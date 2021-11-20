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Наука
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Корабль "Орел" сможет стыковаться с американской окололунной станцией
Корабль "Орел" сможет стыковаться с американской окололунной станцией - РИА Новости, 20.11.2021
Корабль "Орел" сможет стыковаться с американской окололунной станцией
Рогозин оценил возможность корабля "Орел" стыковаться с американской Gateway
2021-11-20T23:21
2021-11-20T23:21
наука
дмитрий рогозин
наса
роскосмос
космос - риа наука
россия
билл нельсон
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Перспективный российский космический корабль "Орел" сможет стыковаться с американской окололунной станцией, договоренность об этом достигнута на переговорах с НАСА, заявил в субботу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Он должен иметь техническую возможность стыковаться с американской окололунной станцией Gateway", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Рогозин уточнил, что "гармонизацию технических стандартов" он обсуждал на прошедшей встрече с двумя заместителями главы НАСА Билла Нельсона. Встреча, по его словам, завершилась тем, что стороны "ударили по рукам".
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дмитрий рогозин, наса, роскосмос, космос - риа наука, россия, билл нельсон
23:21 20.11.2021
 
Корабль "Орел" сможет стыковаться с американской окололунной станцией

Рогозин: корабль "Орел" сможет стыковаться с американской окололунной станцией Gateway

© Пресс-служба "Роскосмоса"Космический корабль "Орел"
Космический корабль Орел
© Пресс-служба "Роскосмоса"
Читать ria.ru в
Рогозин оценил возможность корабля "Орел" стыковаться с американской Gateway
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Перспективный российский космический корабль "Орел" сможет стыковаться с американской окололунной станцией, договоренность об этом достигнута на переговорах с НАСА, заявил в субботу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Он должен иметь техническую возможность стыковаться с американской окололунной станцией Gateway", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Рогозин уточнил, что "гармонизацию технических стандартов" он обсуждал на прошедшей встрече с двумя заместителями главы НАСА Билла Нельсона. Встреча, по его словам, завершилась тем, что стороны "ударили по рукам".
Луна - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября 2020, 16:41Хочу стать космонавтом
Рогозин оценил проект международной окололунной станции
 
НаукаДмитрий РогозинНАСАРоскосмосКосмос - РИА НаукаРоссияБилл Нельсон
 
 
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