления симптомов, прежде чем пройти тест и выяснить, инфицированы они или нет. Отсутствие же симптомов может облегчить передачу вируса", — объяснила она.
Индийский штамм (дельта) выявили в октябре 2020 года. Он отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Дельта продолжает мутировать: уже есть несколько подвидов, самым опасным из которых ученые считают вариант дельта-плюс.
Со статусом AY.4.2, впервые выявленного в Соединенном Королевстве, специалисты еще не определились. Как сообщало британское Агентство по здравоохранению (UK Health Security Agency, UKHSA), эта разновидность может отличаться более высокими темпами распространения по сравнению с изначальной дельтой. Позже случаи заражения AY.4.2 зарегистрировали в других странах, в том числе в России.
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Распространение коронавирусаЛондонВеликобританияСаджид ДжавидРоссияКоронавирус COVID-19Дельта-штамм коронавируса
 
 
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