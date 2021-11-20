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Корабль "Орел" сможет стыковаться с американской окололунной станцией
Корабль "Орел" сможет стыковаться с американской окололунной станцией - РИА Новости, 20.11.2021
Корабль "Орел" сможет стыковаться с американской окололунной станцией
Рогозин оценил возможность корабля "Орел" стыковаться с американской Gateway
2021-11-20T23:21
2021-11-20T23:21
2021-11-20T23:21
наука
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Перспективный российский космический корабль "Орел" сможет стыковаться с американской окололунной станцией, договоренность об этом достигнута на переговорах с НАСА, заявил в субботу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Он должен иметь техническую возможность стыковаться с американской окололунной станцией Gateway", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Рогозин уточнил, что "гармонизацию технических стандартов" он обсуждал на прошедшей встрече с двумя заместителями главы НАСА Билла Нельсона. Встреча, по его словам, завершилась тем, что стороны "ударили по рукам".
https://ria.ru/20201012/rogozin-1579442444.html
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дмитрий рогозин, наса, роскосмос, космос - риа наука, россия, билл нельсон
Корабль "Орел" сможет стыковаться с американской окололунной станцией
Рогозин: корабль "Орел" сможет стыковаться с американской окололунной станцией Gateway
Рогозин оценил возможность корабля "Орел" стыковаться с американской Gateway