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Корабль "Орел" сможет стыковаться с американской окололунной станцией

Корабль "Орел" сможет стыковаться с американской окололунной станцией - РИА Новости, 20.11.2021

Корабль "Орел" сможет стыковаться с американской окололунной станцией

Рогозин оценил возможность корабля "Орел" стыковаться с американской Gateway

2021-11-20T23:21

2021-11-20T23:21

2021-11-20T23:21

наука

дмитрий рогозин

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роскосмос

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Перспективный российский космический корабль "Орел" сможет стыковаться с американской окололунной станцией, договоренность об этом достигнута на переговорах с НАСА, заявил в субботу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Он должен иметь техническую возможность стыковаться с американской окололунной станцией Gateway", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Рогозин уточнил, что "гармонизацию технических стандартов" он обсуждал на прошедшей встрече с двумя заместителями главы НАСА Билла Нельсона. Встреча, по его словам, завершилась тем, что стороны "ударили по рукам".

https://ria.ru/20201012/rogozin-1579442444.html

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2021

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дмитрий рогозин, наса, роскосмос, космос - риа наука, россия, билл нельсон